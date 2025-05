Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Hazes en Hoogkamer moeten ‘echt aan het werk’ voor de ongeneeslijk zieke Brenda

André Hazes en Mart Hoogkamer moeten aan het werk. Echt aan het werk. Ze zullen om de kwalificatie zelf hard moeten lachen, zo zijn ze wel. Waar we het over hebben: Hazes & Hoogkamer: tot uw dienst.

De twee zangers staan eens niet te galmen op een podium, maar trekken samen het land in om mensen te helpen. Vanavond gaat het gelijk om een uitzending met een traan, want het nieuwe tv-duo steekt de handen uit de mouwen voor de ongeneeslijk zieke Brenda.

En ja, dat lijkt natuurlijk op Joling & Gordon over de vloer, dan hebben we dat maar gehad. Mocht je die gedachte gelijk hebben: dat programma was van 2005 tot en met 2007, net na de ijstijd zo’n beetje. En bovendien: Geer en Goor hadden zo veel succes, waarom zou je dat niet na wat oppoetsen net een beetje anders doen? Ik snap het wel.

Hazes en Hoogkamer werken voor mensen die het nodig hebben

‘Ik’ is dan Metro. We bekeken Hazes en Hoogkamer: tot uw dienst alvast voor tv-rubriek Blik op de Buis.

Aan het begin van elke aflevering horen de twee goedgebekte zangers wat ze gaan doen. Wat is de opdracht en waarom hebben deze mensen hun hulp nodig? De ene keer vervangen ze onvermoeibare werkers die zichzelf nooit een dag vrij gunnen. Een andere keer helpen ze mensen die voor een uitdaging staan die ze niet in hun eentje kunnen oplossen. Van het draaiende houden van een verzorgingstehuis tot het ondersteunen van de ceremoniemeester die de droombruiloft regelt van een bruid die niet lang meer te leven heeft. Voor elke klus hebben Hazes en Hoogkamer twee dagen de tijd.

‘Hey pik!’

Wat we als kijkers voor de kiezen krijgen is natuurlijk veel gelach, chaos, nog meer chaos en nog meer gelach. „Hey pik!” en „ik voel spanning bro”, is daarbij zo’n beetje de gehanteerde mannentaal. Buiten alle gekkigheid is er, sowieso in de eerste aflevering, iets bijzonders te regelen. De jonge Anouk heeft Hazes en Hoogkamer aangeschreven en gevraagd of zij van de bruiloft van haar oom Michel en ongeneeslijk zieke tante Brenda (51) iets groots en onvergetelijks willen maken. Het plan over twee dagen is namelijk elkaar het ja-woord geven op het gemeentehuis en dan „nog even gezellig een broodje”. Veel geld heeft het stel niet, maar wat willen ze voor de dood van Brenda nog graag trouwen.

Hoe gek als een deur de zangers zo vaak ook zijn, dit verhaal grijpt Hazes en Hoogkamer in Tot uw dienst bij de keel. En het moet gezegd, ze gaan voortvarend aan de slag deze jonge kerels. Ze moeten eens écht aan het werk, we hebben het eerder al gemeld.

Goed stel, Hazes en Hoogkamer

Van een bijzondere trouwlocatie tot ringen en een echte bruidsjurk – het liefst voor niks of voor weinig – het moet allemaal ‘even geregeld worden’. Grappig is dat ze als Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand collega Xander de Buisonjé benaderen om het stel te trouwen. En dan vooral hoe: „Die heeft morgen toch niets te doen, hónderd procent”, zegt Mart Hoogkamer.

Als de to do-lijst in rap tempo wordt afgestreept, stelt zijn maat André Hazes vast: „De mensen onderschatten ons.” „Het lukt ons wel, Hazes”, vindt Hoogkamer. Hazes weet de reden wel: „Jij hebt de gunfactor, Hoogkamer. Heel Nederland houdt van jou.” Gelukkig spelen ze hier en daar toch ook even Geer en Goortje, al overdrijven ze het – gelukkig – niet. „Heb jij op tv weleens een tik op je kaak gehad?”, roept Mart Hoogkamer.

Al met al vormen de twee wel een aardig tv-koppel. Het ‘Geer en Goor waren veel leuker’ zal best als mening klinken, maar nogmaals: dat was in de oertijd mensen. Of alle klussen die worden aangepakt de komende weken interessant zijn, moet nog maar blijken. De ziekte van bruid Brenda van vanavond is vreselijk, maar voor tv is dit natuurlijk een logisch gekozen aftrap.

Aantal blikken uit 5: 3

Hazes & Hoogkamer: tot uw dienst is vanaf vanavond (12 mei) op maandagen om 20.29 uur te zien op SBS6.

