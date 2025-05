Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Gordon bij Vandaag Inside: ‘Werd systematisch belachelijk gemaakt’

Dat Gordon gisteravond bij Vandaag Inside aanschoof, mag gerust een verrassing worden genoemd. Vorig jaar werd er nog gehakt van hem gemaakt bij de talkshow. Uiteraard kwamen de mannen terug op deze uitspraken.

Gordon beleefde vorig jaar een nogal turbulente periode en bezong die pieken en dalen in zijn leven op een nieuw album. Na jaren van afwezigheid stond hij ineens weer op het podium. Zijn muzikale comeback werd genadeloos afgeslacht door de mannen van Vandaag Inside. Niet één keer, maar meerdere keren. Vooral omdat het optreden tijdens zijn albumpresentatie niet al te zuiver was.

Gordon was behoorlijk ondersteboven van alle kritiek en vertelde bij Sophie & Jeroen dat dat pijn deed. Uiteindelijk besloot hij zelfs zijn theatertour af te zeggen. De televisiegezichten van Vandaag Inside nodigden Gordon uit aan tafel, maar hij bedankte vriendelijk. Op de radio noemde hij het een „vreselijk programma”. „Ik moet eerlijk zeggen dat ik soms met afschuw zit te kijken en te luisteren naar wat ze allemaal zeggen.”

Vooral tussen René van der Gijp en Gordon werd flink met modder gegooid. ‘Gijp’ grapte eerder dat Gordon inmiddels een patiënt is. Daarop noemde de zanger hem „depressief”.

Gordon bij Vandaag Inside

Gisteravond was het dus toch zover, Gordon die moedig aan de beruchte VI-tafel zat. De verwachtingen zijn vooraf hooggespannen. De hoogzwangere bargast Merel Ek, die er gisteravond voorlopig voor het laatst was, denkt eruit te gaan met „een knal van een uitzending”.

Gordons vrienden zitten volgens hem thuis met popcorn. „De vrienden die ik nog heb”, grapt hij. Hij verduidelijkt daarna dat hij heus wel vrienden heeft, „heel veel leuke, al heel lang al”. „Mensen die je in moeilijke tijden gesteund hebben, ook in de tijd dat wij in dit programma wat kritisch op je waren?”, vraagt presentator Wilfred Genee. „Ja, godzijdank”, antwoordt Gordon.

‘Bizar slecht’

„Zullen we de pleister eraf trekken?”, gaat Genee verder. Gordon vraagt of „het fragment” kan worden getoond. Hij ligt zelf helemaal dubbel als hij zijn eigen optreden bekijkt. „Bizar slecht”, zegt hij erover. „Nee, dit is vreselijk. Maar het is wel echt een momentopname geweest. Want de avond op zich, of ik moet me heel erg vergist hebben, was gewoon fantastisch leuk.”

Genee vraagt zich af waarom de zanger woedend was op de mannen van VI, terwijl ze dezelfde mening delen. „Dat komt mede door het feit dat je een cd maakt waarin je je ziel en zaligheid hebt gestoken. Waarvan je heilig overtuigd bent: dit is het. En dan krijg je een bak stront over je heen, en niet één keer. Alles moet gezegd kunnen worden, maar als je systematisch iemand belachelijk maakt…”

„Hebben wij dat gedaan dan?”, vraagt Genee quasiserieus. Gordon antwoordt bevestigend. „Dat zit niet in ons”, geint Derksen. Daarop komt een compilatie van alle beledigingen voorbij. De zanger kan best wat hebben, vindt hij zelf, maar sommige dingen gingen te ver. „Ik begrijp niet dat mensen denken dat ik geen zelfspot heb. Ik zeg de meest vreselijke dingen over mezelf.”

https://twitter.com/VictorVlam/status/1924926112095694925

