Felle discussie tussen Bram Moszkowicz en Johan Derksen over Israël

Bram Moszkowicz maakte gisteravond zijn debuut aan de Vandaag Inside-tafel. Daarin verzandde de 64-jarige voormalig advocaat vrijwel direct in een stevige discussie Johan Derksen over Israël. Ook maakte hij bekend dat hij nog één keer gaat proberen terug te keren in de advocatuur.

Moszkowicz valt in de aflevering over een eerdere opmerking van Derksen.

Moszkowicz en Derksen botsen in VI

Kort na 7 oktober 2023, toen Hamas een bloederige aanval opende op Israël, zei Derksen: „De Joden hebben er wel een beetje om gevraagd.” Derksen verduidelijkt in VI dat hij niet de „Joden uit Amsterdam-Zuid, maar de Joden in Israël” bedoelde.

Volgens Moszkowicz waren veel mensen door de uitspraak gekwetst. „Maar ik weet je deugt, je bent geen intrinsiek slecht mens.” Derksen staat verder nog wel achter zijn opmerking. „De leiding in Israël heeft de mensen in het gebied echt onderdrukt. Sterker nog: die hebben ze als honden behandeld.”

„Je zegt dus dat ze om 7 oktober hebben gevraagd?”, vraagt Moszkowicz. Derksen nuanceert het. „Ik kijk er niet van op, als je jaar in jaar uit onderdrukt wordt en als tweederangs burger wordt behandeld.” Moszkowicz: „Dan ga je mensen ritueel slachten?” Derksen: „De gewone mensen doen dat niet, maar dan heb je daar een rebellerende, criminele organisatie, die niet te controleren is.”

Kotsen van ruwe beelden

Volgens Moszkowicz was er vóór 7 oktober een tweestatenoplossing, „Gaza en Israël leefden in vrede met elkaar”. Iets waar Derksen zijn vraagtekens bij zet. De voormalig advocaat gaat verder: „7 oktober heeft er een rituele slachting plaatsgevonden van 1200 mensen. Dat is een Carré vol of drie Boeings vol! Ik heb de ruwe beelden gezien. Daar kom je kotsend uit. Er zijn baby’s uit de buiken gesneden, mensen zijn levend verbrand en onthoofd. Er is gevoetbald met baby’s. Vind je het erg dat de staat Israël vervolgens maatregelen neemt om dat voor de toekomst te verhinderen?”

Derksen: „Dan moet je de organisatie die daar achter zat, Hamas, aanpakken, maar niet 48.000 burgers neerknallen en hopen dat er Hamas-leden tussen zitten.” Volgens Moszkowicz is het geen genocide, want „als ze dat zouden willen, kunnen ze dat in één dag doen”.

Presentator Wilfred Genee mengt zich in het gesprek. Hij begrijpt de emotie bij Moszkowicz, maar wijst er wel op dat er veel mensen, en ook kinderen, doodgaan, en dat er geen voedsel of noodhulp in Gaza kan komen. Derksen: „Er zijn 48.000 Gazanen dood en 1200 soldaten uit Israël.” Moszkowicz brengt daar tegenin dat het geen soldaten waren, maar burgers. Tot slot zegt hij nog: „Heren, ik heb nieuws voor jullie. De tijd dat Joden zich laten afslachten, is voorbij.”

Moszkowicz over terugkeer in de advocatuur

Hoewel de discussie er soms fel aan toe gaat, lijken Derksen en Moszkowicz nog op goede voet te staan. De analist begint over het feit dat Moszkowicz niet meer mag werken als advocaat. „Als ik zie hoeveel jaar jij nu al niet mag werken. Dan vind ik te gek voor woorden.” Moszkowicz werd in 2013 geschrapt van het tableau, zoals dat heet. Dat gebeurde omdat hij onder meer grote contante bedragen had aangenomen en cliënten onvoldoende had bijgestaan.

De voormalig advocaat probeert sinds 2019 terug te keren in zijn oude vak. Moszkowicz heeft na zijn laatste terugkeerpoging in 2020, die werd afgewezen, gezegd dat hij niet nog een poging voor terugkeer zou doen. Dat was vooral vanwege zijn kinderen.

„Dan heb je de krantenkoppen weer, dat het niet gelukt is. Maar ik had mijn zoon aan de lijn en die zei: wat je ook doet, ouwe, ik sta helemaal achter je. En dat zei mijn dochter ook. En toen heb ik besloten dat nog een keer te doen.”

Je kunt Vandaag Inside terugkijken via KIJK.

