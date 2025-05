Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De week van… Janice Blok: ‘Veel mensen denken dat influencers maar wat simpele filmpjes maken’

Je kent Janice Blok vast als de populaire content creator (300.000 volgers op Instagram, 320.000 op TikTok), maar zingen en optreden draagt zij al sinds 2010 in haar hart. Vanaf morgenavond kun je haar daarom zien in Stars on Stage, waarin BN’ers worden klaargestoomd om hun innerlijke musicalster naar boven te halen.

Daarom geeft Janice Blok, een nogal drukke dame, een kijkje in haar leven in de Metro-rubriek ‘De week van’. Radio-dj Barry Paf deed dat in de vorige aflevering. Wat deed Janice Blok allemaal, vanaf afgelopen zaterdag tot en met vandaag?

Janice Blok begon ooit in X-Factor

Vijftien jaar geleden zagen we Janice Blok voor het eerst op de buis, als individueel deelneemster aan X-Factor. De volgende editie van X-Factor, in 2011, gooide zij hoge ogen met de meidengroep Sway. Daarmee trad zij ook drie jaar lang op bij theatertournees van hun coach Angela Groothuizen. In totaal is zij zes jaar lang professioneel fulltime zangeres geweest en was ze zanglerares voor leerlingen van 12 tot 45 jaar.

Blok: „Mijn leven bestond uit zingen en performen, maar toen begon mijn social media-carrière ook goed te lopen. Ik moest mijn focus dus ergens op krijgen en dat is influencen geworden.” Nu is haar stem weer opgewarmd en zien we haar als ‘musicalster in de dop’ in Stars on Stage. Eerder dit jaar viel Janice Blok overigens ook al op als bikkel in survivalprogramma No Way Back VIPS op SBS6.

De week van Janice Blok

Naam en leeftijd: Janice Blok (33)

Beroep: content creator (je vindt haar onder meer op Instagram en TikTok); Janice maakt humoristische filmpjes, deelt haar leven en werkt op social media voor veel merken / tv-persoonlijkheid

Woont in: Krimpen aan den IJssel (geboren in Rotterdam)

Vanaf morgenavond te zien in: Stars on Stage (RTL 4 en Videoland).

De week van Janice Blok

Zaterdag 17 mei

De laatste tijd merkte ik dat ik wat meer behoefte had aan structuur, want ik kan soms te lang en te veel doorgaan met werk. Daarom heb ik met mezelf afgesproken dat mijn weekend – voor zover het kan – ook echt weekend is. Al moest ik wel gewoon werken, want zoals altijd stond ik weer in de gym. Samen met mijn voeding- en sportcoach heb ik informatieve video’s opgenomen over hoe je goed voor jezelf kunt zorgen, zonder alles te laten. Er mooi uitzien en in beweging blijven kun je prima combineren met af en toe uit eten gaan of een feestje pakken met een wijntje. Zolang je consistent bent en het goed compenseert, is dat helemaal oké.

’s Avonds stond ik in de voorbereidingsstand voor zondag, want dan organiseer ik de babyshower van mijn beste vriendin. Dus: tafels opgehaald, taart opgehaald, iedereen nog even geappt en het hele huis schoongemaakt!

Zondag 18 mei en de liefde voor Janice Blok

Deze dag draaide om liefde. De liefde van een hechte vriendengroep en de liefde voor een nieuw leven dat eraan komt. Mijn vriendin is zwanger en samen met een paar andere vriendinnen organiseerde ik bij mij thuis de babyshower – al mochten we dat absoluut geen babyshower noemen! Het heet de Moon Party, dus alles stond in het teken van de maan én van Sterre. Ik had een photobooth geregeld, een prachtige taart en een decoratiebedrijf kwam ballonnen leveren in ons thema: olijfgroen en oudroze. Iedereen had cadeautjes mee en het was vooral veel knuffelen met de zwangere, lachen, kletsen, lekkere hapjes en drankjes.

’s Avonds had ik wat quality time met mijn vriend. We gingen samen uit eten in een paarse, lichtgevende iglo (ja, echt!) in Berkel en Rodenrijs. Daarna sloten we de avond af met een aflevering van onze favoriete serie: Stranger Things.



Maandag 19 mei, dag van de upper body

Nieuwe week, nieuwe energie. Maandag is voor mij altijd contentdag. Dan ben ik de hele dag bezig met filmpjes maken voor TikTok en Instagram én ik vlog alles op Snapchat. Ik laat daarin mijn dagelijkse routine zien: wat ik doe, met wie en hoe. ’s Ochtends doe ik vaak wat inspiratie op via social media en kijk ik wat me tof lijkt om te maken. Mijn thema’s zijn meestal: het datingleven (en de dilemma’s daarvan), lifestyle, grappige sketches met m’n zus en af en toe wat over mijn dieren. Gemiddeld ben ik hier zo’n acht uur mee bezig, dus ik probeer ook een rustmomentje voor mezelf te pakken. Even wandelen met mijn hond of uitgebreid lunchen, anders vliegt de dag voorbij.

’s Avonds stond de eerste sportsessie van de week op de planning. Volgens het schema van mijn coach René Spoelstra trainden we vandaag de upper body. Ik hoef alleen maar in de app te kijken wat ik moet doen – hersens uit, gewoon gaan en na een uurtje ben ik weer thuis.

Omdat ik veel samenwerkingen heb, hoef ik gelukkig niet alles zelf te doen. Ik woon alleen met mijn twee dieren en hou totaal niet van koken. Daarom werk ik samen met Tasty Flavor: zij bezorgen maandelijks kant-en-klare maaltijden. Ideaal. Dus: lekkere maaltijdsalade gegeten en op tijd naar bed, klaar voor morgen!

Dinsdag 20 mei, Janice Blok over vooroordeel influencers

Veel mensen denken dat influencers alleen wat simpele filmpjes maken, maar mijn account is ook echt een merk. Daar zit een heel team achter. Ik werk samen met managementbureau Going Places en spreek dagelijks met m’n collega’s over de planning, campagnes die online moeten en brainstorms voor nieuwe ideeën. We zijn echt een creatief team vol leuke mensen.

Eén keer per jaar organiseert het bureau een get-together met alle talenten. Vandaag was het weer zo’n dag. Supergezellig om iedereen weer even live te zien en bij te praten. Het was een dag waarbij we een AI-workshop kregen, daarna een naakt model gingen schilderen en vervolgens een etentje hadden in het NIM-restaurant in Amsterdam met een privé chef-kok. Het was echt supergezellig en het is laat geworden met een gezellig wijntje.

Woensdag 21 mei, blijven liggen

Woensdag heb ik iets langer uitgeslapen dan de bedoeling was. Ik probeer een vast ritme voor mezelf te creëren waarbij ik elke dag om 8.00 uur opsta, maar gisteren bij de talentdag was het zó gezellig geworden… Ik had iets te veel wijntjes op en heb daardoor veel energie opgemaakt. Ik had deze extra uurtjes in de ochtend wel nodig.

Maar toen ik wakker werd, ben ik meteen aan de slag gegaan. Het was een saaie dag, want ik heb de hele dag mijn to-do list en taken proberen af te maken die op mijn lijstje stonden. Daaronder: drie campagnes met klanten die producten naar mij opsturen en waar ik dan leuke filmpjes van maak. De één is dan een comedy sketch, de andere zijn stories op TikTok. Zo ben ik de hele dag bezig met het maken van creatieve reclamefilmpjes voor andere merken en daarnaast heb ik ook nog m’n eigen to do-list.

Het was dus een kantoordagje en dit doe ik thuis in mijn eigen kantoorruimte, die ik zo fijn mogelijk heb proberen in te richten. Ik ben een heel erg bewegelijk persoon, dus om de paar uur moet ik echt even naar buiten met de hond of moet ik even met iemand bellen. Ik vind het lastig om binnen te zitten en me af te zonderen en niemand om me heen te hebben. Maar dat soort dagen zitten er ook tussen.

Janice Blok en uiterlijke verzorging

Normaal is woensdag een rustdag voor sporten, maar omdat ik gisteren de talentendag had, ben ik niet aan sporten toegekomen. Het staat daarom vandaag op de planning. Op maandag doe ik mijn upper body, dus vandaag zijn het de benen.

Vervolgens is uiterlijke verzorging ook echt een heel belangrijk onderdeel in mijn leven. Ik vind het superfijn om er altijd representatief en netjes uit te zien en daar is ook veel voor nodig. Ik ga deze avond mijn wimpers bijwerken bij een wimperspecialist in Rotterdam Zuid. Wat ik allemaal voor m’n uiterlijke verzorging doe? Vijf keer per week trainen, mijn wimpers per twee weken, één keer per maand naar de kapper, één keer per twee weken naar de zonnebank, één keer per drie weken mijn nagels (zowel handen als voeten), één keer per maand naar de masseuse en twee keer per maand naar de chiropractor.

Donderdag 22 mei, klussen geblazen

Vandaag heb ik de voorbereiding over een nieuw tv-programma, waarover ik nog niets kan vertellen. Je kunt het ook niet raden, want het is een buitenlands format dat naar Nederland wordt gehaald. Ik ben een van de deelnemers en moet daarom een psychologische test en een sporttest doen, om te kijken of je geschikt bent en het aankan. Het wordt een programma met zowel fysieke als mentale uitdagingen. Bij zo’n screening word je gecheckt op hoe je omgaat met allerlei situaties. Over een maandje gaan de opnames beginnen, dus dat wordt de komende tijd nóg meer sporten.

Dan is tijd voor een bezoekje aan de Hornbach, want de hele middag staat in het teken van het knutselen van een creatief cadeau voor mijn zus. Ze geeft dit weekend een feestje, als begin van haar pad richting een nieuw huis. Ze wil een groot bord met haar logo erop en ik vind het heel leuk om creatief bezig te zijn en met mijn handen te werken. Dus dat betekende lekker dingen uitsnijden en verven. En verder? Sporten…

Vrijdag 23 mei, festivaldag voor Janice Blok

De vrijdag staat eerst in het teken campagnes die ik moet opnemen voor twee merken en daarna was het tijd voor Miljuschka Witzenhausen. Zij heeft een driedaags culinair festival georganiseerd, Disco Dop in het Amsterdamse Bos. De vorige maand was ik gast in Miljuschka’s podcast. Dat ging toen over mijn liefdesleven en daten. Ze zei dat ze me zo’n leuke vrouw vond en dat is wederzijds. Het festival is voor mij een manier om te kunnen netwerken, maar ook om even plezier te hebben.

En dan is de week voorbij, tijd om in spanning vooruit te kijken naar de eerste aflevering van Stars on Stage, waarin ik als The Little Mermaid te zien en te horen ben.

🧑‍🎤 Deelnemers Stars on Stage Naast Janice Blok zijn de deelnemers aan Stars on Stage: Emma Kok, Everon Jackson Hooi, Gallyon van Vessem, Rayen Panday, Keizer, Koen Pieter van Dijk, Marco Schuitmaker, Numidia en Patty Brard. De presentatie is in handen van Jamai Loman en Buddy Vedder. ‘Recensenten’ – zeg maar jury – zijn Albert Verlinde en Paul de Leeuw en wekelijks een gast (morgen is dat Vajèn van den Bosch, hoofdrolspeelster in de musical Frozen).

Janice Blok over Stars on Stage

Janice Blok wilde direct aan Stars on Stage meedoen: „Toen ik jong was, heb ik vijftien jaar lang op het Hofplein Theater in Rotterdam gezeten. In Amsterdam en ook Rotterdam heb ik heel wat acteercursussen gevolgd. Op het podium staan en me verdiepen in een andere rol, karakter, lijf en accent, dat vind ik fantastisch. In Stars on Stage komen zingen en acteren samen, dus over deelname hoefde ik geen seconde na te denken. Ik zei metéén ja. Het zijn acht afleveringen, maar we zijn er tien weken mee bezig geweest. Het was een intensief proces met elke aflevering een nieuwe performance, waarbij ik in een bubbel leefde. Het draaide in mijn leven tien weken lang echt alleen maar om Stars on Stage, maar dat was geweldig. Te gek dat ik weer op een podium mocht staan en te doen wat ik altijd zo leuk vond. Het heeft het vuurtje weer aangewakkerd.”

Stars on Stage wordt morgen (24 mei) om 20.00 uur uitgezonden op RTL 4. Terugkijken kan op Videoland.

