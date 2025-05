Deel dit artikel: Share App Mail Pin

België twijfelt aan Songfestival-deelname na twaalf punten voor Israël, AVROTROS reageert

Oostenrijk ging er zaterdag met de winst vandoor op het Eurovisie Songfestival, maar Israël kreeg de meeste televotes (publieksstemmen). Maar door de oorlog in Gaza vinden critici en demonstranten dat het Songfestival te politiek wordt. België, en ook andere landen, twijfelen aan een volgende deelname en willen dat de EBU opnieuw kijkt naar het meedoen van Israël.

Hoewel Nederland de deelname aan het volgende Songfestival eerder al wel bevestigde, komen de AVROTROS en de NPO vandaag met een gezamenlijk statement. In de verklaring benadrukken de omroepen dat ze waarde hechten aan het apolitieke en verbindende karakter van het Songfestival. „Maar we zien dat het evenement in toenemende mate beïnvloed wordt door maatschappelijke en geopolitieke spanningen.”

Deelname Israël

Net als vorig jaar, sinds de oorlog in Gaza, was er dit jaar veel te doen rondom de deelname van Israël. Het optreden van de Israëlische zangeres Yuval Raphael werd meerdere keren verstoord. Ook in de buurt van de locatie van het Songfestival in Basel werd er gedemonstreerd. Toch bleek die kritiek vanuit het publiek bepaald niet overal te leven. Televoters uit verschillende landen, waaronder Nederland en België, gaven Israël twaalf punten – waarmee het land uiteindelijk mede de publieksstemmen wist te winnen.

Hoewel de EBU, de organisatie achter het Songfestival, zegt dat de televoting en het tellen van de stemmen correct zijn verlopen, zetten de Belgische omroep VRT en de Spaanse RTVE vraagtekens bij het feit dat Israël wél twaalf punten kreeg van het publiek, terwijl de vakjury’s maar weinig punten toekenden. De omroepen eisen daarom een onderzoek naar de televoting.

De Spaanse premier Pedro Sánchez riep de EBU maandag op om Israël uit te sluiten van deelname, zoals ook al eerder gebeurde met Rusland. „We kunnen niet met twee maten meten als het om cultuur gaat”, zei hij. Ook Spanjaarden gaven Israël twaalf punten tijdens het afgelopen Songfestival.

België nog naar het Songfestival?

Door de oplopende spanningen stelt de VRT de toekomstige Belgische deelname aan het Songfestival ter discussie, vooral als organisator EBU geen transparantie biedt over de puntentelling. De omroep vraagt zich af of het huidige systeem nog wel eerlijk is en ziet dat het Eurovisie Songfestival steeds minder een verbindend en apolitiek evenement lijkt te zijn.

Volgens de VRT werd Israël vooraf al beschuldigd van het ‘ronselen van stemmen’, onder meer via advertenties op YouTube en posts van de Israëlische overheid. Of dat tegen de regels is, blijft nog onduidelijk, maar volgens de VRT kun je daar wel degelijk vraagtekens bij zetten. Zeker als de EBU blijft volhouden dat het festival ‘apolitiek’ is.

Kritiek op de EBU

België heeft het hoofdstuk rondom het Songfestival nog lang niet afgesloten. De kritiek richt zich niet alleen op de deelname van Israël, maar ook op de regels waar deelnemende landen en omroepen zich aan moeten houden. Volgens VRT-gezicht Xavier Taveirne, die tijdens het Songfestival voorzitter was van de Belgische vakjury, raakt de houding van de EBU „heel dicht de grens van censuur”. Dat zei hij in het programma De Afspraak.

Een van de grootste pijnpunten is dat commentatoren zich tijdens de uitzending moeten onthouden van kritiek op deelnemende landen. Zo werd Spanje op de vingers getikt omdat hun commentatoren tijdens de Israëlische act verwezen naar het conflict in het Midden-Oosten. Ook merkt hij op dat Finland het liedje moest aanpassen onder druk van de organisatie.

