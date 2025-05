Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Bram Moszkowicz over schrapping: ‘Ik heb er nooit een traan om gelaten’

Bram Moszkowicz behoorde tot de top van de Nederlandse advocatuur, tot hij in 2012 definitief uit zijn ambt werd gezet. Dertien jaar later blikt hij met Coen Verbraak terug in de interviewreeks Over Leven. Hij heeft fouten gemaakt die een schorsing verdienden, geeft Moszkowicz toe. Maar het schrappen van het tableau vindt hij nog altijd een te zware straf.

In 2012 oordeelde de Raad van Discipline dat alle klachten die de deken van van de Orde van Advocaten tegen hem indiende, gegrond waren. Moszkowicz is werd uit zijn ambt gezet vanwege een onduidelijke bedrijfsvoering, het niet overleggen van diverse jaarrekeningen en het niet melden van contante betalingen aan de Orde van Advocaten.

Daarmee schaadde hij het aanzien van de advocatuur, oordeelde de tuchtrechter. Moszkowicz probeert sinds 2019 terug te keren in zijn oude vak. Die verzoeken zijn tot nu toe afgewezen. Begin mei liet hij bij het tv-programma Vandaag Inside, waar Moszkowicz recent ook een felle discussie over Israël voerde met Johan Derksen, weten opnieuw een poging te gaan doen.

Moszkowicz: ‘Fouten gemaakt’

„Ik heb fouten gemaakt”, zegt Moszkowicz daar nu over in Over Leven. Ernstige fouten die een schorsing verdienen, geeft hij toe. Maar een schrapping ziet hij nog altijd als buitenproportioneel. „Waarom liet ik het zover komen, die vraag heb ik mezelf vaak gesteld. Ik denk dat ik te veel hooi op mijn vork had genomen. Ik had de grootste strafpraktijk van Nederland.”

„Of toch iets van: je redelijk onkwetsbaar voelen?”, vraagt Verbraak hem. „Dat wordt zo vaak gezegd, dat had ik van jou niet verwacht. Maar ik begrijp wel dat je de vraag stelt want dat heb je gelezen natuurlijk”, werpt Moszkowicz hem tegen. Verbraak: „Nee, dat is ook wat ik zelf denk”.

‘Aanmatigend in het kwadraat’

Volgens Moszkowicz is daar geen sprake van: „Ik ben redelijk intelligent, waarom zou ik me boven de partijen achten?”. Dan grijpt Verbraak terug op een eerdere en welbekende uitspraak die Moszkowicz deed over de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten: „’Alsof de trainer van FC Knudde zegt dat Messi niet kan voetballen.’ Bram, dat is aanmatigend in het kwadraat.” Daar reageert Moszkowicz summier op: „Zeker”.

Dat zijn beroepsgroep oordeelde dat Moszkowicz voor het leven het beroep van advocaat niet meer mag uitoefenen, is het grootste pijnpunt voor Moszkowicz. „De kern van mijn probleem is dat ik mijn passie niet meer mag uitoefenen. Dat werk is weg, dat is vervelend.”

Steun voor Moszkowicz

In de periode na zijn schrapping werden vrienden van vijanden gescheiden, blikt hij terug. „Sommige mensen van wie ik het niet verwachtte, gaven me steun. En sommige mensen van wie ik het verwachtte gaven me geen steun. Van collega’s hoorde ik weinig want die namen veel van die zaken over. Uitzonderingen daargelaten, binnen de advocatuur waren de meesten natuurlijk blij.”

Hoewel hij zijn grote passie verloor, heeft hij daar ‘nooit een traan om gelaten’, zegt Moszkowicz. „Ik laat tranen om andere dingen, de dood van mijn vader bijvoorbeeld. Verdriet gehad, pijn gehad, maar ik heb er niet om gejankt. Ik jank om andere dingen.” Het verdriet kwam voort uit het verlies van die passie. ,,En dat ik vind en vond dat ik te zwaar bestraft ben.”

Ervaringen in Auschwitz

Met zijn vader, topadvocaat Max Moszkowicz sr., heeft hij het nooit over de schrapping kunnen hebben vanwege diens gezondheid, al had Moszkowicz dat graag gewild. De gruwelijke ervaringen van vader Max in Auschwitz, waar hij zijn ouders, broertje en zusje verloor, plaatsen zijn eigen levenservaringen in perspectief, legt Moszkowicz uit. „Dat is niet bij alles de maatstaf, maar wel bij veel. Je vraagt: ‘Hoe heb jij die schrapping verwerkt?’. Het eerlijke antwoord: ‘Door daaraan te denken’. Dat is mijn antwoord, of je het begrijpt of niet.”

