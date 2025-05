Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Katja en Babette vragen met nieuwe versie ‘Ademnood’ aandacht voor aanranding

Katja Schuurman en Babette van Veen traden gisteravond in het satirische actualiteitenprogramma Even tot hier op met een eigentijdse versie van hun bekendste liedje Ademnood. Het luchtige meezingliedje kreeg daardoor ineens een maatschappelijke lading.

Kijkers van Even tot hier dachten misschien dat Schuurman en Van Veen een reünie aan gingen kondigen van de voormalige meidengroep Linda, Roos & Jessica. Die meidengroep werd in de jaren negentig opgericht om het vijfjarig bestaan van Goede Tijden, Slechte Tijden te vieren, waar de vrouwen toen in speelden.

Tientallen meldingen van aanranding

Maar de vrouwen gingen om een andere reden samen het podium op. Schuurman en Van Veen traden op in Even tot hier naar aanleiding van het groeiende probleem van jonge fatbikers die hardlopende vrouwen in Amsterdamse parken op hun billen slaan. De politie ontving dit jaar al veertig meldingen. Het op de billen slaan van vrouwen is een vorm van aanranding. Daders kunnen daarvoor een taak- of gevangenisstraf krijgen. De politie heeft gevraagd slachtoffers van dergelijke incidenten zich te melden.

Ook Schuurman en Van Veen vinden dat het probleem uit de klauwen loopt, blijkt uit hun optreden. Om het probleem onder de aandacht te brengen, herschreven Schuurman en Van Veen hun populairste liedje Ademnood, dat voor de gelegenheid veranderde in Aan mijn kont.

„Het park is heftig, je krijgt daar snel een tik of tien”, begint Schuurman te zingen. „Zo op je lichaam. Je kunt nog net een fatbike zien.” Daarna neemt Van Veen het over: ,,Voor je iets zeggen kunt, zijn zij alweer gegaan. Dus hou je handjes thuis en rand ons niet meer aan.”

Publiek danst mee op ‘Ademnood’

Het refrein windt er geen doekjes om, en het publiek danst en klapt enthousiast mee. „En kom niet aan mijn kont, fucking kansloos jong. Die tikken op mijn bil van jou, kont na kont, wat doe je nou. Aan mijn kont, vieze laffe hond. Steeds dezelfde gastjes weer, maar dit was de laatste keer voor jou.”

