Vandaag Inside-tafel over Dick Schoof: ‘Hij doet alles onhandig’

Premier Dick Schoof heeft er weer eens van langs gekregen in Vandaag Inside. Dit keer was zijn lachbui tijdens een persconferentie onderwerp van gesprek.

Het is zeker niet de eerste keer dat mannen van Vandaag Inside kritisch zijn over Dick Schoof. Eerder noemde Johan Derksen hem in de talkshow „een integere man. Maar we moeten toegeven dat hij niet de personality heeft om deze functie te bekleden. Het is een twijfelaar, hij komt als jandoedel over. Er staat geen leider.”

Vandaag Inside over Dick Schoof

Alcohol bij de bingo moet weer kunnen, vindt het kabinet. VVD-staatssecretaris Vincent Karremans (Jeugd, Preventie en Sport) versoepelt daarvoor de regels rond kansspelen. In de Alcoholwet staat namelijk dat kansspelen niet mogen worden georganiseerd in horecagelegenheden waar ook alcohol wordt geschonken. Speelautomaten zijn daarvan uitgezonderd, en ook casino’s vallen er niet onder.

Afgelopen vrijdag schoot Schoof tijdens een persconferentie in de lach na een vraag over bejaarden die een advocaatje mogen drinken bij de bingo. „Onze vrolijke Schoof”, zegt presentator Wilfred Genee. „Heb je ‘m gezien, vrijdag? Hij was vrolijk.” Tafelgast en sportjournalist Valentijn Driessen: „Zelfs dit doet ie onhandig.”

„Ook wel een beetje hatelijk”, vindt Derksen. „Hij zegt het op een manier van: welke lul speelt nou bingo?” Driessen, lachend: „Toch doet hij dit ook weer onhandig.” Derksen: „Hij doet alles onhandig. Alleen de marathons loopt hij goed.” Genee vindt het er „bijna aandoenlijk” uitzien. „Dit is de man die ons land moet besturen.” Derksen: „Ik vraag me nog steeds af hoe die man die prachtige vriendin van hem heeft veroverd.”

Schoof wil tekenen voor lintjes na weigering Faber

Genee haalt ook nog even aan dat Schoof ‘getekend heeft’. Hiermee doelt hij op het feit dat Schoof en minister Judith Uitermark (Binnenlandse Zaken) willen tekenen voor de lintjes die vijf vrijwilligers in de vluchtelingensector zouden krijgen.

Minister Marjolein Faber (Asiel en Migratie, PVV) had de voordrachten voor een koninklijke onderscheiding moeten ondertekenen, maar weigerde dit. „Hun werk staat haaks op mijn beleid”, liet Faber in een verklaring weten. Haar besluit leverde een storm van kritiek, verbazing en hier en daar ook bijval op.

GroenLinks-PvdA, D66 en CDA zijn kritisch over de actie van Schoof. Het kabinet spreekt volgens hen niet langer met één mond. CDA-leider Henri Bontenbal noemt de oplossing van Schoof zelfs „onacceptabel”. De CDA’er vindt dat Schoof zijn minister had moeten terechtwijzen. „Een minister die haar middelvinger opsteekt naar vrijwilligers tolereer je niet, dat corrigeer je”, vindt ook D66-leider Rob Jetten. Jesse Klaver (GroenLinks-PvdA) spreekt over onnavolgbare chaos en het failliet van de eenheid van kabinetsbeleid.

Reacties