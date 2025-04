Deel dit artikel: Share App Mail Pin

VI-tafel kijkt op van ‘dood ingejaagd’-opmerking Valentijn Driessen over paus: ‘Wat zeg jij nou?’

Valentijn Driessen blijkt geen groot fanaat van het Vaticaan en de paus. En als het bij Vandaag Inside over de dood van Paus Franciscus gaat, is Driessen ook niet zo genuanceerd.

Aan de VI-tafel bespreken Wilfred Genee, Albert Verlinde, René van der Gijp en kijkcijferkanon Valentijn Driessen de dood van paus Franciscus. Johan Derksen ontbrak gisteravond door privéomstandigheden en daarom zat Verlinde op zijn stoel.

Dood paus Franciscus besproken bij Vandaag Inside

De paus overleed maandag op 88-jarige leeftijd en zijn lichaam is inmiddels overgebracht naar de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad. Zijn lichaam blijft daar opgebaard tot de uitvaart van zaterdag. Tot die tijd kan het publiek de paus de laatste eer bewijzen.

Hoewel de VI-tafel in eerdere uitzendingen behoorlijk anti-Vaticaan bleken, snapt Van der Gijp best dat mensen troost halen uit religie en de paus. Ook Verlinde, die zelf katholiek is, noemt op dat hij de overleden Paus rust gunt. En Driessen heeft zo zijn eigen mening ver de paus en het Vaticaan. „Nee, ik heb er helemaal niks mee. Ik vind het een groot toneelstuk.”

Valentijn Driessen geen fan van de paus

Driessen blijkt alle adoratie voor de paus niet helemaal te begrijpen. „Er komen heel veel mensen langs. Voetbalteams, ze komen allemaal. Het is een geweldige kerel en dat zal allemaal wel. Maar ze mogen een hand geven en dan gaan ze door en dan is dat de grootste ontmoeting in hun leven. Dat heb ik niet.”

Van der Gijp concludeert dat het best veel energie kost om paus te zijn. „Al die mensen die jou een hand geven, moet je het idee geven dat ze een speciaal moment hebben. Dat kost energie man.”

‘De dood ingejaagd’

En dan gooit Driessen er nog een ongenuanceerde opmerking in. „Daarom hebben ze hem op Eerste Paasdag ook de dood ingejaagd”, concludeert Driessen. Waarna de VI-tafel ietwat schrikt en moet lachen om die opmerking. „Wat zeg jij nou?”, lacht Van der Gijp.

Op Eerste Paasdag, vlak voor zijn overlijden, verscheen de paus namelijk voor het laatst in het openbaar. En ook de laatste en beladen ontmoeting met de Amerikaanse vicepresident JD Vance in Vaticaanstad komt nog ter sprake. Iets wat Driessen niet begrijpt. „Die man is zo verzwakt en dan moet ik hij nog handen geven en iedereen wil wat van hem.” Maar volgens VI-gezicht Merel EK was het de paus zelf die tegen alle doktersadviezen inging. „Heeft hij dat zelf besloten? Of is dat voor hem besloten”, vraagt Driessen zich hardop af.

Je kunt Vandaag Inside terugkijken via KIJK.

Reacties