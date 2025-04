Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Spanning om Voorjaarsnota: worden de partijen het eens?

Het moment van de waarheid breekt aan voor het kabinet. Al sinds de bordesfoto kijkt politiek Den Haag met spanning uit naar de Voorjaarsnota, het huishoudboekje van ons land. De coalitie zit hierover deze week aan de onderhandelingstafel. Morgen is de ‘deadline’, de gedroomde datum van premier Dick Schoof om eruit te zijn, maar de partijen verwachten dan nog geen akkoord.

Politici hebben flinke wensenlijstjes en er liggen belangrijke thema’s op tafel, zoals de btw op cultuur, media en sport, problemen op het stroomnet, het stikstofbeleid, klimaat, jeugdzorg, defensie en de steun aan Oekraïne.

Politiek verslaggever over voorjaarsnota in Eva

„De gesprekken lopen”, zegt politiek verslaggever Marleen de Rooy in talkshow Eva. „De wens was om er vrijdag al uit te zijn, maar daarvan hebben ze al gezegd dat het niet gaat lukken. Het startpunt van elke onderhandeling is: hoeveel geld hebben we om uit te geven? Het opvallende is dat ze het daarover niet eens zijn.” De partijen buigen zich nu vooral over deze kwestie en nog niet over de inhoud.



Hoe kunnen ze het niet eens zijn over de begroting? „NSC is met een initiatiefnota gekomen die zegt dat we te voorzichtig begroten. BBB is het daarmee eens en zegt dat we van Brussel de begrotingsregels mogen laten varen, omdat er nu zoveel gebeurt op het continent. Zij willen grote investeringen doen in bijvoorbeeld infrastructuur. We mogen die staatspot laten oplopen, laten we er gebruik van maken. PVV zegt: het maakt ons niet uit hoe, wij willen gewoon geld uitgeven zodat mensen het merken.”

Tegenliggers zijn bijvoorbeeld Dick Schoof en de VVD. De Rooy: „De VVD zegt: ho eens even, wij hebben hele strikte begrotingsafspraken. We hebben gezegd dat we ons daaraan gaan houden, dus we gaan ons daaraan houden.” Volgens Pieter Omtzigt is er nog 5 tot 20 miljard extra te besteden. „Grote bedragen, waar je grote dingen mee zou kunnen doen als je het wilt uitgeven.”

‘Duidelijk dat niet alle wensen kunnen’

Er zijn veel wensen, ziet De Rooy. „Er zijn dingen die moeten gebeuren, bijvoorbeeld de btw-verhoging en box-3, waarvan iedereen zegt: daar komen we in principe wel uit. Dat gaat om 5 tot 10 miljard euro. Wilders wil de huren omlaag, dat zijn gigabedragen. Woningcorporaties moeten voor miljarden euro’s worden gecompenseerd. BBB wil de energierekening omlaag. Sommige partijen willen de accijnzen omlaag, want de benzine wordt te duur.”

Kortom: het wordt een pittige kluif. De vraag is volgens De Rooy hoe sterk de partijen aan hun wensen blijven vasthouden. „Het is duidelijk dat het allemaal niet kan. Maar de politieke partijen hebben wat aan kiezers beloofd, dus ze willen dat waarmaken.”

De importtarieven van de Amerikaanse president Donald Trump hebben mogelijk ook gevolgen. „De minister van Financiën zegt nu: zie je wel, we moeten onze buffers op orde hebben, want is er een scenario waarbij er een recessie kan ontstaan. Een begroting wordt ook gedaan op basis van een voorspelling. Die kun je nu eigenlijk in de prullenbak gooien, want er gebeurt zoveel.”

Je kunt Eva terugkijken via NPO Start.

Reacties