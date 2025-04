Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Slimste Herman van der Zandt terug op tv met De Reünie: wie werd fulltime zeemeermin in een aquarium?

Herman de Schermman, Herman van de Tour de France, Herman van Met Het Mes Op Tafel? Hoe kennen we Herman van der Zandt niet? Na zijn overstap van NOS naar KRO-NCRV zien we hem vanaf vandaag in weer een andere gedaante terug op de buis: als Herman van De Reünie.

En dan zijn we de recent belangrijkste Herman nog vergeten: Herman De Slimste. Het programma De Slimste Mens, dat hij vanaf de komende editie presenteert, won hij in de zomer van 2024 met overmacht. Er kwam zelfs een online actie tegen die overmacht op gang: zet Herman van der Zandt aan de kant.

Herman van der Zandt in een patserbak

Vanavond gaat De Reünie echter allesbehalve over Herman van der Zandt, maar om zijn hoofdgasten. We hebben het dan niet over een reünie als de terugkeer van de oude K3, maar over reünies van klassen, een voetbalploeg of een werkkring van vroeger tijden. De Reünie speelde zich tussen 2005 en 2019 met presentatoren als Rob Kamphues, Patrick Lodiers en Anita Witzier altijd in een schoolklassetting af. Dat is bij de terugkeer van het programma niet het geval.

We zien verschillende locaties, die Herman van der Zandt – vandaag althans – met de fiets én een behoorlijke patserbak bereikt. Metro bekeek voor tv-rubriek Blik op de Buis alvast de aflevering van vandaag, die van de reünie van Arjan Ederveen.

De Oliver-cast van Arjan Ederveen

Arjan Ederveen noemt de patserbak „een Trumpauto”. Maar daar gaat het niet om, wie zien de reünie van de musical Oliver uit 1999 (het zielige verhaal over een weeskind en een kinderronselaar). Het was een tijd dat de toen veertiger Ederveen zijn broer net had verloren en z’n vader beginnende Alzheimer had („het was best een kuttijd, maar ik had het er niet over”). De wat oudere kijkers kennen hem van de legendarische serie Theo & Thea, jongere kijkers zagen onlangs misschien zijn hilarische deelname aan Last One Laughing (LOL) op Prime Video.

Herman van der Zandt brengt hem in Amsterdam weer in contact met de eerste kindercast van de musical. Ook regie-assistente Simone is er bij. Ederveen deelde de rol toen met Willem Nijholt. Met z’n allen beleefden zij een première in Koninklijk Theater Carré.

Een reünie met maar één bekende

De ontmoeting van Arjan Ederveen met de musicalkinderen van toen is eigenlijk heel grappig en juist géén reünie. Hij herkent er namelijk maar één: acteur en zanger Maarten Heijmans die vorig jaar op het grote witte doek schitterde in Een Schitterend Gebrek. Ze werkten later met elkaar. Heijmans herkent alle anderen juist wel: „Oliver had een enorme impact op me.” Ederveen kwam door de jaren heen af en toe heus iemand tegen. „Ze zeiden dan ‘ken je me niet meer, ken je me niet meer? Ik zat ook in Oliver.” De acteur had geen idee.

Een van de kinderen van 1999 dacht altijd dat Arjan Ederveen in de theaters waarin zij speelden woonde. Dat kwam omdat de hoofdrolspeler zijn hond steevast bij zich had. Mooi om te zien is dat Maarten Heijmans een castlid ontmoet, dat een kwart eeuw geleden zijn beantwoorde liefde was. De verbazing op haar gezicht spreekt boekdelen. Wat ze onder meer werden? Gynaecoloog, koekjesbakker, politicus en zanger met een nummer 1-hit in Suriname. Je zult in deze De Reünie zelfs iemand zien die fulltime zeemeermin in een aquarium in Parijs werd. Herman van der Zandt: „Hoe solliciteer je op zoiets?”

Herman van der Zandt prettig op z’n plek

Ondanks dat Arjan Ederveen in De Reünie bijna niemand kent, is het programma leuk om naar te kijken. Dat ligt ondanks de locatie aan de herkenbaarheid van weleer, maar zeker ook aan de prettige sfeer die Herman van der Zandt creëert. Hij schudt de gesprekken op het oog met speels gemak uit z’n mouw. Dat past hem wel.

We zien Herman van der Zandt de komende weken met meer reünies terug. Met Miljuschka Witzenhausen is hij op het Vossius Gymnasium in Amsterdam-Zuid. Richard Groenendijk ontmoet zijn oud-collega’s van een Rotterdamse horecazaak. René van der Gijp van Vandaag Inside was in een vorig leven een uitstekend voetballer en nu terug bij Sparta. Ook Fidan Ekiz is in Rotterdam, op haar oude basisschool. Journalist John van de Heuvel sluit de reeks van De Reünie af met klasgenoten van de politieschool in Amsterdam.

Aantal blikken uit 5: 3,5

De Reünie is vanaf vandaag (2 april) op woensdagavond om 21.30 uur te zien bij KRO-NCRV op NPO 1. Terugkijken kan via NPO Start.

