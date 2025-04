Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Gaan we recessie tegemoet? Nibud-directeur noemt het spannend: ‘Vooral jongeren de dupe’

Gaan we een recessie tegemoet? Nibud-directeur Arjan Vliegenthart vindt het allemaal wel spannend. Volgens hem maakt het huidige dure leven, onder meer de situatie op de woningmarkt, het vooral voor jongeren lastig om een toekomst op te bouwen. Hoewel jongeren volgens Vliegenthart daar als individu weinig aan kunnen doen.

Arjan Vliegenthart van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) legde vanmorgen bij Goedemorgen Nederland uit dat het leven snel duurder is geworden en vooral jongeren daar de dupe van zijn. Voor hen lijkt het kopen van een woning bijvoorbeeld een ver-van-hun-bed-show. „Zelfs als je een modaal inkomen hebt. Dan kun je 2 ton lenen, maar daar koop je geen woning meer voor.“

Nibud-directeur over het huidige dure leven

Volgens hem ligt de oplossing niet bij het verhogen van het modaal inkomen, maar moet ook het leven betaalbaarder worden. „Dat geldt vooral voor de woningmarkt. Waar de prijzen zo hard zijn gestegen dat er niet meer tegenop te lenen of verdienen is.”

Het FD schrijft over de zogenoemde Amerikaanse ‘lipstick index’, een voorspeller van de economische situatie aan de hand van mode. Er worden momenteel meer lange rokken en lippenstiften gekocht en dat zou betekenen dat een mogelijke recessie dreigt. Hoe zit dat? Vliegenthart legt uit dat mode en economische groei samenhang hebben. En dat de ‘lipstick index’ vaak gelijk heeft gehad.

Vrees voor recessie

We kleden ons kennelijk degelijker en professioneler als de economie er slechter voorstaat. „Vrouwen dragen vaker lippenstift en mannen dragen geen korte broek meer. Als het spannend wordt, ook of je je baan kan behouden omdat het economisch krap wordt, gaan mensen zich netter kleden.”

Of de Nibud-directeur ook een recessie verwacht? „Het is wel spannend. Als de afgekondigde tarieven van Trump doorslaan en de oorlog met Oekraïne en Rusland gaat door. Het is niet uit te sluiten dat als de wereld in brand staat, we daar wat van gaan merken.”

Jongeren de dupe van maatschappelijk probleem

Voor jongeren is het financieel gezien momenteel al helemaal niet makkelijk. „Het echte begin van het leven is lastig”, aldus Vliegenthart. Zij hebben slechte kans op de woningmarkt, studieschuld, ZZP- of tijdelijke contracten. „Jongeren verdienen in het hier en nu wel geld en kunnen op het terras best een biertje bestellen. Maar het echt beginnen aan een toekomst, met een woning, samenwonen of kinderen, dat stellen mensen uit.”

In de jaren ’80 was er ook een recessie gaande. Vliegenthart legt uit dat er toen een generatie was die afstudeerde, maar geen baan kon vinden. Tegenwoordig is dat anders door een schreeuw om personeel. Maar dat betekent niet dat de jongeren kunnen starten. „Door andere structurele componenten, waar jongeren weinig invloed op hebben, zoals de huizenprijzen. Dat geeft een onbehagen gevoel. Jongeren wachten af wat er gebeurt. Ze willen wel beginnen, maar denken: ‘Ik vertrouw het nog niet, ik kijk het nog even aan’.”

Volgens Vliegenthart is het een maatschappelijk probleem dat op het bordje komt van de jongere generatie. „En allerlei influencers op social media gaan je vertellen hoe jij als individu het moet doen, maar het is een maatschappelijk probleem.”

Je kijkt Goedemorgen Nederland terug via NPO.

