Paulien Cornelisse nieuw jurylid bij De Slimste Mens: dit zijn de reacties

Paulien Cornelisse is na vele speculaties de langverwachte opvolger van juryvoorzitter Maarten van Rossem bij De Slimste Mens. Dat werd vandaag bekendgemaakt door omroep KRO-NCRV. Van Rossem en presentator Philip Freriks namen in januari na 25 seizoenen afscheid van het programma.

Herman van der Zandt neemt het stokje van Philip Freriks over. Geen makkelijke taak, gezien de jarenlange populariteit van het programma. En ook de positie van Maarten van Rossem wordt niet zomaar gevuld. Kan Paulien Cornelisse het ‘waarmaken’ als zijn opvolger?

Paulien Cornelisse als juryvoorzitter

De 49-jarige Paulien Cornelisse is vooral bekend als schrijver, cabaretier en columnist. Ze heeft een passie voor taal. Haar grootste succes was dan ook het boek Taal is zeg maar echt mijn ding uit 2009. Cornelisse deed zelf nooit mee aan De Slimste Mens in Nederland, maar wel aan de Vlaamse versie, De Slimste Mens ter Wereld. In deze quiz haalde zij in 2012 de finale. Ze vindt het zelf een mooie uitdaging: „Ik vind het ontzettend leuk dat ik jurylid van De Slimste Mens mag zijn en tegelijkertijd weet ik natuurlijk eigenlijk nog niet waarover ik het heb, want het is een nieuw avontuur. Het enige wat ik tot nu toe weet is dat de screentest heel leuk was.”

„Ik had wel wat twijfels over ‘de stoel’, maar die blijkt lekkerder te zitten dan verwacht”, voegt Cornelisse aan haar reactie toe. De directrice van KRO-NCRV Sandra Hilster zegt erg blij te zijn: „Paulien is slim, grappig, origineel en ze kan buigen op een grote algemene kennis met een groot gevoel voor taal. KRO-NCRV is trots dat ze ja heeft gezegd en we kunnen ons geen beter duo voorstellen.”

Reactie Maarten van Rossem

Maarten van Rossem had in zijn podcast al zijn mening gegeven over zijn vervanger bij De Slimste Mens, nog vóór de officiële persverklaring werd uitgebracht. Hij is positief. De goedkeuring van Maarten van Rossem kan Cornelisse dus al in haar zak steken.

„Ik was enorm verrast”, zei de historicus „Ik kan er heel goed mee leven.” Op de eerdere vraag of Johan Derksen misschien zijn opvolger zou worden zei van Rossem: „Nee, natuurlijk niet. Kom op, het is een serieus programma.”

Metro ging eerder de straat op, met die ene vraag…

Reacties op Paulien Cornelisse vanuit de media

Veel media berichten over het nieuws dat Cornelisse de stoel van van Rossem bij De Slimste Mens inneemt, naast Herman van der Zandt. De Mediacourant schrijft bijvoorbeeld op een positieve manier over het nieuwe jurylid. „Ze treedt in de voetsporen van Maarten van Rossem en daarmee frist het programma ontzettend op”, staat er in het artikel. Het kon volgens de Mediacourant ‘alleen nog maar meevallen’ nadat de naam van Margriet van der Linden onlangs was gevallen.

Na het plaatsen van een TikTok van de NOS reageren mensen kritisch op het nieuws. Maar veel mensen reageren daar weer op met: „Geef haar een kans.” Opvallend veel mensen lijken blij met haar achtergrond als cabaretier, zo wordt er gereageerd: „Misschien gaat het dan wel een even goed programma worden als bij onze zuiderburen.”

Reacties op X

Op X gaat het nieuws over de opvolger van Maarten van Rossem als een lopend vuurtje. De reacties zijn vaak positief. De humor van Cornelisse wordt gewaardeerd, maar of ze Maarten van Rossem kan evenaren, is voor velen nog een twijfelgeval.



Grappig toeval, in mijn familie vonden ze al dat Paulien Cornelisse een geschikte opvolger zou zijn voor Maarten van Rossem. En dan wordt zij het nog ook. Zelf dacht ik dat het wel een historicus zou worden.#deslimstemens https://t.co/ZxHqlqJ0LQ — Harrison Sealts (@HarrisonSealts) April 22, 2025



Paulien Cornelisse vind ik een goed idee als vervanger van Maarten. Toch denk ik dat het beter was geweest om te stoppen met dat programma op het hoogtepunt. #deslimstemens — Darth Phoenix 🎙️🇪🇺🎵 (@PatrickDeRaaff) April 22, 2025



Teleurstellende keuze. Herman is leuk en past, denk ik, goed bij het programma, maar nu ze Paulien als opvolger van Maarten hebben gekozen, denk ik dat een boel kijkers zullen afhaken. — Meri (@MeriTyping) April 22, 2025



Dat wordt in ieder geval lachen

Heel blij mee Paulien Cornelisse is opvolger Maarten van Rossem in De slimste mens https://t.co/bm1PZ4g5P8 — Ellen Weyenberg (@ellenweyenberg) April 22, 2025

De slimste mens is vanaf maandag 1 september iedere werkdag om 21.30 uur bij KRO-NCRV weer op NPO 1 te zien.

