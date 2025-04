Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Mocro Maffia-acteur Oussama Ahammoud in de rechtszaal vanwege lachgasgebruik

Mocro Maffia-acteur Oussama Ahammoud (24) is de afgelopen tijd vier keer gearresteerd door de politie. Waarom? Lachgas bijkt het herhaaldelijke probleem te zijn. En inmiddels vervolgt het Openbaar Ministerie (OM) hem voor zijn gedragingen.

Acteur Ammahoud is vooral bekend van zijn rol als ‘Muis’ in de Nederlandse serie Mocro Maffia en was ook te zien in de Tatta’s. Maar nu verschijnt hij in het nieuws vanwege zijn arrestaties van de afgelopen tijd. Hij werd namelijk meermaals aangehouden vanwege het bezit van een flinke hoeveelheid lachgas. In november en december 2023 en later in november 2024 opnieuw. De acteur moest daarvoor steeds mee naar het politiebureau, waar hij een aantal uren doorbracht.

Ammahoud raakte eerder ook in opspraak toen hij samen met Bilal Wahib in een livestream op Instagram een 12-jarige fan uitdaagde om zijn geslachtsdeel te laten zien.

Oussama Ahammoud meermaals gearresteerd vanwege lachgas

Recent was daar nog een arrestatie op Nieuwjaarsdag. De acteur zou in Amsterdam onder invloed van lachgas achter het stuur zijn gestapt. Tijdens de rit zou hij verkeersregels ernstig hebben geschonden en gevaarlijk rijgedrag op de snelweg hebben vertoond. Als de politie hem destijds staande houdt, ontdekken zij een ruime hoeveelheid aan lachgas in de auto.

Fabian Siccama, de advocaat van Ahammoud, bevestigt aan RTL Boulevard dat de acteur in het verleden recreatief lachgas gebruikte. „Daar is hij mee gestopt. Hij is daar echt klaar mee. Hij heeft dat nu achter zich gelaten en concentreert zich op zijn herstel en vooral op zijn carrière.”

Rechtszaak

Volgende week vrijdag vindt er een zitting in de rechtbank plaats, waarbij Ahammoud zijn verhaal zal doen. De advocaat ontkracht de verdenking voor rijden onder invloed en mogelijke handel in lachgas. „Over handel in lachgas kan ik heel kort zijn: daar is geen sprake van. Ook ontkent hij dat er sprake is van rijden onder invloed van lachgas. Wat ik belangrijk vind is dat hij ziet dat het niet goed is, dat hij ermee moest kappen. En dat laat hij nu heel duidelijk zien.”

Volgens de raadsheer gaat het goed met de acteur en zijn herstel. Maar het is uiteindelijk aan de rechter wat hij met de aantijgingen richting Ahammoud doet. „We hebben de vaste overtuiging dat hij zijn leven goed op orde heeft, dat hij daar verder mee wil gaan en dat de rechter daar in sterke mate rekening mee moet houden bij het opleggen van een eventuele straf.”

Straf voor gebruik lachgas

Advocaat Clarice Stenger reageert bij RTL Boulevard op de beschuldigingen richting Ahammoud. Volgens haar is er, zoals dat anders is bij andere type drugs, in Nederland geen meetinstrument om lachgasgebruik vast te stellen.

Strenger legt uit dat de mogelijke uitspraak afhangt van hoe de acteur in de auto is aangetroffen. Werd hij op heterdaad betrapt? Of zat hij wellicht versuft en verdoofd achter het stuur? „Dan zou hij een boete of taakstraf krijgen. Maar het hangt ook af van zijn persoonlijke omstandigheden.”

Reacties