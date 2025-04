Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Oud-speler AZ haalt nog eens uit naar tijd in de jeugdopleiding: ‘Angstcultuur en enorme druk’

De jeugdopleiding van AZ wordt, niet alleen in Nederland, geroemd. In maart kwam er echter plotseling kritiek op hoe er in diezelfde jeugdopleiding soms – hard – werd gehandeld. Een coach en oud-speler Finn Berk deden gisteravond in Nieuws van de Dag een boekje open. „Je droomt van mooie auto’s, grote stadions, maar er heerste een angstcultuur. Het is veel minder leuk dan je eerst denkt.”

Trouw en NRC kwamen dit voorjaar naar buiten met hoe hard het er in de jeugdopleiding soms aan toe kan gaan. Zo waren er verhalen over nachtelijke droppings en bootcamps waarbij de spelers werden beschoten met paintballpistolen. Ze zouden zelfs (en dus zelf) kippen moeten slachten. Ook zou er sprake zijn van een rigide eetregime en een afrekencultuur, zeggen meerdere voetballers tegen de kranten.

Groot succes en hard regime bij AZ

En dat bij AZ, dachten velen. Een club waarbij het bestormen van een tribune in Alkmaar de afgelopen jaren zo’n beetje het meest negatieve nieuws was. Een hard regime in een trainingskamp, dat was toch iets van het turnen? Metro sprak daar vorig jaar voormalig turnster Kim (41) nog over, die tijdens haar jeugdopleiding door trainers werd mishandeld.

Nieuws van de Dag, zoals je in de video hierboven kunt zien, ging gisteravond in op de afrekencultuur en scheldende jeugdtrainers bij AZ. De oudste jeugdploegen van de club maken de afgelopen seizoenen en en ook dit jaar furore in Europa. Maar blijkbaar had dat in het verleden ook een zwarte keerzijde. Coach Patrick van Bruggen en oud-AZ-speler Finn Berk pleitten in de Nieuws van de dag-studio voor verandering.

Pesterijen en kleineren

Berk doorliep de jeugdopleiding van AZ. Hij omschreef die tijd in zijn boek Voetbaldroom – opgeschreven met Jeroen Kleijne – als ‘een strafkamp’. Andere jeugdspelers uit zijn tijd melden na het verschijnen dat ‘zij zich niet in het verhaal herkenden’. Berk blijft echter – juist daarom – praten over hoe het er bij AZ aan toe ging en spreekt van pesterijen en kleineren. Als zulke zaken maar tot een einde komen, is zijn doel. Berk benoemt dat dat ook in andere sporten moet verdwijnen, zoals in de atletiek en het turnen.

