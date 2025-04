Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Opgelicht in de Liefde: leugenaar Benny liet Marian met 3 ton schuld achter

Achterblijven met een gebroken hart is al erg genoeg, maar als dan ook nog je bankrekening een dramatisch aanzicht heeft… Opgelicht in De Liefde? gaat daarover en is een nieuw tv-programma met vreselijke verhalen. Ellie Lust gaat vanaf vanavond op jacht naar de ‘Tinder Swindlers’ van Nederland.

Wat je in Opgelicht in De Liefde? op RTL 5 gaat zien, is duidelijk. Slachtoffers die bij Ellie Lust aan de bel hebben getrokken, zijn verleid en gemanipuleerd en vervolgens financieel helemaal kaalgeplukt. Metro bekeek de eerste aflevering voor televisierubriek Blik op de Buis.

Opgelicht in de liefde, maar lastig voor de politie

Politie en justitie kunnen vaak weinig doen als iemand op een manier als hierboven is opgelicht. De feiten zijn meestal niet meteen strafbaar. Aan Ellie Lust daarom de taak om de ‘beroepsleugenaars’ te ontmaskeren en te confronteren. Een beetje zoals Kees van der Spek met andere soorten criminelen doet in Oplichters Aangepakt.

De oud-politiewoordvoerder en legendarisch deelnemer aan Wie is de Mol? doet dat niet alleen. Particulier rechercheur gespecialiseerd in fraudeurs opsporen, John Warrink, staat haar bij. En Ayleen Charlotte, ervaringsdeskundige omdat zij slachtoffer van ‘de echte’ Tinder Swindler was, zorgt voor de nodige duiding.

👇 Wie is de Tinder Swindler? Tinder Swindler was (of is) Shimon Hayut. De Israëliër reisde door Europa en deed zich voor als de zoon van de diamantmagnaat Lev Leviev. Onder de naam Simon Leviev kwam hij via de datingapp Tinder in contact met vrouwen. Hij charmeerde met dure cadeaus, etentjes in luxe restaurants en vluchten met zijn privéjets. Met een verhaal dat vijanden uit de diamantwereld hem bedreigden, troggelde hij zijn slachtoffers geld af. Eén van hen was de Nederlandse Ayleen Charlotte. Zij is een van de hoofdrolspeelsters in de Netflix-docu Tinder Swindler. De oplichter zat kort in de gevangenis, maar leeft nu weer een luxe leventje in Israël.

Marian opgelicht door poeslieve Benny

In de aflevering van Opgelicht in De Liefde? van vanavond, zie je Marian. Zij is opgelicht door Benny (59), een man die hetzelfde ‘kunstje’ – zo blijkt – bij zeker acht andere vrouwen flikte. Marian ontmoette Benny online en was best verliefd op de poeslieve man die zich voordoet als miljonair. In werkelijkheid heeft hij geen cent te makken en staat hij onder financieel bewind.

Eerlijk gezegd is het voor deze Metro-kijker een raadsel hoe Benny aan een voorlopig koopcontract voor een villa van 2,8 miljoen euro kon komen. Mijn ervaring is dat ik bij een simpel lease-autocontractje voor een paar honderd euro per maand al door de financiële molen ging. En terecht, ellende voorkomen is beter dan achteraf gelazer hebben. Opgelicht in De Liefde? gaat er echter wel op in, dat moet ook gezegd. De makelaar die zich met de bewuste verkoop bezighield, had vermoedelijk vooral eurotekens in de ogen. Online valt binnen no-time op te zoeken of iemand onder bewind staat, maar dat is blijkbaar (en onbegrijpelijk) achterwege gelaten.

Hart gebroken, 300.000 euro aan de broek

Waar het verhaal in de eerste Opgelicht in De Liefde? op neer komt: Benny krijgt het voor elkaar dat ook Marian haar handtekening onder het voorlopige koopcontract zet. Omdat hij onder financieel bewind staat, is zijn eigen krabbel niet rechtsgeldig. Je raadt het vast: de uiteindelijke boete die volgt omdat de verkoop niet doorgaat (300.000 euro!) komt op het bordje van Marian terecht. En dat bedrag heeft ze in de verste verte niet. Het balletje komt aan het rollen als een deurwaarder een brief bezorgt met een beslaglegging op haar appartement. Benny is er dan nog. Hij stuift het huis uit met de belofte dat hij dit zaakje metéén gaat regelen. In werkelijkheid vlucht de leugenaar en manipulator, omdat hij door heeft dat hij een ramp heeft veroorzaakt. Als Marian door krijgt dat het echt hommeles is is zij in alle staten: „Ik dacht ‘ik stap nu in de auto en trek z’n kop eraf’.” Ze deed het niet en Benny zag ze nooit meer terug.

Blijft over de vraag: wat bezielt zo’n Benny die meerdere vrouwen heeft opgelicht? Van zijn bizarre gedrag wordt hij tenslotte geen cent wijzer. Hij schaadt slechts het vertrouwen van vrouwen en laat ze totaal berooid achter.

Opgelicht in De Liefde? is ook een waarschuwing

Marian werd door de deurwaarder voor die drie ton nog gedagvaard ook. Dat zij Opgelicht in De Liefde? heeft ingeschakeld, is echter om andere vrouwen voor dit soort vreselijke spelletjes te waarschuwen. „Al red ik er maar eentje.” Aan ‘Team Ellie Lust’ de taak om de oplichter te ontmaskeren en confronteren. Ze halen heel wat over Benny boven water, dat is knap. Dat ze uiteindelijk dagenlang voor zijn deur posten en hem pas willen aanspreken als hij buiten komt, is een beetje een raadsel. Waarom, ook al is er een kans dat hij de deur dicht smijt, niet meteen aanbellen?

Veel tv-kijkers hebben in het verleden hard gelachen om Ellie ‘Wie is de Mol?‘ Lust en haar toenmalige ‘etherdiscipline’. Maar complimenten, Lust doet dit programma rustig en vakkundig. Zij stelt duidelijke en goede vragen. Al lijkt het eerste verhaal de kant van ‘totaal onwerkelijk’ op te gaan, goed dat dit soort notoire leugenaars wordt aangepakt. Alleen het – voor het gevoel – ellenlange samenvatten van wat je voor de reclameblokken al hebt gezien, is wat irritant.

Aantal blikken uit 5: 3

Opgelicht in De Liefde? is vanaf vanavond (7 april) op maandag om 20.30 uur te zien op RTL 5. Terugkijken kan via Videoland.

