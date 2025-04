Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Miljuschka Witzenhausen over haar familie Holleeder: ‘Op school onderwerp van gesprek bij ouders’

Voor het tv-programma De Reünie keerde Miljuschka Witzenhausen gisteravond terug naar ‘haar’ Vossius Gymnasium in Amsterdam. Er waren mooie ontmoetingen met klasgenoten van toen. Witzenhausen kon echter ook niet onder vragen uit die verband houden met het feit dat zij ‘een Holleeder’ is. Dat leverde emotionele momenten op.

De presentator die de vragen aan Miljuschka Witzenhausen ‘moest’ stellen, is Herman van der Zandt. Hij maakte vorige week zijn tv-debuut voor KRO-NCRV. De start van De Reünie was met acteur Arjan Ederveen (Metro schreef daarover in rubriek Blik op de Buis) en dat trok tegen de half miljoen kijkers. Het werd zo geen droomstart van Van der Zandt, die gisteravond met Miljuschka Witzenhausen een vergelijkbaar aantal kijkers trok. Wie weet scoren zijn volgende programma’s De Slimste Mens en Ook Dat Nog (veel) hoger.

Miljuschka Witzenhausen en de familie Holleeder

Miljuschka Witzenhausen zag in De Reünie het Vossius Gymnasium in de hoofdstad na lange tijd weer eens van binnen. De presentatrice en tv-kok die dit jaar 40 wordt, ontmoette er haar leraar Duits. Meneer Veldhuizen was iemand waarbij zij altijd terechtkon. De leraar zag ook als eerste haar talent voor presenteren. Er waren mooie verhalen van klasgenoten – zo is één van hen als journalist ter plaatse in de oorlog tussen Israël en Hamas -, werd er teruggeblikt op een onvergetelijke klassentrip naar Rome en bleek de beroemdste klasgenoot als eerste moeder te zijn geworden.

Maar goed, Miljuschka Witzenhausen heeft ook een directe band met de familie Holleeder. Astrid Holleeder is haar moeder, Willem Holleeder haar oom en in de tijd van haar middelbare school werd Witzenhausens oom Cor van Hout doodgeschoten. Dat ging natuurlijk niet aan andere leerlingen en ook hun ouders voorbij.

Of mensen het nou wel weten of niet weten, je schaamt je er ergens voor.

Miluschka Witzenhausen en de krantenkoppen

„Het was een gekke periode natuurlijk”, zegt Herman van der Zandt. „Want je familie verscheen weleens in de krant, er waren krantenkoppen…” Witzenhausen: „Nog steeds.” Tijdens de moord op ome Cor zat zij in de vijfde klas. Van der Zandt: „Jij gaat dan elke dag naar school, wat deed dat met jou?” Witzenhausen: „Ik denk dat het iets is wat je altijd bij je draagt. Of mensen het nou wel weten of niet weten, je schaamt je er ergens voor. Je bent je er bewust van hoe mensen daarnaar kijken. Zeker op een plek zoals dit, waar veel kinderen van grote advocaten zaten, rechters etcetera. Als ik een vriendje kreeg op school, dan was dat meteen onderwerp van gesprek met de ouders. Dat ze dat eigenlijk niet fijn vonden.”

Werd ze erop aangesproken, vonden mensen het misschien wel interessant?, wil Van der Zandt weten. Miljuschka Witzenhausen: „Ik werd er niet op aangesproken en denk wel dat mensen soms misschien afstand hielden. Maar dat kan ook mijn interpretatie zijn. Ik voelde me wel een beetje besmet natuurlijk door dat hele verhaal. Dat is tot op de dag van vandaag zo. Je wilt gewoon jezelf zijn en niet een onderdeel van een soort nationaal erfgoed dat niet heel positief is.”

‘En sommige mensen zeggen: opgeruimd staat netjes’

„Als je oom is doodgeschoten… en dan zo’n begrafenis waar heel Nederland van op z’n kop staat. Het staat overal en sommige mensen zeggen ‘opgeruimd staat netjes’. Dat is natuurlijk heel duaal, als je wel van iemand houdt op zo’n leeftijd. Je hebt verdriet. Ik heb het altijd wel begrepen, maar het was zwaar. Ik heb toen aan mijn moeder gevraagd, omdat we in de vijfde in de voorbereiding zaten van het eindexamen, of ik naar een huiswerkklas mocht. “

Dan moet Miljuschka Witzenhausen even slikken. „Ik vertelde daar een beetje bleu mijn verhaal en de man aan de andere kant van de tafel brak in tranen uit. Hij zei: ‘Ik weet dat je voor maar zoveel uur betaalt per week, maar je mag altijd binnenkomen. Je mag altijd een kopje thee drinken en een koekje eten en gewoon even hier zijn als je iets rustigs nodig hebt om te zitten.’ Dat soort mensen, ook leraren hier op school, zijn mensen die voor mij het verschil hebben gemaakt. Dat je gezien wordt en mensen je willen helpen.”

De Reünie met Miljuschka Witzenhausen kun je terugkijken op NPO Start.

