Mark Baanders wil ‘Ter Apel meer dan een azc’ laten zien, maar jongeren komen ‘buutenlanders kiek’n’

Zeg je Ter Apel, dan zeg je azc en asielzoekers. Dat is niet leuk voor de inwoners van het Groninger dorp. ‘Dus weet je wat?’, dacht Powned-verslaggever Mark Baanders. ‘Ik ga in Ter Apel wonen en zal eens even laten zien dat het dorp meer dan een azc is’. Maar ja, als diezelfde inwoners toch telkens zélf over die asielzoekers beginnen…

En natuurlijk: Ter Apel is nu eenmaal tegen wil en dank het symbool geworden van het asieldebat in Nederland. Asielzoekers die naar ons land komen, melden zich eerst aan in het azc in het grootste dorp van de gemeente Westervoort. Het centrum zit regelmatig (over)vol en inwoners van het dorp ervaren overlast, van winkeldiefstal tot intimidatie.

Een heel aardig idee dus van Mark Baanders om er zelf eens drie maanden te gaan wonen (met zijn onafscheidelijke hond Chupa). We kennen hem natuurlijk als een nogal onstuimig type van Powned, maar ook als opvallende deelnemer in een van de Expeditie Robinsons.

Mark Baanders in rijtjeshuis Ter Apel

Vanaf vanavond kun je de avonturen van Baanders vier weken lang op tv volgen in Groeten uit Ter Apel. Metro was benieuwd en keek aflevering 1 daarom voor tv-rubriek Blik op de Buis. De wat kakkerige Powned-man verruilde zijn hippe Amsterdamse stulpje voor een rijtjeshuis in een leuk Gronings buurtje, waar hij al snel kennismaakt met (en eten brengt naar) de buren. Tot zover niets aan de hand. Al roept een dorpbewoner Baanders als hij met zijn rolkoffer en trouwe viervoeter Ter Apel betreedt wel wat toe: „Ga je de asielzoeker uithangen?”

Da’s nou nét de bedoeling niet. Mark Baanders komt ‘het andere Ter Apel’ laten zien. Hij gaat meedoen aan een kickbokswedstrijd, neemt een lied op met de plaatselijke held Alex Vissering, leert Gronings dialect, eet een eierbal en neemt er zelfs rijles. Baanders is een vrolijk type, dus hij vindt alles leuk. Nou ja, alles… Dat het dorp geen wijnzaak of slijterij heeft: onbegrijpelijk! En die boodschappen in de kleine supermarkt: zijn ze toch net zo duur of zelfs duurder dan in zijn Randstad! Gelukkig zijn Duitse winkels op fietsafstand.

Beetje kinderachtig

Twee dingen in Groeten uit Ter Apel zijn ietwat irritant. Mark Baanders lacht wat vaker en heel hard dan je als kijker misschien kunt verdragen (maar ja, zo is hij) en de voice-over praat plat / boers. Dat is vast Gronings en af en toe is er een leuke opmerking, maar het komt nogal kinderachtig over.

Maar verder is Groeten uit Ter Apel een topidee natuurlijk. Er drie maanden wonen laat veel meer zien dan het zoveelste korte quootje in een Journaal. Mark Baanders bezocht het dorp al vaker, ook om er zogeheten voxpopjes op te nemen. Nu kan hij echter echt ervaren hoe het is om ‘in die plaats van de asielzoekers te zijn’.

👨‍⚖️ Boete bij te veel asielzoekers Ook in hoger beroep oordeelde de rechter gisteren dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een dwangsom van 50.000 euro moet betalen zodra er meer dan het afgesproken maximumaantal asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn. Die ziet, net als de andere partij in de rechtszaal, de gemeente Westerwolde, geen reden waarom het COA zich niet aan de overeenkomst van maximaal 2000 mensen op het terrein kan houden. Het COA houdt zich sinds november aan de afspraak. Toch meent het opvangorgaan dat omstandigheden als een hoge asielinstroom en sluiting van (nood)opvanglocaties het nakomen van de afspraak bemoeilijken.

Wat is Ter Apel zonder azc?

„Kom je ook voor ons soort?”, vraagt een buurvrouw aan Mark Baanders. Dat is wel het idee, geeft de tv-maker aan. Maar ja, als die inwoners van Ter Apel bij welke vraag van Baanders dan ook, zélf steeds over de asielzoekers en het azc beginnen… „Ze beginnen er werkelijk allemaal over”, constateert hij wat verbaasd. Als hij een jong stelletje uit de buurt van het dorp aanschiet en vraagt wat ze komen doen, is het antwoord: „Winkelen en buutenlanders kiek’n. Lachen toch?” Ja, echt lachen. Búlderen. Veeg.Me.Op.

Baanders denkt dat hij zijn vraagstelling moet aanpassen om het te kunnen omzeilen. De eerste nieuwe vraag die hij bedenkt is ‘wat is Ter Apel zonder het azc?’ Geen goed idee, zo blijkt. De man die de tijdelijke inwoner rijles geeft, zegt: „Dan is Ter Apel een dorp met weinig werkgelegenheid. Dan heb je negenhonderd huishoudens die zonder eten zitten.” Benieuwd hoe Baanders dat in het vervolg gaat aanpakken.

Aantal blikken uit 5: 3

Noot: de eerste aflevering heeft iets te veel tijdelijke woning en nog net te weinig Ter Apel; maar een half puntje extra voor het originele idee.

Groeten uit Ter Apel zie vanaf vanavond (9 april) vier woensdagen om 21.10 uur bij Powned op NPO 3. Terugkijken kan via NPO Start.

