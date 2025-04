Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Knuffel-Ruud uit Big Brother: ‘Ik was 44, stonden daar meisjes van 16, 17 in een disco in Veendam’

Reality-tv bestaat in ons land – en de wereld – nu 25 jaar en omroep PowNed grijpt dat getal aan om eens terug te blikken met ‘reality-sterren van toen’. Wat te denken van Knuffel-Ruud uit Big Brother? Of Terror Jaap uit De Gouden Kooi?

Heb je daar nog nooit van gehoord? Dan ben je simpelweg te jong (en heb je – sorry – wat gemist). Nou ja, aan reality-tv mis je over het algemeen natuurlijk weinig. Maar ‘hoe is het met?-uitzendingen’ en -verhalen zijn altijd leuk. Metro bekeek daarom alvast de eerste aflevering (van de zes) van PowNeds Back to Reality voor tv-rubriek Blik op de Buis.

Filemon Wesselink naar sterren reality-tv

Presentator en programmamaker Filemon Wesselink was een jaar of 11 toen Big Brother op de buis kwam en na een wat moeizame start uiteindelijk vele miljoenen kijkers trok. Nog voor het op Veronica begon werd er schande over gesproken, als er toen X was geweest, dan was dat platform ontploft. Toch helpt negatieve publiciteit óók, maar wat al helemaal goed werkte was dat mensen thuis mee konden kijken naar bewegende billetjes en dekens.

Twee tortelduifjes, Bart en Sabine, hadden seks op tv (zo leek het) en heel Nederland ging plotseling kijken. Da’s heel wat anders dan de seksfilmpjes van Koningsdag die nu rondgaan, maar toch. Patty Brard, die als BN’er / expert de beelden in Back to Reality mag terugzien, vindt dat je eigenlijk niets ziet. „Dat is toch Peppi- en Kokki-seks?”

Big Brother werd door het succes uiteindelijk verkocht aan bijna vijftig landen. De toon van reality-tv was in ons land gezet. Of beter gezegd: wereldwijd.

Reality-tv met Ruud in Big Brother

Brard is samen met onder meer Frank Evenblij, Nabil Aoulad Ayad, Maria Tailor en boerin Bertie te zien als de mensen die reageren op Back to Reality-beelden. Dat is het minst leuke van het programma en lijkt nogal veel op die reeks waarin mensen in mei altijd reageren op Songfestivalliedjes. Nee, dan veel liever Filemon die langsgaat bij de sterren van reality-tv van weleer.

Hij ontmoet onder meer de familie Baumgards, de iconische familieleden van ‘de Veerkampjes’, Christina Curry, Roy Donders én Ruud uit Big Brother. Voor zover Metro in eerste beelden heeft kunnen zien, zit Terror Jaap uit De Gouden Kooi 2006 er – helaas – niet bij (niet tegenover Filemon anno 2025). Op YouTube is er ongetwijfeld het een en ander van dit heerschap te vinden. Wel te zien: Shirley van Tempation Island, die nu als Only Fans-model meer dan 10.000 euro per maand pakt. Beelden zijn er van tal van realityshows volop, van De Bauers – inclusief bestellingen bij de afhaalchinees – tot de ook al zo legendarisch Patty’s Posse (Brard) en Oh Oh Cherso.

Ruud is Ruud Benard uit Breda, destijds een veertiger, nu 70 jaar. Hij sloot het eerste seizoen af als nummer twee (achter ‘seksende Bart’). Ruud won niets, wel eeuwige roem en jarenlange bekendheid. Knuffel-Ruud werd hij genoemd en hij ‘verrijkte’ onze taal met zijn oneliners ‘Lekker knuffelen!’ (zonder consent te vragen) en ‘Laat je niet gék maken!’

Verdienste: ‘In m’n onderbroek op de bank’

Meedoen aan reality-tv vond Ruud heerlijk. „Lekker uitslapen.” Buiten het Big Brother-huis volgde gekte. En al was het 1999: „Ik word er elke dag aan herinnerd, door ‘alles boven de 30’. Terug in de bewoonde wereld voelde Ruud zich drie jaar lang Elvis, geeft hij toe. „En dat door een paar maanden op televisie in m’n onderbroek op de bank te zitten. De vrouwen vielen bij bosjes.”

Uiteindelijk werd het Ruud te veel, hij had een realisatiemoment in een discotheek in Veendam. „Ik was 44 en dan staan er meisjes van 16, 17 jaar ‘Ruudje, Ruudje’ te roepen.” Zijn sterrenbestaan voelde steeds leger. De Brabander besloot na zijn periode van reality-tv bij een keukenbedrijf orders te gaan pikken. Wat hij daar vond? „Rust.” Kijk, dat zijn nou leuke, mooie ‘hoe is het met?’-verhalen.

Aantal blikken uit 5: 3

Back to Reality is vanaf vanavond (29 april) zes dinsdagen bij PowNed om 20.30 uur op NPO 3. De hele reeks is al te vinden op NPO Start.

