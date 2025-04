Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Johan Derksen opgelucht na goed nieuws over vrouw: ‘Was wel even in paniek’

Het waren een paar bewogen dagen voor de doorgaans zo nuchtere Johan Derksen, nadat hij hoorde dat zijn vrouw misschien kanker heeft. De uitslagen duiden erop dat het vals alarm was. De besnorde analist is opgelucht, vertelde hij gisteravond in talkshow Vandaag Inside.

Dinsdag zat de 76-jarige Derksen plotseling niet op zijn vertrouwde plekje aan de VI-tafel. Opvallend, want hij mist zelden een uitzending van Vandaag Inside (behalve als hij boos is op presentator Wilfred Genee). In 2019 schoof hij een week nadat hij een hersenschudding en gebroken arm opliep alweer aan.

Genee hield het eerst nog op privé-omstandigheden. De dag erna zat de analist weer ‘gewoon’ in het SBS6-programma en verklaarde hij zijn afwezigheid. Zijn vrouw, Isabelle Pikaar, had pijn in haar rug en been en ging op advies van Derksen naar de huisarts. Daar werd ze direct doorgestuurd naar het ziekenhuis om een foto te nemen. „Ik ging van samen koffiedrinken naar de spoedeisende hulp in een uur tijd.”

Zijn vrouw was niet gevallen en had zich niet gestoten, maar had toch een gebroken heup. Doktoren hielden daarom rekening met een tumor, maar dat moest eerst worden uitgesloten voordat ze kon worden geopereerd.

Johan Derken in VI over het nieuws

Gisteren werd bekend dat de uitslagen goed waren en dat Pikaar geopereerd kon worden. „Op een schaal van 1 tot 10, hoe opgelucht was je toen je het nieuws hoorde?”, vraagt Genee aan Derksen in de talkshow. „Vanmorgen wel een 10, ja”, antwoordt Derksen.

„Als een dokter tegen je zegt dat er een grote kans is dat je vrouw kanker heeft, ben je wel even in paniek. Nu wordt dat stuk bot op kweek gezet en dat wordt nog getest, dan is het straks misschien loos alarm geweest. Maar hij zei: ‘Als een heup breekt zonder val, ligt daar haast altijd een tumor aan ten grondslag. Dus bij ons gingen alle alarmbellen af’.”

De operatie is goed verlopen en Pikaar maakt het volgens VI ook goed. Derksen wil niet spreken van een medisch wonder, zoals Genee oppert. „Ze heeft geluk gehad.”

