Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Johan Derksen vindt Ellie Lust wel aantrekkelijk en komt dan tot een ontdekking

Ellie Lust is sinds maandag op tv met het programma Opgelicht in de Liefde? en Johan Derksen had naar RTL 5 gekeken. Nog net niet likkebaardend.

Opgelicht in de Liefde? gaat over mensen die anderen met liefde manipuleren. De uitkomst: een gebroken hart en vaak ook een geplunderde bankrekening. Ellie Lust, voormalig politiewoordvoerder in Amsterdam, zoekt zulke zaken uit en confronteert de daders. Metro schreef er deze week over voor tv-rubriek Blik op de Buis.

Bekentenis Johan Derksen over Ellie Lust

Johan Derksen had in zijn mancave in Grolloo gekeken. „Ellie Lust is weer terug hè?”, zei de nestor van talkshow Vandaag Inside. „We kunnen weer veilig naar bed.” Plotseling kwam er van Derksen ook een ontboezeming: „Ellie is een hele correcte vrouw. En ik vind haar ook niet onaantrekkelijk.”

„Jij wist niet dat ze lesbisch was hè?”, zegt tafelgenoot René van der Gijp. Derksen: „Nee, ik heb anderhalf uur eh…” Presentator Wilfred Genée: „Alles uit de kast gehaald?” Derksen: „Ja.” Soms moet je over uitspraken niet al te lang nadenken.

Vorige Volgende

Reacties