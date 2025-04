Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ik val niet, ik dans: prachtig eerbetoon aan Margot (47) die aan kanker overleed

Ik val niet, ik dans is een nieuwe serie die duidelijk maakt dat je maar beter kunt blijven dansen in het leven, hoe vaak je ook struikelt. Maar het is vooral ook een mooi eerbetoon aan degene waarop de vierdelige reeks gebaseerd is. Dat is Margot van Schayk, die in 2021 op 47-jarige leeftijd aan kanker overleed.

Margot leed als tiener al aan (lymfeklier)kanker. Zij kwam er echter bovenop en besloot haar leven – symbolisch – dansend verder te gaan. De realiteit van kanker haalde haar later helaas weer in. Metro zag dit verhaal als serie voor tv-rubriek Blik op de Buis. Je kunt het echter ook lezen, want Margot van Schayk schreef haar eigen veel geprezen boek met dezelfde titel, Ik val niet, ik dans.

De KRO-NCRV-serie wordt niet op één van de vele televisiezenders uitgezonden, maar is vanaf vandaag in z’n geheel te streamen op NPO Start.

Ik val niet, ik dans gaat in de serie over Emma

Margot van Schayk komt in Ik val niet, ik dans niet als naam voor. Het hoofdpersonage heet Emma Maas, gespeeld door Hanna van Vliet. Wat de Blik op de Buis-kijker betreft was Margot ook terecht geweest – nogmaals: als eerbetoon – maar misschien is dit tv-verhaal meer ‘gebaseerd op’ dan dat ieder feitje daadwerkelijk is gebeurd. Maar ja, een kniesoor…

De achtbaan van Ik val niet, ik dans

We gaan op deze plek niet van A tot Z het verhaal van Ik val niet, ik dans uit de doeken doen. We beloven je wel een veerkrachtige Emma met (heerlijk) zwartgallige humor. Zo noemt zij haar moeder ‘chef traumateam in de liefde’. Ergens in het achterhoofd – en zeker in flashbacks – is er natuurlijk altijd die kanker. Maar Emma is iemand die vol overgave leeft in de tijd dat zij kankervrij is en neemt je als kijker mee in een soort van achtbaan. Emma’s eigen kermisattractie sleurt je mee van Utrecht naar New York, dan naar de weilanden van Portengen, om de rollercoasterrit te stoppen in Amsterdam. In de hoofdstad stopte het leven van Margot van Schayk uiteindelijk definitief.

In Ik val niet, ik dans spelen onder meer ook Chris Peters (deze week nog gepresenteerd ‘als Marco van Basten’ in de serie over de topvoetballer), Asma El Mouden, Caya de Groot, Peter Blok, Pepijn Schoneveld en Thomas Ryckewaert.

Kotsen met een kale kop

‘Een wervelende en ontroerende dans tussen doodsangst en levenslust’, schreef Jeroen Pauw treffend als tekst op de flap van Ik val niet, ik dans. De ondertitel van het boek is net zo goed: ‘Leven voor het te laat is’. Met die woorden is ook de serie goed omschreven. Het is natuurlijk niet prettig om te kijken naar een meisje met kanker („kotsen met een kale kop”) en de wetenschap waar het verhaal later gaat eindigen. Daar moet je doorheen, maar de boodschap van de serie doet je vast goed. Ik val niet, ik dans gaat over de dood, maar is tegelijkertijd – en vooral – een ode aan het leven.

🎙️ Ook een interviewserie KRO-NCRV lanceert naast de dramaserie vanaf vandaag ook een online interviewserie over de impact van kanker. In Ik val niet, ik dans – in gesprek met… praat acteur en hoofdrolspeelster Hanna van Vliet met vijf vrouwen die hun persoonlijke ervaringen met de ziekte delen. Zij vertellen ook over de periode daarna. De reeks is te zien op het YouTube-kanaal van NPO Startpunt. De regie is in handen van Linda Hakeboom, die zelf borstkanker doorstond en daar op social media en tv zeer openhartig over was.

Vriendin produceert de serie

Hanna van Vliet kun je er als actrice ‘heel goed bij hebben’, zij levert werkelijk altijd. Of het nou in een ver verleden in de musical De Tweeling was of in Anne+. Door laatstgenoemde bioscoopfilm én Netflix-serie kreeg Van Vliet veel lof vanuit de hele wereld. Metro sprak haar toen over de lesbische Anne en het succes.

Heel bijzonder is dat Fleur Winters de producer van Ik val niet, ik dans is. Winters was een vriendin van Margot van Schayk en las al mee toen zij bezig was aan haar boek. Zij was er toen al van overtuigd dat het levensverhaal een inspiratie voor velen zou zijn en dat een dramaserie niet uit kon blijven. Van Schayk kon voor haar dood nog meelezen met de eerste scripts en vier jaar later is haar boek tot leven gekomen. En dat leven doet het huidige personage, Emma Maas, dus vol overgave en keihard. Margot van Schayk zou het prachtig hebben gevonden. Wij ook.

Aantal blikken uit 5: 4

Ben je benieuwd naar meer (goed gelezen) afleveringen van Blik op de Buis? Lees dan:

Uitstekende serie over de (enge) wereld van Big Pharma: Elixer.

Ook goed van eigen bodem: F*ckulteit, over seksueel overschrijdend gedrag aan een universiteit.

Een grappige tv-serie is juist Haantjes, die je kunt zien op Netflix.

Arian en Marieke verloren beide kinderen aan kanker, maar waren dit jaar Prins Carnaval en Prinses.

Zes jongeren, toen tieners, stellen jarenlang onterecht te hebben vast gezeten voor wat in Nederland bekend werd als de beruchte Restaurantmoord.

Als je vader of moeder in de gevangenis zit: een interessante docureeks Kind van een Gedetineerde.

Reacties