Huisarts tipt simpel ezelsbruggetje voor gezonde voeding

Huisarts Elise Janssen pleit voor gezondere voeding. Ze bedacht een simpel ezelsbruggetje om te zorgen dat je alle essentiële voedingsstoffen makkelijker binnenkrijgt en legt bij Goedemorgen Nederland uit hoe je dat ezelsbruggetje toepast.

Huisarts Janssen is op social media bekend als Dokter Elise en schreef een boek over gezonde voeding. Volgens haar schiet gezond eten er in ons drukke bestaan namelijk nogal bij in en dat terwijl het allemaal geen hogere wiskunde hoeft te zijn.

Huisarts Elise Janssen over gezonde voeding

„Gezondheid is super complex. We weten dat we gezond moeten eten, bewegen en ontspannen. Maar het wordt ons wel moeilijk gemaakt.” Volgens de huisarts zijn we druk en horen we continu op social media hoe we het allemaal moeten doen. Gekke diëten of pillen slikken, gaat volgens Janssen je gezondheid niet door verbeteren. Eerder sprak huisarts Staf Hendrickx tegen Metro eenzelfde soort boodschap uit over gezonde voeding.

Janssen legt uit dat ze tijdens haar loopbaan in het ziekenhuis zag dat veel ziektebeelden voorkomen kunnen worden met leefstijl. „Natuurlijk kun je niet alle ziektebeelden voorkomen. Maar de kracht van preventie is heel groot.” Ook gezondheidswetenschapper Len de Nys vertelde eerder tegen Metro dat moderne gezondheidsproblemen vaak veroorzaakt worden door chronische ontstekingen.

In onderstaande video hoor je over bewerkte en onbewerkte voeding:

Ezelsbruggetje voor gezonde voeding

Wat betreft gezonde voeding bedacht Janssen daar een eenvoudig ezelsbruggetje voor, namelijk: vevo. Vevo staat voor vezels, eiwitten, vitamines en onverzadigde vetten. Een ezelsbrug die je volgens haar bij iedere maaltijd kunt toepassen en daarmee alle essentiële stoffen binnenkrijgt. Ze schetst als voorbeeld het ontbijt, waarbij zij kiest voor haar vevo-aanpak. Havermout (vezels), melk of yoghurt (eiwitten), fruit (vitamines) en noten of zaden (onverzadigde vetten).

Volgens haar is vevo bedacht voor de doorsnee Nederlander die beweegt en voedzaam de dag door wil komen. Vevo is ook toepasbaar bij lunch en avondeten. „Zodat je de essentiële voedingsstoffen binnenkrijgt en verzadigd bent.”

Vevo voor tijdens de paasdagen

Ook tipt Janssen nog een vevo-gerecht voor de aankomende paasdagen en de paasbrunch. Een traditionele asperge-maaltijd is volgens haar zeer geschikt. „Met ei, zalm en een gezonde saus.” En als je die vevo-maaltijden dan onder de knie lijkt te krijgen, vergeet dan niet iedere dag in de buitenlucht te bewegen, aldus de dokter. „Ga dagelijks even wandelen.”

Je kijkt Goedemorgen Nederland terug via NPO Start.

