Deel dit artikel: Share App Mail Pin

In 2029 moet NPO terug naar vier of vijf omroephuizen

De hervorming van de NPO moet per 2029 ingaan. De grootste veranderingen zijn dat de huidige omroepen moeten samengaan in vier of vijf omroephuizen. De NOS en NPO blijven los van de omroephuizen bestaan en de NTR verdwijnt volledig. Ook komen er maximale termijnen voor bestuurders.

Met de hervorming wil minister Eppo Bruins (Cultuur, NSC) dat de bestuurlijke laag binnen de publieke omroep veel kleiner wordt. Nu heeft elke omroep nog een eigen bestuur, dat wordt in 2029 per omroephuis. De hervorming moet ook de sociale veiligheid vergroten, maar hoe dat precies gebeurt, moet nog worden uitgezocht samen met de NPO.

Het is de bedoeling dat alle geluiden uit de samenleving gehoord blijven in de omroephuizen. Dat moet wettelijk worden vastgelegd en daarop moet onafhankelijk toezicht komen. Wie dat toezicht gaat houden, wil Bruins samen met de omroepen onderzoeken. In de hervorming wordt het toezicht van de minister flink verkleind, hij wil dit weghalen bij de politiek.

Aspirant-omroepen

De omroephuizen moeten nog wel aantonen dat ze verbonden zijn met de Nederlandse samenleving, maar dat hoeft niet meer door een verplicht minimumaantal leden. Bruins noemde als opties likes en abonnees op onlinekanalen, maar hij zei ook dat hier nog verder naar gekeken moet worden. Welke huidige omroepen samen in een huis gaan, wil Bruins aan de omroepen laten. Mochten die er niet uit komen, dan kan hij ingrijpen.

Voorheen konden nieuwe omroepen zich melden als ze het idee hadden dat een bepaald geluid uit de samenleving niet werd gehoord. Dat stopt, als het aan Bruins ligt. De huidige omroepen gaan de omroephuizen vormen. Wat er gebeurt met de twee aspirant-omroepen Zwart en Ongehoord Nederland! is nog niet bekend.

De komende jaren wordt 156 miljoen euro bezuinigd op de publieke omroep. De minister denkt dat de hervorming voor een kostenbesparing kan zorgen. De bezuiniging gaat waarschijnlijk ook ten koste van de programmering, aldus Bruins. Op 14 april moet Bruins zijn plannen verantwoorden in de Tweede Kamer.

ANP

Reacties