Ouders in Hello Goodbye verloren twee zoons: ‘Vertrouwen krijgt een knauw’

Een aangrijpende eerste aflevering voor het 25ste seizoen van Hello Goodbye gisteravond. Waar een stel hun oudste zoon opwacht op Schiphol om hem weer in de armen te sluiten, worden twee van hun andere kinderen nog elke dag gemist. „We hebben drie zoons gehad, daarvan is er nog maar één in leven.”

De ouders staan op Schiphol op hun zoon te wachten, na een lange reis door Zuid-Amerika. „Hij heeft geneeskunde gestudeerd en Spaans daarbij gedaan. Hij wilde na zijn studie in Spanje werken om wat met zijn Spaanse taal te doen en ervaring op te doen als dokter. Maar de studie liep wat anders, door het overlijden van zijn broer. Onze jongste zoon.”

Gemis in Hello Goodbye

Hun jongste zoon overleed vlak voor zijn eindexamen bij een verkeersongeluk. „Dat is nu vijf jaar geleden. Op zijn leeftijd had hij een scooter. Op een regenachtige nacht is hij na een feestje waarschijnlijk uitgegleden en met zijn hoofd tegen een boom gekomen. Daar heeft hij het leven gelaten.”

De boodschap van de politie herinneren beide ouders zich nog letterlijk. „Teun heeft een eenzijdig ongeval gehad, en hij heeft het niet overleefd. Dat was de zin”, zegt de moeder. „Het is echt net een film, zo gaat dat. In eerste instantie ga je handelen.”

Bizar moment aangaan

„Dan wordt je meegenomen door de politie”, legt de vader uit in Hello Goodbye. „Teun lag in eerste instantie nog op de plek van het ongeval, omdat daar nog sporenonderzoek gaande was. Dan moet je ook dat bizarre moment aangaan dat je zoon daar onder een laken ligt, dan wordt dat teruggevouwen of dat echt Teun is. Dat was zo. De rest van de nacht gaat vanzelf.”

Over dat verdriet heen komen, dat kan niet, zeggen beide ouders. „Maar je leert er wel mee leven”, zegt de moeder. En daarmee putten ze uit hun eerdere ervaring met zo’n groot verlies. „Het bizarre is dat onze oudste zoon is ook al overleden, dat was een paar dagen na de geboorte. Dus we gingen al wat gepokt en gemazeld deze strijd aan. We wisten al een beetje wat rouwen om een zoon was, maar met onze jongste zoon heb je meer herinneringen opgebouwd.”

Ouders in Hello Goodbye: ‘Je verliest vertrouwen’

„Het feit dat we dit hebben meegemaakt bij onze oudste en daarna met onze jongste, maakt dat je het vertrouwen in de wereld ook een beetje verliest”, zegt de vader. „Het gekste wat je kan overkomen, is je al overkomen: het verlies van een kind. Dat gaat nooit nog een keer gebeuren, ons kruisje is klaar. En dan gebeurt het nog een keer. Daarmee krijgt je vertrouwen echt een knauw.”

Ook heeft dat zijn weerslag op hun zorgen over hun andere zoon, legt het stel uit in Hello Goodbye. „We willen er alles aan doen om hem niet in een glazen kooitje te stoppen, en hem lekker zijn gang te laten gaan. Maar ik had het fijner gevonden als hij op de fiets naar Knokke was gegaan, dan met het vliegtuig naar Mexico. Die verantwoordelijkheid voelt hij ook, van: ik moet veilig terugkomen voor mijn ouders.”

Kracht van liefde

Voor beide ouders heeft het grote verdriet ook laten zien ‘hoe groot de kracht van liefde is’, zegt de moeder. „Ik heb me echt gedragen gevoeld. We hebben onszelf kunnen dragen, maar er is ook heel veel om ons heen geweest wat eraan bij heeft gedragen dat we hier nu zo bij staan.”

