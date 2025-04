Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Grannies: ‘Zie er ‘s morgens zo slecht uit dat m’n telefoon mij ook niet herkent’

Ach, wat een heerlijke, schattige, leuke, grappige dames, de Grannies van Amsterdam. Vijf weduwen uit het wat elitaire Amsterdam-Zuid kun je vanaf nu volgen via NPO Start (Omroep MAX). Dat kun je doen met een grote lach op je gezicht, maar er is ook een traan.

Eén van de vijf vrouwen kan haar debuut voor de camera vandaag namelijk niet meer maken. Jocelyn is namelijk kort voor de start van Grannies van Amsterdam overleden. Dat was nou net niet de bedoeling, want de voormalig Britse uit de hoofdstad was juist van het sprankelen en van de levenslust. Jocelyn werd 74 jaar.

Overleden vrouw trots op Grannies van Amsterdam

Hartstikke sneu natuurlijk, de onverwachte dood zo kort voor de eeuwige roem. Haar familie laat weten: „Jocelyn was trots op deze serie die haar precies laat zien hoe ze herinnerd had willen worden.”

Metro ging gerust en lekker zitten dus, voor deze Grannies van Amsterdam, voor tv-rubriek Blik op de Buis. Dat moet toch wel veel, heel veel leuker om te kijken zijn dan naar hun buurtgenoten de Real Housewives of Amsterdam, die allesbehalve real zijn? Omroep MAX heeft maar liefst tien afleveringen over de hoofdstedelijke vrouwen gemaakt (wel lekker behapbaar, telkens een half uurtje).

Grannies hadden niet misstaan op NPO 1

Waarom de Grannies van Amsterdam niet op NPO 1 of 2 worden uitgezonden? Geen idee. Al is deze reeks voor iedereen leuk, de oudere kijkers – dat zullen er heel wat zijn – vormen nu eenmaal niet de belangrijkste groep als het om streamen gaat. Op vrijdagavond kijkt zo ongeveer niemand naar vrienden en families die als hobby de racefiets pakken (Koers van de Kameraden, NPO 1). Dat had Omroep MAX anders aan kunnen pakken, zullen we maar zeggen. We Zijn Er Bijna met gepensioneerden in campers op vakantie scoort toch ook al jaren als een malle?

‘Bejaarden van Amsterdam-Zuid’

Genoeg gezeurd, terug naar de dames waar het om draait, die Grannies van Amsterdam. We volgen vijf weduwes, die we best wat flamboyant mogen noemen. De camera’s zijn helemaal nieuw voor ze, maar dat is niet te merken. De vriendinnen zijn officieel vijf bejaarden (nee nee beste lezer, dat woord komt niet uit het brein van de Metro-kijker, maar is een tekst van Omroep MAX zelf, voor u op Facebook lelijke dingen gaat typen). Maar dat gezegd hebbende, de dames hebben met de serie één doel: bewijzen dat je als 70-plusser een vol, druk en waardevol leven kunt hebben. Dat ouder worden een feest kan zijn en dat je nog steeds avonturen kunt beleven die je misschien nooit voor mogelijk had gehouden. We stellen de vijf even aan je voor.

Mannen zijn niet prettig voor het straatbeeld.

Joanita heeft de gerespecteerde leeftijd van 80 al bereikt. Eén ding weet zijn zeker: achter de geraniums zitten zal er tot haar dood niet bij zijn. Het leven is veel te leuk om stil te zitten en ze vindt die planten nog „spuuglelijk” ook. Wie Joanita nog meer lelijk vindt? Mannen. Althans, deze dame vindt dat mannen over algemeen zo goed als niets aan hun uiterlijk en kleding doen. „Dat is niet prettig voor het straatbeeld.”

‘Dat gaat weer veel geld kosten’

De positief ingestelde Mug is 79 jaar. Mug? Wie heet er nou Mug? Nou ja, Mug dus. Ze nodigt de andere Grannies van Amsterdam uit voor een bijzonder belangrijke mededeling. Dat het nieuws niet gaat over ‘een nieuwe vriend’, maakt alle andere mogelijkheden minder spannend. Mug zegt dat zij haar 80ste verjaardag in Venetië wil vieren. Het levert vooral de reactie „dat gaat weer veel geld kosten” op. De reis naar Italië gaan we in de loop van de serie natuurlijk zien.

Lorraine is 74 en vindt het samen op televisie komen één groot avontuur. Zij snapt door haar levenswijze precies waar dat avontuur voor ons, de kijkers thuis, over moet gaan: met haar enthousiasme anderen inspireren om van het leven te genieten.

Favoriet van de Grannies van Amsterdam?

Tonneke is ‘nog maar’ 69 en kan weleens uitgroeien tot een favoriet van de kijkers. Zij heeft uitspraken die het op de beeldbuis geweldig doen en is niet te beroerd om haar vriendinnen, eenmaal alleen voor de camera, zonder blikken of blozen af te kraken als dat ‘moet’. Over zichzelf is Tonneke net zo eerlijk: „Het enige wat ik ‘s morgens in de spiegel zeg, is: ‘Wie is die vrouw?’ Ik herken mezelf ‘s morgens niet.” Tonneke vindt zichzelf er in alle vroegte zó slecht uit zien „dat mijn telefoon mij ook niet herkent. Ik heb face-ID, maar de telefoon gaat dan niet aan.” En wat dacht je van „ik ben moeder van twee, oma van drie en gescheiden van vier”? Hilarisch mens.

En tot slot is er dus Jocelyn, die niet meer onder ons is. Het kijkt toch even anders, omdat dat aan het begin van Grannies van Amsterdam aan de kijkers wordt meegegeven. Vervolgens zien we wat voor warme persoonlijkheid die voormalige pubquiz-maakster en -presentatrice was. Jocelyn was zo’n type van de groep die altijd met ideeën komt en vervolgens ook de lakens uitdeelt als het om taken vervullen gaat. Goed, dat leidt wel tot wat gezucht onder haar vriendinnen, maar die Jocelyn kon je er maar beter bij hebben. Bijzonder dat juist in het begin van de serie uit de mond van een van de dames klinkt: „Slapen? Dat doe je maar in je kist.”

Veel mensen zullen met plezier en gniffelend naar de flamboyante Grannies van Amsterdam gaan kijken. Het is grappig en gezellig tegelijk, een beetje zoals Only Joling van Gerard Joling van RTL.

Aantal blikken uit 5: 3,5

