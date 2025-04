Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Gijzeling in Apple Store: ‘Geef me 200 miljoen aan bitcoins, of ik blaas alles op’

De gijzeling in de Amsterdamse Apple Store was drie jaar geleden zo’n beetje een live uitgezonden en bloedspannende film die heel Nederland van seconde tot seconde volgde. Je kunt de vreselijke avond nu als film iHostage terugzien op Netflix. Wat moet dat voor betrokkenen verschrikkelijk zijn geweest.

Metro bekeek iHostage gezien het boeiende onderwerp aandachtig voor tv-rubriek Blik op de Buis. De film heeft een moeilijke en tegelijkertijd aardige titel. Hostage betekent ‘gegijzelde’ en iHostage is – in deze ruim anderhalf uur durende navertelling althans – een codewoord voor mensen die zaten opgesloten in een kast in de Apple Store.

Is drama in Apple Store nog boeiend als je het einde al weet?

Een film kijken waarvan je aan het begin het einde al weet, da’s best een dingetje. Al helemaal als het onderwerp zo bekend en nog maar van drie jaar geleden is. Bovendien was er eerder al een uitstekende documentaire op Videoland, De Gijzeling in de Apple Store, met de echte betrokkenen. Maar voor wie gaat kijken: iHostage is tóch spannend. Dat is knap gedaan door makers als schrijver Simon de Waal en regisseur Bobby Boermans. Zo zit je in het begin al op het puntje van je stoel met de vraag: ‘Wanneer komt ie binnen, wanneer gaat het los?’

Voor wie het echt niet (meer) weet: een Amsterdammer begon op 22-2-22, 17.38 uur een gijzeling in de Apple Store aan het Leidseplein in Amsterdam. Eén klant, een Bulgaar, hield hij bij zich en onder schot. In een ruimte boven de winkel vonden enkele tientallen mensen geen uitweg en in een kast zat één Apple Store-medewerker met drie klanten verstopt. Deze medewerker, Alex Manupatty, deed zijn verhaal later in talkshow Op1.

Eis en einde gijzeling Apple Store

De gijzeling eindigde met het midden op het bekende plein omverrijden van de gijzelnemer (door een politieman), een actie die de dader een dag later met de dood moest bekopen. Voor het zover was, hield hij Nederland urenlang in de ban van de gijzeling. Vanuit de Apple Store eiste hij van de politie 200 miljoen euro in bitcoins en een vrijgeleide. Zo niet: „Dan blaas ik alles op.” De dader droeg explosieven op zijn lichaam, waarvan de massaal aanwezige politie nog niet kon weten of ze echt of nep waren.

Veel meer hoeven we je over het verhaal van iHostage waarschijnlijk niet te vertellen, je kent het verloop ongetwijfeld ook al. Deze Metro-kijker was wel benieuwd hoe de film zou zijn opgenomen. Mocht dat in ‘de echte Apple Store’? Ik moet toegeven, ik ben behoorlijk bij de neus genomen en dacht een tijdje dat dat zo was. Maar regisseur Boermans vertelde vanmorgen in De Telegraaf dat hij de winkel in een hangar had laten nabouwen.

Digitale beelden van het Leidseplein zijn op de achtergrond zo gemonteerd, dat het verbluffend realistisch oogt. Razendknap. En dat de makers van iHostage de gemeente Amsterdam zover kregen, dat buitenbeelden in voorjaar 2024 soms echt op het Leidseplein mochten worden gedraaid: petje af. Ze kregen telkens 20 minuten, terwijl trams al die tijd ‘gewoon’ stonden te wachten. Dat moet voor voorbijgangers een surrealistisch beeld zijn geweest.

Kille gijzelnemer toonde zich soms heel even mens

De hoofdrolspelers, Soufiane Moussouli (gijzelnemer) en Admir Sehovic (de Bulgaarse gijzelaar Petrov) zijn prima. Moussouli zet een zeer kille, zeg maar ijskoude gijzelnemer neer die ondertussen ook nog mens blijkt door zijn slachtoffer z’n medicijnen te geven en water voor hem regelt. Qua bekende gezichten spelen in iHostage onder meer Marcel Hensema, Eric Corton, Fockeline Ouwerkerk, Matteo van der Grijn, Everon Jackson Hooi en Loes Haverkort. Laatstgenoemde is degene die namens de politie contact met de gijzelnemer in de Apple Store onderhoudt. Voor haar rol van Lynn ging Haverkort in gesprek met de vrouw die die taak in werkelijkheid op zich moest nemen.

🍏 Wie was de dader in de Apple Store? De dader van de gijzeling in de Apple Store was de toen 27-jarige Abdel Rahman Akkad uit Amsterdam. Hij was van Syrische komaf en had een baan als bezorger bij Albert Heijn. In een AH-bestelbus kwam hij ook naar het Leidseplein. Akkad was al enkele keren veroordeeld, onder meer voor wapenbezit, en stond bij hulpverleners bekend als een man met verward gedrag. Tijdens de gijzeling klonk hij door de telefoon wanhopig, maar het echte motief van zijn daad is nooit bekend geworden.

‘Oh ja’-momenten

Ondanks het bekende verhaal, waar zo’n beetje heel Nederland live verslag van kreeg, is iHostage boeiend genoeg om te bekijken. En er zijn ‘oh ja-momenten’, zoals de traag rijdende robot die water bij de ingang van de Apple Store komt afleveren en later het lichaam van de aangereden dader op explosieven onderzoekt. Interessant om te zien is ook hoe snel een enorme operatie van politieagenten en mensen van de Dienst Speciale Interventies (DSI) op gang komt. En die vier mensen die zich in een kast hadden verstopt: wat een vreselijk idee.

Tot slot, nog zo’n ‘oh ja’, als de ondoordachte actie van toenmalige juice-dame Yvonne Coldeweijer aan bod komt. Zij besloot online te melden ‘dat haar spionnen wisten dat er boven de winkel nog mensen vastzaten’. Lekker dan, als de dader in de Apple Store die informatie ook kan zien. Laten we het erop houden dat Coldeweijer op dat moment even 100 procent van haar hersencellen had uitgeschakeld. Hoe dat in iHostage wordt meegenomen, moet je maar gaan bekijken. Er klinkt in ieder geval ‘één of andere idioot’ en ‘kuttenkop’.

Aantal blikken uit 5: 4

iHostage is vanaf vandaag (vrijdag 18 april) op Netflix te zien.

