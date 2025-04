Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Peiling over lintjesweigering: ‘PVV-stemmer accepteert actie Faber’

De actie van Marjolein Faber om geen lintjes toe te kennen aan vijf voormalig COA-vrijwilligers, rekent op weinig verontwaardiging onder haar eigen stemmers. Daarmee is een duidelijk verschil te zien tussen de algemene opvatting over Fabers keuze. Dat blijkt uit een peiling van Maurice de Hond, in opdracht van Café Kockelman.

In de peiling werd gevraagd aan kiezers om de keuze van Faber te beoordelen aan de hand van verschillende voorgestelde woorden. „De top-drie woorden die Nederlanders het meest kozen om de actie van Faber te beoordelen, zijn ‘ongepast’, ‘bedroefd’ en ‘walgelijk’. Maar als je kijkt naar de woorden die PVV-stemmers kiezen uit de woorden die zijn voorgesteld, dan waren dat ‘begrijpelijk’, ‘prima beslissing’ en ‘verdedigbaar’”, zegt politiek verslaggever Mats Akkerman.

PVV-stemmer accepteert actie van Faber

„Dus we kunnen in ieder geval concluderen dat de PVV-stemmer de actie van Faber accepteert. Die vinden het goed en helemaal niet zo schokkend, zoals alle ophef van deze week.” Ook het vertrouwen in Faber is voor de PVV-kiezer nagenoeg gelijk gebleven, blijkt uit de peiling. Voor de gemiddelde Nederlander is dat vertrouwen verder gedaald.

Volgens Akkerman zou de keuze om niet te tekenen voor lintjes voor de COA-vrijwilligers, gelekt zijn door de PVV zelf. „De vraag was: ‘Waar komt dit verhaal vandaan, dat die lintjes niet zijn getekend?’. Dat was gelekt naar de Telegraaf. Veel partijen vermoeden dat dat gelekt is door de PVV, met als achterliggend idee om het gesprek van de dag weer naar het onderwerp migratie te krijgen. Het ging veel over Oekraïne, over geopolitiek. GroenLinks/PvdA profiteerde daarvan.”

Geen zetelstijging PVV door actie Faber

Hoewel PVV-stemmers de actie van Faber in de peiling lijken te begrijpen, vertaalt dat niet door in een zetelstijging, legt Akkerman uit. „Is het gelukt om, door de discussie weer naar Asiel te halen, weer te gaan stijgen in de peilingen? En dan zien we dat er eigenlijk niks gebeurt bij de PVV, die blijft gelijk. Ze zijn ook niet gaan dalen, dus het wordt ook niet veroordeeld door de kiezer.”

GroenLinks/PvdA steeg van 28 naar 29 zetels, evenveel als de PVV. Ook het CDA, dat samen met GroenLinks/PvdA, D66, CDA, SP, CU, DENK, PvdD en Volt een motie van wantrouwen indiende tegen Faber, kreeg er een zetel bij. Volgens partijleider Henri Bontebal was dat niet de bedoeling. „Ik vind eigenlijk dat de discussie moet gaan over waarom er een debat is geweest over het gedrag van mevrouw Faber. Veel partijen hebben getwijfeld, want we hebben allemaal wel gedacht: dit wordt zo’n type debat waardoor de mailbox volstroomt met vragen: ‘Wat hebben jullie in hemelsnaam acht uur lang gedaan?’ Veel Kamerleden hebben dat gevoel zelf ook als ze zo’n debat uitlopen.”

Morrelen aan democratie

Toch is het volgens Bontebal een fundamenteel probleem, zegt hij. „Vanaf het begin van dit kabinet waren we bezorgd of dit kabinet en de PVV de democratie heel houdt. Dat gaat over het verdacht maken van de pers, de rechterlijke macht, maar ook het parlement bekritiseren. Wat je nu ziet is dat deze bewindspersoon ook nog eens de samenleving zelf op de korrel neemt. Ik vind het echt een anti-samenlevingsactie. Over de rug van vrijwilligers ga je politiek bedrijven. Ook al lijkt het heel onschuldig, het is vorm van stukje bij stukje morrelen aan de fundamenten van de democratie en daarom vind ik het toch goed dat we daar een debat over voeren.”

