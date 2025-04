Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Kenners over voorjaarsnota: werkenden gaan meer inkomstenbelasting betalen

Na een recordtijd te hebben onderhandeld, is er eindelijk een akkoord over de voorjaarsnota. VVD-leider Dilan Yesilgöz, onderhandelexpert Maarten van Rossum en politiek duider Ron Fresen schoven bij Eva aan om erover te praten.

Al wekenlang was er veel spanning om de voorjaarsnota. Het was het langste, onafgebroken overleg tussen coalitiepartners ooit. Na de onderhandelingen kwamen zij in jubelstemming naar buiten. De score? Er gaat onder meer 1,1 miljard euro naar defensie en veiligheid, de Wet betaalbare huur wordt versoepeld, er gaat extra geld naar de kinderopvang, de energiebelasting wordt verlaagd, de btw op sport en cultuur wordt teruggedraaid en er wordt geld gereserveerd voor gemeenten, om hen zo door het ‘ravijnjaar’ te helpen.

Dat goede nieuws moet op de een of andere manier worden betaald. Werkenden betalen volgend jaar iets meer inkomstenbelasting dan in de oorspronkelijke plannen van het kabinet. Op die manier wordt het behoud van het lage btw-tarief op cultuur, sport en media gefinancierd.

Een andere maatregel die voor extra financiële ruimte moet zorgen, is verkorting van de WW-duur. Die gaat van twee naar anderhalf jaar. Deze ingreep werd al als mogelijkheid genoemd in het hoofdlijnenakkoord, waarin de coalitiepartijen een bezuiniging afspraken op de werkloosheidsuitkering. De overheid zelf moet ook beknibbelen: sommige ministeries krijgen minder te besteden.

Dilan Yesilgöz, Maarten van Rossum en Ron Fresen bij Eva

Yesilgöz was „opgelucht” na het sluiten van het akkoord, vertelt ze bij talkshow Eva. „Het waren lange, taaie gesprekken.” Het is niet dat ze haar collega’s wantrouwde, antwoordt ze als Eva Jinek vraagt of ze hen nu meer vertrouwt. „Ik ga ervan uit dat zij daar met de allerbeste intenties zitten. We kijken er anders naar, daar zijn echt hele grote verschillen. Daarom duren onderhandelingen soms heel lang. Een andere blik, een andere achterban.”

Van Rossum noemt 25 uur lang onderhandelen „niet verstandig”. „Het is niet te zien aan Dilan, maar je wordt er moe van en als je moe bent, ga je fouten maken en let je niet meer op details. Een andere VVD’er, Mark Rutte, zei altijd: het gaat om onderhandelfitheid. Je kunt dat trainen, hij was zeer onderhandelfit. Hij was als een Duracel-konijn, dat maar bleef gaan nadat wij allang waren afgehaakt.”

In dit geval moesten ze wel, erkent hij. „Ze werkten tegen een zelf opgelegde deadline.” Hij gaat verder: „Ik beschuldig niemand, maar het is hierop aangekomen. Je weet dat dit gaat gebeuren, dus je moet hierop voorbereid zijn. Als je dat weet, moet je er eerder in gaan zitten. Maar dat is in een ideale wereld en dat is de politiek niet. Soms kan het ook tactisch zijn om het juist aan te laten komen op het laatste moment. Als honger en dorst in de onderhandelingen mee gaan spelen, dan kun je het gaan gebruiken.”

„Rijp voor het Guinness Book of Records”, noemt Ron Fresen de onderhandelingen. Soms is het volgens hem ook beter om door te gaan. „Anders loop je het risico om weer opnieuw te moeten beginnen.”

‘Blij dat we rekening niet doorschuiven’

Yesilgoz is het meest tevreden met de investeringen in Defensie en Veiligheid van 1,1 miljard en de lastenverlichting van energie en kinderopvang. „Ik ben blij dat we het op een manier doen waarop de rekening niet doorschuiven naar de volgende generatie. We gaan keurig om met belastinggeld.”

Maar Fresen vindt die 1,1 miljard een druppel op de gloeiende plaat. „Het lijkt heel veel geld en het gebeurt structureel, dus het is een stapje. Maar het is lang niet wat je zou willen. We hebben in juni de NAVO-top. Daar wordt gesproken over het feit dat de landen de defensiebegroting moeten ophogen naar 3,5 procent van het nationaal inkomen. Met deze 1,1 miljard kom je net bij 2 procent uit. Dus je bent er nog lang niet.”

