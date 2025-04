Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Angela de Jong en Ruben Nicolai belanden in ongemakkelijk discussie aan Renze-tafel: ‘Alle grenzen te buiten’

Angela de Jong zich sprak bij Renze aan tafel uit over de aanpak bij het programma Kopen Zonder Kijken. Maar tafelgenoot Ruben Nicolai sprak op zijn beurt weer z’n onvrede uit over haar woordkeuze omtrent de zieke presentator Martijn Krabbé. En daardoor botsten de twee aan de talkshowtafel, wat uitmondde in een ongemakkelijke discussie.

Televisiecriticus Angela de Jong schreef een vernietigende column over Kopen zonder Kijken. Reden daartoe was de aanpak van de makers bij een sympathiek stel dat door allerlei redenen nogal onder druk en stress stond. Het koppel had dringend een nieuwe woning nodig en zat met de handen in het haar. Hoewel KZK-gezichten bouwdeskundige Bob Sikkes en makelaar Alex van Keulen een huis voor hen hadden bemachtigd, hielden ze het koppel onnodig in spanning en brachten ze hun stresslevel nog meer omhoog. Volgens De Jong onnodig en bedoeld om simpelweg smakelijke televisie te maken.

Angela de Jong kritisch op Kopen Zonder Kijken

De Jong en Keuringsdienst van Waarde-gezicht Marijn Frank concluderen aan tafel dat presentator Martijn Krabbé dit heel anders had opgepakt. Krabbé presenteerde voorheen het programma, maar is tijdens de uitzendingen inmiddels afwezig doordat hij ongeneeslijk ziek is. Wel doet hij nog steeds de voice-over van Kopen Zonder Kijken.

Volgens De Jong falen de makers doordat ze dit koppel volledig van hun stuk brachten om vervolgens toch een huis voor hen te hebben. Onnodig, volgens De Jong, gezien de persoonlijke situatie van het stel.

Ruben Nicolai keert zich tegen uitspraken Angela de Jong

Maar tafelgast Ruben Nicolai is het daar kennelijk niet helemaal mee eens. „Ze maken ook gewoon televisie. Anders moet je het hele oeuvre van Robert ten Brink ook in de prullenbak schuiven. Dan moet je gewoon aanbellen en zeggen: ‘Er staat iemand uit Australië op de hoek’. Ik ben het met je eens, dit was onhandig. Maar je verwijt mensen dat de presentator er niet is. Die er om een hele goede reden niet is. En dat ze het dan zelf proberen en daar niet zo goed in zijn als hun collega-presentator, ja dat blijkt.”

Maar volgens De Jong had dat ook anders gekund. „En dat er mensen omheen staan die dit misschien gezien hebben en dachten: ‘We doen het even over’.”

Woordkeuze rondom zieke Martijn Krabbé

Maar dan wil Nicolai ook nog een kritische opmerking richting De Jong maken. „Je verwijt iemand iets wat niet kan. Maar ik vond jouw laatste zin in die column ook niet kunnen.” Waarmee Nicolai verwijst naar de woorden over de ‘erfenis van Martijn Krabbé’, die De Jong in haar column gebruikte.

„Jij vindt het programma niet de erfenis van Martijn?”, vraagt De Jong verbaasd. „Die man leeft nog”, aldus Nicolai. De Jong: „Maar dan kun je toch alsnog een erfenis hebben?” Maar volgens Nicolai is de woordkeuze niet gepast.

Maar De Jong is het dar niet mee eens. „Dan moet je dat even in het woordenboek opzoeken, want je kunt prima een erfenis hebben bij leven. Dit programma is zijn nalatenschap en het ademt nog steeds heel erg Martijn en ik vind dat je daar zorgvuldiger mee om moet gaan.”

‘Onhandig’

Maar volgens Nicolai gaat De Jong daar ook niet zorgvuldig mee om. „Hij werkt er nog steeds aan mee, hij doet nog steeds de voice-overs… Dan vind ik het voor hem zuur om te lezen dat je al ‘erfenis’ in de mond neemt. Daar viel ik over.”

Zo heeft De Jong het niet opgevat en ze benadrukt nogmaals dat je bij leven ook een erfenis kunt hebben. „Het is lief dat je het voor je RTL-collega’s opneemt, maar dit ging alle grenzen te buiten.” Waarna Nicolai beaamt dat het „onhandig” was.

