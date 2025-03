Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zus Tessel over laatste momenten Dieuwertje Blok: ‘Ze was niet bang voor de dood’

Begin deze maand overleed de alom geliefde Dieuwertje Blok. Dieuwertjes zus en radiopresentatrice Tessel week in de laatste fase van haar leven geen moment van haar zijde, vertelt ze in de talkshow Eva. Dieuwertje was volgens Tessel niet bang om dood te gaan.

In april vorig jaar kwam naar buiten dat Blok neuskanker had en verdween ze uit de openbaarheid. De presentatrice onderging een neusamputatie, waarna de kanker even weg leek te zijn. Helaas bleek begin dit jaar dat de ziekte was teruggekeerd en werd duidelijk was dat ze niet meer beter zou worden. Dieuwertje overleed 2 maart op 67-jarige leeftijd.

Zus van Dieuwertje Blok bij Eva

„Niet alleen de hoofdpiet, heel Nederland was verliefd op Dieuwertje Blok”, begint presentatrice Eva Jinek in Eva. Ze was „een beetje van ons allemaal”. Ondanks dat het nog maar kort geleden is dat Dieuwertje overleed, besloot Tessel toch aan te schuiven bij de talkshow. „Dieuwertje verdient het dat er veel over haar gesproken werd. Het heeft niet zoveel met dapperheid, maar met liefde te maken.”

Het besef is nog niet helemaal ingedaald dat Dieuwertje er niet meer is. De zussen waren vanaf jongs af aan heel hecht. „Veel meer dan alleen maar een zus zijn. Ontzettend veel van elkaar houden. Elkaar onvoorwaardelijk vertrouwen. Heel veel delen. We belden bijna elke dag wel. Huilen van het lachen, en lachen om niet te huilen.”

Na het overlijden van haar zus kwam er een golf aan reacties binnen. „Dat ze geliefd was, iedereen haar kende en mocht wisten we wel, maar dít. Dat heeft ons echt overrompeld. Als Dieuw dit had meegemaakt, zou ze hebben gezegd: ‘Jongens, kom op. Doe een beetje normaal. Ik ben het maar.’” Dat haar zus zo geliefd was, kwam volgens Tessel door haar authenticiteit. „Er was nooit iets geacteerd aan wat zij deed.”

Geen seconde bang om dood te gaan

Tessel was in de laatste momenten van Dieuwertjes leven bijna doorlopend met haar. Ze was niet bang om dood te gaan, zegt ze. „Helemaal niet. Er zijn leukere dingen, ze stond niet te juichen, maar ze was niet bang. Geen seconde. En ook niet boos, vooral omdat dat geen zin heeft.”

De presentatrice van het Sinterklaasjournaal beschreef de dood volgens Tessel als een nieuw avontuur, waarvan ze wel zou zien hoe het zou zijn. Wel was Dieuwertje bang om pijn te lijden. „Dat moest haar bespaard blijven. En ze vond het wel heel naar om mensen achter te laten die daar verdriet om hebben”, vertelt Tessel.

Dieuwertje had een „soort gevoel van berusting”. „Het overkomt zoveel mensen en nu overkomt het mij”, zei ze volgens haar zus. „Ik ben niet dertig, dus niet in de wieg gesmoord. Ik loop tegen de zeventig. Het had langer mogen duren, maar het is niet zo. Laten we de tijd die we hebben, gebruiken om er nog iets moois van te maken en van elkaar te genieten. Dat is ook wat er gebeurd is.”



Dat Dieuwertje er zo in stond, heeft Tessel enorm geholpen. „Haar houding heeft ons erdoorheen gesleept. Dat zei haar man ook steeds. Daar haal je je kracht uit.”

