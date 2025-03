Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Wie is de Mol? 2025 eindigt met historisch lage pot: ‘Sorry voor het liegen’

Na een zenuwslopend 25e seizoen was gisteravond dan eindelijk de ontknoping van Wie is de Mol?. Dit jaar met een zelfgekozen mol, die meteen de succesvolste ooit was. De mol van 2025, programmamaker Stijn de Vries, hield de teller van de pot op een historisch laag bedrag.

Voor het eerst in de geschiedenis van Wie is de Mol? werd de mol zelf door alle deelnemers gekozen. Op basis van profielschetsen en de meest belangrijke eigenschappen maakten alle kandidaten aan het begin van het seizoen een test in met één vraag: Wie is de Mol? Daar werd maar één persoon geen enkele keer genoemd en dat was Stijn de Vries. Presentatrice Roos Moggré en actrice Maaike Martens eindigden in de finale.

‘Ergste vijand’

„Sorry voor het liegen”, reageerde De Vries direct na de bekendmaking. Dat De Vries de mol ‘moest’ zijn „dat is iets wat je je ergste vijand niet toewenst, maar na een nacht niet slapen dacht ik: ‘Let’s go!’.”

Wie is de Mol? vond dit jaar plaats in Cambodja. Metro schreef onlangs nog over hoeveel de landen profiteren van de extra publiciteit, als het spel daar plaatsvindt. Met name Albanië, de omgeving van Wie is de Mol? 2022, laat een sterke groei zien in het aantal boekingen.

Verdacht in Wie is de Mol?

Uiteindelijk kreeg Roos Moggré De Vries in de smiezen en won daarmee het spel. Dat terwijl Moggré eigenlijk geen spelletjes liefhebber is en ook zelf veel verdacht werd als mol. „Vrienden en familie vinden altijd dat ik veel te laconiek in spelletjes sta en er nooit echt zin in heb en er niet echt aan mee doe. Dus ik dacht: ‘Als ik dan dit spel der spellen ga spelen, dan ga ik er ook vol in’. Dus ik heb allemaal afleveringen terug zitten kijken en toen kwamen er twee dingen uit: zo lang mogelijk spreiden en verwarring creëren.”

En dat laatste ging een stuk makkelijker dan verwacht, vertelt ze. „Want soms was het per ongeluk, maar op een gegeven moment werd het een soort ding. Dus iedereen begon het steeds irritanter te vinden en het steeds meer in een koker te zien. Dan ga je reageren op de rest. Dus je voelt dat de hele groep dan de verkeerde kant op gaat. En Stijn deed daar natuurlijk heel hard aan mee.”

Historisch lage pot in Wie is de Mol?

Maar echt veel verdient ze niet met de ontmaskering van De Vries. De pot van Wie is de Mol? 2025 eindigde op het laagste bedrag van alle 25 seizoenen met 8.055 euro. „Liefste medekandidaten”, sluit De Vries af. „Jullie kunnen me een beetje haten of van alles van me vinden. Maar uiteindelijk hebben jullie mij gekozen. Sorry not sorry.”

Naast Martens, De Vries en Moggré deden ook presentatrice Sophie Frankenmolen, theatermaker Nora Akachar, presentator Sam Hagens, presentatrice Bridget Maasland, oud-commando Ray Klaassens, presentator Gabriel Martina en acteur Teun Luijkx mee aan deze reeks.

