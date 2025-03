Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Victor Vlam velt hard oordeel richting Malou Petter: ‘Het is te saai’

Het programma Nieuws van de Dag moet wellicht nog een beetje op stoom komen. Gisteravond schoof presentatrice Malou Petter aan bij De Oranjezondag en kon zij rekenen op een nogal kritische blik van studiogast Victor Vlam op haar Nieuws van de Dag-optredens.

Oranjezondag-presentatrice Hélène Hendriks vraagt haar nieuwe SBS-collega hoe ze vindt dat het bij Nieuws van de Dag gaat. Petter reageert eerlijk dat het nog geen stabiel programma is. „Het wisselt nog een beetje.” Volgens haar gaan sommige uitzendingen goed, maar wordt er ook hard gewerkt aan meer stabiliteit.

Malou Petter over haar programma, Nieuws van de Dag

Jack van Gelder noemt op dat hij het een prettig programma vindt om naar te kijken, maar dat er te veel wisselingen zijn in gasten. Dat beaamt Petter, die het verloop soms ook wat rommelig vindt.

Petter komt oorspronkelijk bij de NOS vandaan en maakt bij Nieuws van de Dag haar debuut als SBS-presentatrice. En daar zit wellicht volgens mediakenner Victor Vlam het probleem. Hij velt zijn kritische oordeel: „Nieuws van de Dag zou meer spraakmakend mogen zijn, het is te saai. Er wordt te veel NOS-journaaltje gespeeld.”

Victor Vlam vindt Nieuws van de Dag te saai

Hij kaart als voorbeeld aan dat er twintig minuten over de energietransitie wordt gepraat in een uitzending. „Mensen komen net thuis van hun werk en dan zit je zo diep in dat onderwerp. Je hebt meer vuurwerk nodig.”

Vlam oppert om ‘linkse gekkies’ uit te nodigen en die te laten discussiëren met het het rechtse geluid van Nieuws van de Dag. „Dat wordt gegarandeerd theater. Maar dat heb je wel een beetje nodig op spraakmakend te worden.”

Hélène Hendriks neemt het op voor Malou Petter

Daarna spreekt Vlam Petter direct aan. „Ook jij Malou. Het is lastig, jij komt bij de NOS vandaan. Iedereen die bij de NOS, en zeker bij het Journaal, heeft gezeten, dat zijn mensen die competent en keurig zijn, maar ook saai zijn. Dus ook jij zal moeten kijken naar momenten dat je jezelf kunt profileren.”

Waarna Hendriks inbreekt: „Je gaat toch niet zeggen dat Malou saai is? Malou is helemaal niet saai.” Vlam: „Kijkers van dat programma denken van wel.”

Hendriks vindt het onzin en vraagt Vlam of hij dat helemaal heeft uitgezocht. „Dat is jouw mening”, aldus Hendriks. En dat beaamt Vlam.

Victor Vlam: ‘Je kleurt binnen de lijntjes’

„Komt dat dan omdat je mij linkt aan de NOS? Had je dat ook gevonden als ik daar niet had gewerkt?”, vraagt Petter aan Vlam. „Jij kleurt binnen de lijntjes. Jij moet veel meer buiten de lijntjes kleuren”, aldus de mediakenner. Waarna Vlam oppert dat Petter vaker met haar vuist op tafel slaat.

Rutger Castricum erkent dat Vlam een punt heeft. „Als je Malou achter de schermen ziet en zoals hier aan tafel, dan ben je toch wat losser, leuker, vrolijker. En daar zit je best wel in je rol. Dat doe je heel goed en degelijk.” Dus Castricum snapt wat Vlam zegt. „Maar het is ook best moeilijk tegelijkertijd om dat in die studio te doen met de mensen die je op dat moment aan de desk hebt.”

Malou Petter: ‘Ik zit erbij hè’

Maar Vlams oordeel is streng. „Je hebt zelf een overstap gekozen en dat is waar je mee akkoord bent gegaan. Ze moet gewoon een beetje lef hebben”, reageert de mediakenner.

Waarna Petter zelf reageert: „Ik zit erbij hè jongens.”

Hendriks oppert dat Petter een keertje De Oranjezondag presenteert. „Dan zien we een andere Malou, dat weet ik zeker. Je doet het super goed.”

