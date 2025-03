Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Vandaag Inside-tafel over Loretta Schrijver: ‘Iedereen vond haar lief en leuk’

Tv-icoon Loretta Schrijver is overleden. Aan de Vandaag Inside-tafel stonden ze stil bij haar overlijden, en ook de rest van bekend Nederland reageert bedroefd.

Schrijver leed aan kanker. Vorig jaar zomer maakte ze bekend dat de darmkanker, waaraan ze drie jaar eerder was geopereerd, was teruggekeerd en uitgezaaid. Ze werd 68 jaar.

Vandaag Inside over Loretta Schrijver

Bij Vandaag Inside zijn de mannen meestal snoeihard, maar gisteravond paste een andere toon. „Ze had het motto wat jij ook had: er is maar één leventje”, begint Wilfred Genee in Vandaag Inside over Schrijver, tegen Van der Gijp. „Dat was gericht tegen dovemansoren, dat weet jij ook, dat wist zij ook. Je zit zo in elkaar of je zit niet zo in elkaar. Het is moeilijk om je zo te gedragen als je niet zo in elkaar zit, maar ik ben ervan overtuigd dat je van dit leventje moet genieten zolang het kan. Zij gaf me altijd de indruk dat ze het naar haar zin had. Ze was opgeruimd, ze was altijd vrolijk. De laatste keer dat ze bij Pauw aan tafel zat, gaf ze een soort energie, daar kijk je graag naar”, vindt de analist.

Wie was Loretta Schrijver? Schrijver begon na haar studies geschiedenis en vertaalkunde haar carrière in de tv-wereld. Ze was onder meer bekend als presentatrice van RTL Nieuws en Koffietijd. Ook was zij panellid in het RTL-programma The Masked Singer.

„Je kon haar niet, niet leuk vinden”, vult tafelgast Rutger Castricum aan. „Iedereen vond haar lief en leuk. Dat kwam ook een beetje omdat ze no-nonsense was. Ze had nooit spatjes.”

Ook Johan Derksen heeft mooie herinneringen aan Schrijver. „We zaten bij RTL, dus we moesten in die tijd naar Koffietijd. Maar als zij er zat, was het altijd gezellig.” Genee sluit zich aan bij de rest. „Het was echt een geweldig mens.” Van der Gijp: „Ik denk dat ze een leuk leven heeft gehad.” Derksen denkt van wel. „Ik ken haar man, dat is ook een levensgenieter.”

Andere reacties

Jeroen Pauw

Jeroen Pauw stond op Instagram stil bij het overlijden van Loretta Schrijver. „Ach Loret”, schrijft hij met een hartje erbij. De twee presenteerden samen RTL Nieuws en hadden ook een tijd een relatie. „De kleine optimist, tijdens haar ziekte nog altijd blij met de goede dagen.”

„We waren de jonkies van de wereldomroep, verliefd op elkaar en het werk, variërend van nieuws tot Ponypark Slagharen…”, memoreert Pauw bij een reeks foto’s van de twee. „De relatie was over, maar de liefde gebleven en af en toe konden we de avonturen nog eens ophalen, zoals vorig jaar bij Bar Laat. Er is veel te missen, maar haar aanstekelijke schaterlach zal altijd troosten.”

Quincy Trustfull

Quinty Trustfull deelt een reeks foto’s van Schrijver. De vrouwen waren Koffietijd-collega’s en vriendinnen. „Loret, de allerliefste, oh schat, wat ga ik jou missen. Zo, zo dankbaar dat ik je deze week nog gezien heb, dat we nog gelachen hebben, gekletst, herinneringen opgehaald en geknuffeld. Toen ik wegging, zei je: ‘Ik hou zoveel van je Quintje’. ‘En ik van jou, lieve Loretje’, antwoordde ik terwijl we elkaar een dikke zoen gaven en ik wist dat dat weleens de laatste kon zijn.”



„Ik ga je zo intens missen lieve schat, ik kan me een leven zonder jou nu nog niet voorstellen. Maar ik ben je zo, zo, zo dankbaar voor alles wat je mij gegeven hebt, zoveel van je geleerd, met je meegemaakt, gelachen… Oh lieve schat, wat hebben wij wat afgelachen.”

Haar collega’s bij The Masked Singer

Carlo Boszhard reageerde: „Het zal nooit meer hetzelfde zijn. Wat hebben wij gelachen met The Masked Singer.” Volgens Boszhard is iedereen een beetje „uit het veld geslagen”. „Ik ken geen RTL-collega die zo geliefd is bij ons allen. Ze was bijzonder, een bijzondere vrouw. Ze kon ook heel pittig zijn, ze had overal een mening over.”

„Lieve Loretta, ik ben uit het veld geslagen! Wat moeten we zonder jouw lach en jouw persoonlijkheid? Ik ga je zo ongelofelijk missen lieverd. Dikke kus”, schrijft Gerard Joling bij een foto van hen samen. Ook panellid Monica Geuze heeft gereageerd. „Wat zul je gemist worden. Rust in vrede lieve Loretta”, schrijft ze.

Minister Eppo Bruins

„Met haar vertrouwde stem en oprechte warmte wist Loretta Schrijver generaties kijkers te informeren en raken”, schrijft minister Eppo Bruins (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) in een bericht op X.

„Ik herinner me haar als een van de eerste nieuwslezers van ‘dat andere journaal’, het RTL Nieuws. Daarmee neemt ze een bijzondere plek in onze tv-geschiedenis.”

