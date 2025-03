Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Tranen in Miljoenenjacht: Arie wint reis, maar kan niet gaan omdat hij terminaal is

Een emotioneel en verdrietig moment gisteravond in Postcode Loterij Miljoenenjacht. Arie van der Wulp uit Papendrecht won een prijs naar Costa Rica, maar kan niet gaan. „Ik ben terminaal.”

Lachen om schaarsgeklede thuiswinnaars, teleurstelling na een dramatische start en tranen door een prijs: Miljoenenjacht, alweer bezig met het 25ste seizoen, is een programma waar alle emoties voorbij komen.

💶 25 jaar Miljoenenjacht Het laagste bedrag dat ooit is gewonnen, is tien euro in 2018. Het hoogste is tien miljoen gulden in 2001.

Arie wint reis naar Costa Rica in Miljoenenjacht

In de aflevering van gisteravond ontmoeten we Arie. Hij wint een reis naar Costa Rica, inclusief zakgeld. „Een droomreis”, volgens presentatrice Linda de Mol. Ze vraagt vol enthousiasme of hij er al weleens is geweest. En dan komt er een heel pijnlijk antwoord. „Nee, ik ben er nog nooit geweest. Ik zal er ook nooit meer komen. Ik moet hem weggeven, want ik ben terminaal.”

De Mol is even van haar stuk gebracht. „Och, lieve Arie, wat een ontzettend verdrietig bericht.” Toch heeft de Papendrechter wat positieve woorden. „Ik vond het heel erg leuk om hierheen te gaan en ik maak er vast andere mensen heel blij mee.” De Mol: „Ik hoop dat dat je een goed gevoel geeft.” Arie krijgt applaus van het publiek. Hij gaat zitten en veegt de tranen van zijn gezicht af.

‘Gezondheid helaas niet te koop’

Ook de presentatrice is zichtbaar geëmotioneerd. „Die komt heel erg binnen, lieve Arie. Ik wens je heel veel sterkte en heel veel goeds. En ik hoop dat je er iemand anders blij mee kunt maken.” Later in de uitzending komt er toch nog een beetje goed nieuws: Arie hoeft de prijs niet weg te geven. Hij krijgt gewoon een geldbedrag, in plaats van de vakantie.

„Blijkt ook maar weer: je kunt miljoenen winnen. Maar gezondheid is helaas niet te koop”, schrijft een kijker op X. Een ander: „Jeetje, die arme Arie. Heftig, want tijd is helaas niet te koop.” Bij een derde vloeiden de tranen rijkelijk. „Ik heb zo hard gehuild om de reactie van Arie. Het zullen waarschijnlijk de zwangerschapshormonen zijn, maar Arie, ik wens je echt al het goeds!”

Ter ere van het 25ste seizoen werd een compilatie gemaakt van Miljoenenjacht door de jaren heen:

Reacties