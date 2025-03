Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Tieners over hechte vriendschap en moodswings: ‘Ik kom uit bed, kleed me aan, maar voor wie?’

Ze zijn uitbundig en vrolijk, maar vaak net zo kwetsbaar, onzeker en ook nog eens depressief. Drie tieners uit Eindhoven, hartsvrienden, lieten zich volgen voor de documentaire De Heilige Drie-eenheid. Je kunt Alex Sophie, Emma en Robbie en vooral hun moodswings morgenavond op tv zien en een week later op NPO Start.

Fotograaf en regisseur Martijn van de Griendt volgde de tieners in de zomer na hun eindexamen. Alex Sophie, Alex in deze docu genoemd, was toen 16, Emma en Robbie 15. Metro bekeek De Heilige Drie-eenheid al voor tv-rubriek Blik op de Buis. Televisiemakers vinden tieners waarschijnlijk een interessant onderwerp, want nog niet lang geleden was er ook al de serie Pubers! Nou ja, dat bijzondere leventje interesseert ons blijkbaar ook, want Metro schreef toen: ‘Aandoenlijke tieners of ondraaglijke wezens?‘

Tieners eten een avg-tje

De Heilige Drie-eenheid werd vorige maand in zeventien filmtheaters vertoond en is nu dus al op de buis te zien. Martijn van de Griendt zag de tieners bezig met muziek, sociale media en hun uiterlijk en tijdens hun vakantie ergens aan de Nederlandse kust (in de supermarkt haalden de drie zowaar ‘een avg-tje’). Het trio is openhartig en neemt geen blad voor de mond. Of ze flappen er „wat een dikke bunda’s” uit, bij een Instagramfoto van een actrice. Deze verslaggever moest dat even opzoeken (50 procent kans, fout gegokt). Maar okay, de tieners zijn best slay, om maar even mee te doen aan hun mix van Nederlands, Engels en vaak straattaal in zo’n beetje elke zin.

De drie zijn overtuigd van hun hechte vriendschap. „Het is meer dan vrienden zijn”, vindt Alex. „Maar ook meer dan verliefd zijn, het is meer dan dat.” Mooi gezegd, vinden de andere twee. Emma: „We judgen elkaar niet, al doen we de meest domme shit.”

Veel aandacht voor moodswings

Alex is in de docu snel verdwenen, later blijkt naar Spanje omdat haar vader is overleden. Eenmaal terug blijkt dat ze wil rouwen, maar dat zij het amper kan. „Ik voel het nog niet. Ik weet dat er iemand doodgegaan is, maar vergeet steeds dat het mijn eigen vader is.”

Het blijkt de opmaat naar veel verhalen van de tieners over hun moodswings, hun depressieve buien en onzekerheden. Alex voelde zich „gisteravond huilend op bed tántoe depressief”. Robbie schreef eerder depressieve gedichten. „Als ik het nu teruglees, denk ik ‘maat, was het zó heftig?'” Emma laat een boekje zien, waarin zij veel heeft getekend. „Best veel depressieve shit.” Robbie vindt zichzelf te vrouwelijk: „Het doel in mijn leven is blij zijn met mezelf. Het was makkelijker geweest als ik een brakkaboy was.” De tieners beschrijven elkaar als een moodswing zich aandient. De uitkomst is ‘gaat op zich zelf in een hoekje zitten’ (Robbie), ‘gemener en snel geïrriteerd’ (Emma) en ‘hinderlijk’ (Alex).

Tieners met een verhaal

Net als je als kijker begint te zuchten en vindt dat we te maken hebben met doodnormaal en voor velen herkenbaar tienergezeur, blijkt dat we in De Heilige Drie-eenheid te maken hebben met tieners met een echt en eigen verhaal. En gelijk ook waarom deze docu er is. Emma heeft zichzelf veel beschadigd, ‘schijtbang’ als ze is voor wat mensen over haar zeggen of om hoe mooi anderen eruitzien. Er is nog wel een dingetje nu ze in een documentaire komt: haar ouders weten niks van het beschadigen van haar lichaam.

Ook Alex heeft het moeilijk met haar uiterlijk, ze haatte haar lichaam. Op advies van anderen „probeert ze zichzelf nu wat meer te vriend te houden”. Je kunt nog om haar lachen dat ze eerder altijd met twee vingers in haar neus kneep („ik heb lang gedacht dat ie dan dunner zou worden”). Ze vertelt vervolgens over de ware reden van haar moeilijke tijd: Alex blijkt ook haar moeder al te hebben verloren en is een wees van 17. Nu haar vader plotseling overleed, voelt het „alsof hij me heeft gedumpt in een weiland, zonder telefoon zodat ik niet kan googelen waar ik ben”. Het is Alex’ mooie metafoor om te zeggen dat ze even niet weet hoe ze nu verder moet leven. In tranen: „Ik stap uit bed, kleed me aan, doe mijn make-up, ik eet… maar voor wie?”

Poeh. Deze jonge meid heeft die andere twee uit De Heilige Drie-eenheid hard nodig.

Aantal blikken uit 5: 3,5

De Heilige Drie-eenheid is morgen (vrijdag 21 maart) om 20.30 uur te zien op NPO 2 Extra. Vanaf zondag 28 maart kun je documentaire ook vinden op NPO Start.

