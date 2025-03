Deel dit artikel: Share App Mail Pin

In nieuwe muziekshow Talent Unplugged: Ellece had op haar 2e al geen ouders meer

Op televisie zijn we toe aan talentenjacht ‘nummer zoveel’, Talent Unplugged. Is deze muziekshow, vanaf morgenavond op SBS6, één van de vele? Of krijgen we iets bijzonders te zien en vooral te horen? Aflevering 1 heeft in ieder geval een heel bijzonder verhaal in petto, van de jonge Ellece.

Het is natuurlijk verdomd lastig om qua talentenjacht met iets écht nieuws te komen, sinds Idols ruim twintig jaar geleden de wereld veroverde en er talloze varianten volgden. Tv-makers blijven het echter proberen. Momenteel blijkt The Headliner op RTL 4 geen voltreffer (wat matige kijkcijfers voor zo’n grote en dus peperdure show). The Tribute: Battle of the Bands, ook op SBS6, pakte de afgelopen weken wel heel goed uit.

Van Talent Unplugged tot Carré

De zender zet meteen door, met Talent Unplugged. Met een nieuwe presentator Edwin Evers – leuk! – en op het eerste oog aardig bedachte coaches. Thomas Acda, Meau en Douwe Bob, die onlangs nog emotioneerde met een nummer voor zijn stilgeboren zoontje Gabriël, begeleiden de komende weken in totaal 27 talenten. Vier van hen vergezellen hun coach uiteindelijk als voorprogramma in het land, maar verzorgen samen ook een avondvullend programma op 25 februari 2026 in Carré Amsterdam. Metro zag een aantal van hen alvast aan het werk voor tv-rubriek Blik op de Buis. Een belangrijke stem heeft de vakjury, die bestaat uit componist Gordon Groothedde, zangeres Berget Lewis en de artiestenmanagers Erroll Antonie en Wilbert Mutsaers.

Niet met je ogen dicht spelen, dat is een trucje.

Bewegende beelden mogen we van producent Talpa vóór morgenavond nog niet laten zien, maar zo klonk vorig jaar de oproep van de coaches van Talent Unplugged.

Unplugged werd groot met Nirvana

Je nummers unplugged (onversterkt) spelen werd in de jaren negentig groot gemaakt door muziekzender MTV. Vooral MTV Unplugged in New York van de band Nirvana met Kurt Cobain in 1994 kreeg het stempeltje legendarisch en wordt door velen nog altijd beluisterd. „Rastalent met een instrument, dat is de allerkortste uitleg van deze zoektocht”, zegt presentator Edwin Evers over Talent Unplugged.

Thomas Adca van Acda en de Munnik zou je niet zo snel als jurylid of coach in een talentenjacht verwachten, maar nu doet hij het wel. Hij heeft misschien wel de leukste uitleg over unplugged optreden (en dat is vast de reden waarom hij ‘ja’ zei): „Op een niet al te elektrische manier en met niet al te veel toeters en bellen een nummer in de essentie op jouw manier brengen.” Acda heeft sowieso goeie teksten en tips: „Niet met je ogen dicht spelen, dat is een trucje.”

De wisselwerking tussen Acda, Meau en Douwe Bob is prima, vooral de jong/oud-fitties tussen de twee heren. Ook Edwin Evers als presentator werkt goed. Zo zegt hij tegen kandidaat Daniël (25): „Denk je nou ‘hou alsjeblieft eens op met dat gelul’, laat me dat liedje spelen?” Heerlijk. De vakjury zit echter wat onbeholpen en zonder tekst op de achtergrond. Dat terwijl dit kwartet toch een belangrijke rol heeft, door één artiest uit blokjes van drie naar de volgende ronde te stemmen (de coach van de drie bepaalt een tweede die doorgaat en wie afvalt).

Bijzonder verhaal in Talent Unplugged

Talent Unplugged heeft veel weg van De beste singer-songwriter van Nederland, dat van 2012 tot 2015 vier seizoenen draaide en in Douwe Bob de allereerste winnaar had. Maakt het dit nieuwe programma daarmee allesbehalve origineel? Neuh. Destijds speelden de talenten eigen songs, nu bewerken ze grote hits. Zo horen we Terug In De Tijd van Yves Berendse in het Engels en nu vindt Douwe Bob het zelfs een goed nummer. Bovendien heeft Talent Unplugged eens een keer geen audities. De 27 deelnemers zijn zorgvuldig uitgekozen, treden meestal al regelmatig op en daarmee is kwaliteit gegarandeerd. Anders gezegd: ze kunnen al wat.

Talpa spreekt in persberichten van ‘gegarandeerd kippenvel’. Nou, dat maakt de kijker vooral zelf wel uit natuurlijk, maar dat gaat in ieder geval gebeuren bij – we lichten haar even uit – Ellece (22) van coach Acda. Deze jonge artiest was nog maar 2 jaar toen zij geen ouders meer had.

Tijdens de zwangerschap van Ellece vertrok haar vader met de noorderzon, om nooit meer terug te keren. Ellece’ moeder stapte twee jaar later uit het leven. Het verhaal lijkt wat op dat van Maaike Ouboter uit het eerder genoemde De Beste singer-songwriter van de Nederland. Ellece heeft zelfs qua uiterlijk iets van Ouboter weg. „Wie zijn er nog wél over om te komen kijken in de studio?”, vraagt Thomas Acda haar op z’n bekende recht voor z’n raap-manier (hij is echt wel geroerd hoor, maak je niet druk). Gelukkig zijn daar opa en oma, haar grootste fans, om te luisteren naar Million Years Ago van Adele. Okay, kippenvel.

Aantal blikken uit 5: 3,5

Noot: de tv-show kan deze Metro-kijker wel bekoren, maar of het naar 4 blikken neigt, moet de tweede aflevering uitwijzen.

Talent Unplugged kun je vanaf morgen (zaterdag 15 maart) wekelijks om 20.00 uur zien op SBS6.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).

