René van der Gijp reageert in Vandaag Inside op sneer van Jack van Gelder over ‘pillengebruik’

Jack van Gelder sneerde zondagavond naar René van der Gijp over zijn ‘pillengebruik’. Dat kon uiteraard gisteravond in Vandaag Inside niet onbesproken blijven. Je ziet het in de video hierboven.

Van der Gijp vertelde vrijdagavond bij VI dat hij zich ergert aan de bangmakerij rondom een eventuele derde wereldoorlog. Geniet van het mooie weer en maak je niet druk over een mogelijke oorlog, was zijn advies.

Van Gelder uitte zondagavond hier zijn kritiek over in talkshow De Oranjezondag. Hij snapt niet dat je om het wereldnieuws kunt lachen. Volgens Van Gelder doet Van der Gijp luchtig over de geopolitieke spanningen omdat hij „pillen slikt”. Zelf stelt hij „in de realiteit te leven”.

Hélène Hendriks vroeg zich af of het een afrekening was, omdat de heren van VI vrijdag niet positief waren over hem. Daarop zei Van Gelder niet te hebben gekeken, want hij „was in De Lutte”.

Vandaag Inside over Jack van Gelder

„Ik had de indruk dat Jack de zon gemist had, hè?”, begint analist Johan Derksen gisteravond aan tafel bij VI. „Ik schrok ervan. Hij had een heel verbitterd hoofd. Heeft hij ruzie gehad, dacht ik? Toen hij begon over René, dacht ik: zou René hem beledigd hebben van de week? Want zoiets zeg je als je ruzie met iemand hebt. Het kwam zomaar uit de lucht vallen.”

‘Gijp’ vertelt dat Hélène Hendriks afgelopen vrijdag had verteld dat Van Gelder het over „heel zinnige dingen” ging hebben. „Hij gelooft wel heel erg in zichzelf, hè?” Genee kaatst terug: „Daar hebben we allemaal wel een beetje last van.” Daar is Van der Gijp het niet mee eens. „Ik moet zeggen dat ik dat niet heb, Wilfred, echt niet. Ik heb een mening en als je tegen mij zegt: ‘Hij doet er niet toe’, ook goed. Ook goed.”

‘Leuk als meningen uiteenlopen’

Van Gelders argument dat hij het niet gezien heeft, mag volgens Dersken regelrecht naar het rijk der fabelen. „Hij heeft het natuurlijk wel gezien, want in De Lutte hebben ze namelijk ook tv. Ik was het inhoudelijk met René’s verhaal ook niet eens. Ik denk er anders over, maar het is een onderscheidend verhaal. Dus dat past uitstekend aan deze tafel. Het wordt leuk als de meningen uiteenlopen.”

„Vind je niet dat het ons opgedrongen wordt, dat we bang moeten zijn?”, vraagt Van der Gijp aan Derksen. „Bij corona is ons meer angst aangepraat dan eigenlijk nodig was.” Derksen pareert dat we dat „nu weten, maar toen niet”. „In het begin lagen de lijken opgestapeld.” Van der Gijp, terug naar het onderwerp: „Tuurlijk moeten we het over de oorlog hebben. Het is allemaal vreselijk. Maar als je een lekker weekend hebt, moet je ook kunnen genieten.”

Niet piepen

Derksen: „Je kunt de tv niet aanzetten of het gaat erover. Aan de andere kant: als Europa 800 miljard euro wegzet om wapens aan te schaffen, dan speelt er wel wat.” Tafelgast Valentijn Driessen is het met Van der Gijp eens. „Je kunt jezelf toch niet de leuke dingen van het leven ontzeggen?” Over kinderen: „Die moet je er niet mee lastigvallen. Die moeten een leuke, bezorgde jeugd hebben.”

Derksen vindt dat ze de sneer moeten incasseren. „We krijgen allemaal weleens een sneer hier en die verdienen we ook. Wij moeten nooit piepen. Wij zij de enige in Nederland die over alles en iedereen een mening hebben. Dan zijn we een keer aan de beurt, nou, so what?” Van der Gijp: „Maar Johan, je gelooft toch niet dat ik piep? Echt niet. Schei alsjeblieft uit man.”

Geen depressie

„René, je hebt ooit een inzinkinkje gehad, je bent een tijdje weggeweest en daar heb je nooit een geheim van gemaakt. Nooit geheimzinnig over gedaan”, vervolgt Derksen. Van der Gijp: „De helft van mijn boek gaat erover, wat Michel (van Egmond, red.) geschreven heeft. Buiten dat had ik geen depressie, maar paniek- en angstaanvallen. Dat is weer wat anders. Als je dat maar lang genoeg heeft, dan val je vanzelf in een depressie. En dat is niet lekker.”

Hij gaat verder: „En ik moet heel eerlijk zeggen: ik ben Bram Bakker tot op de dag van vandaag dankbaar dat hij mij daarbij geholpen heeft om eruit te komen. Dat is toch lekker? Nu kan ik in het zonnetje zitten. Als ik mijn medicijnen maar neem.” Derksen: „Als ik dat hoofd van Jack zie, dan zou ik ook zo’n pilletje nemen hoor.”

