Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Pranks uit de oertijd: Frans Bauer giert weer om Bananasplit en ‘onzinnig woedende’ Patty Brard

Bananasplit, waarbij mensen vakkundig ‘in de zeik’ werden genomen, was in de Nederlandse huiskamers jarenlang mateloos populair. Dat is het eigenlijk nog steeds, al gaat het tegenwoordig om pranks op bijvoorbeeld TikTok. Frans Bauer duikt vanaf morgenavond in de geschiedenis van het grappen- en grollenprogamma.

De zanger, die jarenlang de presentator was, laat hoogtepunten uit de rijke geschiedenis zien in Het leukste van 45 jaar Bananasplit. Metro bekeek de eerste aflevering van AVROTROS alvast voor tv-rubriek Blik op de Buis. Ondanks dat de beelden voelen alsof ze uit de middeleeuwen komen, zitten er kostelijke pareltjes bij.

Bananasplit begon in 1980

Frans Bauer heeft genoeg materiaal om uit te putten, want Bananasplit begon al in 1980. Het was het jaar van het liedje Even aan mijn moeder vragen, dat op TikTok nu net als tal van pranks weer een hit is. Bauer was in 1980 7 jaar oud en keek naar eigen zeggen met fris gewassen haartjes naar wie er allemaal in het ootje werden genomen, terwijl een verstopte camera alles filmde. De man die weer drommen kijkers trok met zijn eigen reality-serie De Bauers, gierde het als kind ongetwijfeld uit. Dat doet hij bij de terugblik in Het leukste van 45 jaar Bananasplit weer.

🍌 Ralph Inbar vader van Bananasplit Ralph Inbar begon in 1980 met Bananasplit op de Nederlandse televisie en stopte in 2002. Daarmee geldt de in 2004 overleden tv-maker als vader van het programma. Na drie jaar presenteerde hij samen met Patty Brard. In de beginjaren werden Amerikaanse verborgen camera-filmpjes vertoond. Frans Bauer was de man van Bananasplit tussen 2009 en 2015.

In het programma werden onbekende Nederlanders tijdelijk voor schut gezet, maar in de loop der jaren ook een flinke schare BN’ers. Frans Bauer zoekt hen weer eens op en kijkt de grap van weleer met ze terug in een speciale Bananasplit-camper Down Memory Lane. De komende weken kun je Hans Klok, Lucille Werner, Frans Duijts en Wolter Kroes bijvoorbeeld zien, net als Ruth Jacott, Kees Tol, Jan de Hoop en ex-weerman Peter Timofeeff. Ook Linda de Mol moest eraan geloven, al zit zij niet in de terugblik.

Bananasplits soms eenvoudig, soms een hele toestand

Soms waren grappen eenvoudig. Denk aan een bakker die zijn taartdozen omkeerde als hij ze aan de klant gaf. Of als een hoogwerker volstond om een fiets ‘om’ een lantaarnpaal te zetten en de eigenaar vervolgens tóch probeerde om het rijwiel te pakken.

Ik heb twee klassen mavo gedaan en ben al blij dat ik Chinees kan bestellen.

Soms waren grappen in Bananasplit een kwestie van behoorlijk goed voorbereiden en met acteurs een script volgen. In de eerste aflevering zien we Lee Towers, die denkt dat hij op audiëntie gaat bij de gouverneur van de Bahama’s. Deze ontmoeting is nogal eh… apart. Danny de Munk wordt heerlijk gefopt bij zijn nieuwe huis in Purmerend, waar hij nog altijd woont. De artiest zou voor de vijver in zijn tuin geen vergunning hebben aangevraagd. Een vrouwelijke gemeenteambtenaar geeft hem een boete en kondigt gelijk aan dat De Munk vijvertaks moet betalen. Ze krijgt hem zover om met een centimeter en een nogal ingewikkelde rekensom te bepalen hoeveel liter water er in de vijverkuip gaat. De zanger raakt wanhopig: „Abracadabra dit. Ik heb twee klassen mavo gedaan en ben al blij dat ik Chinees kan bestellen.” De buurman die De Munk zogenaamd bij de gemeente heeft aangegeven, speelt het spelletje meesterlijk mee.

Patty Brard, met boter en suiker

Bananasplit werd qua organisatie pas een echte toestand met de grap die vijftien jaar geleden met Patty Brard werd uitgehaald. Toen zij het programma presenteerde, had zij gezworen nooit in een Bananasplit-grap te zullen trappen. Ze was echter aan de beurt en goed ook. Haar partner Antoine zat in het complot dat ging over een pontonbrug en groot baggerschip dat in de Amstel recht voor hun huis zou komen te liggen. En dat minimaal drie jaar lang. De droomvilla van Patty was echter nog in aanbouw. Toen zij met haar Antoine weer eens een kijkje kwam nemen, lagen de ponton en het baggerschip er al. „Dan had ik toch in mijn flat blijven zitten”, verzucht de tv-dame als de woede nog niet op z’n hoogst is.

Want die woede komt er, flink aangewakkerd door ‘gemeente-ambtenaar’ Marieke. Deze pittige tante krijgt Patty Brard zo ver dat ze op een gegeven moment roept „dat zij de burgemeester en De Telegraaf gaat bellen”. Anno 2025 zegt ze tegen Frans Bauer in de camper: „Ik was zo verdrietig, dat het omsloeg in totaal waanzinnige woede.” De bliepjes over haar vijftien jaar oude woorden zijn talrijk, al helemaal als zij Bauer in de smiezen krijgt. Het begint met „jij vieze vuilige smerige…” en de rest hebben we nooit mogen weten. Ook nu niet, maar het zorgt wel voor een uurtje aardig zaterdagavondvermaak. Ben benieuwd of de TikTok-prankfans Bananasplit ook weten te vinden.

Aantal blikken uit 5: 3

Het leukste van 45 jaar Bananasplit is vanaf morgen (22 maart) zes zaterdagen om 20.30 uur te zien op NPO 1.

Ben je benieuwd naar meer (goed gelezen) afleveringen van Blik op de Buis? Lees dan:

Uitstekende serie over de (enge) wereld van Big Pharma: Elixer.

Ook goed van eigen bodem: F*ckulteit, over seksueel overschrijdend gedrag aan een universiteit.

Een grappige tv-serie is juist Haantjes, die je kunt zien op Netflix.

Arian en Marieke verloren beide kinderen aan kanker, maar waren dit jaar Prins Carnaval en Prinses.

Zes jongeren, toen tieners, stellen jarenlang onterecht te hebben vast gezeten voor wat in Nederland bekend werd als de beruchte Restaurantmoord.

Als je vader of moeder in de gevangenis zit: een interessante docureeks Kind van een Gedetineerde.

Reacties