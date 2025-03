Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Generaal stuurt aan op ‘parttime militairen’, die defensie helpen naast hun dagelijkse baan

‘Parttime militair’ zijn? Als het aan defensie ligt, gaat dat in Nederland vaker gebeuren. Bij Goedemorgen Nederland pleit Generaal Jan Swillens voor meer reservisten die naast hun dagelijkse baan óók militair zijn. Volgens hem moeten we in deze ‘complexe en onvoorspelbare tijd’ namelijk niet onze ogen sluiten.

Generaal Jan Swillens, die commandant landstrijdkrachten is, legt uit dat er meer reservisten nodig zijn. „Wij hebben de maatschappij nodig. We hebben reservisten nodig. We moeten mensen hebben die Nederland veilig houden.”

Nederland veilig houden bij mogelijke dreiging

Het rommelt op geopolitiek niveau en de vrees voor oorlog klinkt steeds vaker. Maar over de weerbarheid van het Nederlandse leger zijn twijfels. Waardoor de dienstplicht vaker op tafel komt. Vroeger gold in Nederland de dienstplicht, die nooit helemaal is afgeschat. Maar dat systeem werd wel omgegooid en Nederland kreeg een beroepsleger. „Maar we gaan nu transformeren naar een mengvorm”, zegt Swillens. Bedoeld om Nederland veilig te houden en brigades in NAVO-verband te versterken.

Wat is een reservist? Reservisten kiezen ervoor zich parttime in te zetten voor de krijgsmacht. Dit doen zij vaak naast hun civiele baan of studie. Reservisten maken daarmee deel uit van de flexibele schil van de krijgsmacht. Defensie zet hen vooral in als er meer personeel nodig is.

Generaal pleit voor meer parttime militairen

De generaal pleit dus voor meer reservisten, maar hoe hoe gaat dat in z’n werk? Swillings: „Iedereen die iets kan en een bijdrage wil leveren, willen we een plek aanbieden. Wil je militair worden? Dan moet je ook aan de kwaliteitseisen voldoen.” Daarna legt de generaal uit dat je gekeurd wordt en aan bepaalde eisen moet voldoen die bij een functie passen.

In tien tot twaalf weken word iemand opgeleid tot basismilitair. „Daarna kunnen we twee dingen doen: als de spanning oploopt, roepen we je op. Bijvoorbeeld tot je veertigste. Dan word je in vier tot zes weken bijgespijkerd en kun je vrij snel ingezet worden. Maar je kunt dat ook aangaan, en dat is aantrekkelijk, omdat het afwisseling brengt in je leven. Sommige militairen trainen in de weekenden of doordeweeks. Veel mensen werken tegenwoordig drie of vier dagen per week. Zij kunnen bij ons volledig militair zijn en krijgen daarvoor betaald. En die transformatie gaan we de komende jaren in Nederland meemaken.” Oftewel: naast je baan, kun je ook ‘parttime’ militair zijn.

Sam Hagens: ‘Bang gemaakt voor oorlog?’

Sam Hagens, die een overstap maakte van Hart van Nederland naar Goedemorgen Nederland, haalt een opmerking van voormalig SBS-collega René van der Gijp aan. Van der Gijp verkondigde vorige week dat we momenteel veel te bang worden gemaakt voor een oorlog. „Ik begrijp dat”, zegt Swillens. „Het is natuurlijk geen fijn verhaal. Als je naar de wereld kijkt, dan is dat een complexe en onvoorspelbare situatie. Dan is het makkelijkste om je ogen daarvoor te sluiten, maar dat is niet verstandig.”

Hij vervolgt: „Ons werk is om Nederland te beschermen, en als dat moet, doen we dat ook met geweld. Dat moeten we trainen en daar hebben we mensen voor nodig. Daar hebben we beroepsmensen voor nodig, maar ook mensen die zeggen: ‘Als het moet, dan wil ik komen. Dan wil ik wel in Nederland worden ingezet.’ En er zijn mensen nodig die de systemen kunnen bedienen en die leiden we op. Dat kan niet in drie maanden. Dan kom je voor twaalf maanden, dat noemen wij het dienjaar. Veel mensen die dat gedaan hebben, worden beroepsmilitair of reservist. En dat is de krijgsmacht waar we nu in razend tempo naartoe ontwikkelen.”

Generaal: ‘We moeten realistisch zijn’

Hagens haalt opnieuw aan dat we wellicht te bang worden gemaakt voor een oorlog. „Dat is natuurlijk gek om dat aan een generaal voor te leggen. U zal nooit zeggen: ‘We worden te bang gemaakt’. U ziet de ernst er niet van in”, aldus de Goedemorgen Nederland-presentator.

Maar volgens Swillens moeten we realistisch zijn. „Je moet niet angstig zijn, daar is geen reden toe. Maar we moeten wel realistisch zijn. Het is mijn verantwoordelijkheid als baas van de landmacht dat wij onze taak kunnen doen. En onze taak is om in NAVO-verband Nederland te beschermen en dat betekent ook dat we in Nederland onze verdediging op orde moeten hebben.”

