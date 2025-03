Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Mannen Vandaag Inside lopen blauwtje, deze gast wil niet meer terugkomen

De ‘zwarte lijst’ van Vandaag Inside (oftewel: mensen die niet meer aan mogen schuiven) is inmiddels héél lang. Maar nu zijn de rollen eens omgedraaid. Voormalig wielrenster Annemiek van Vleuten was te gast bij Vandaag Inside en heeft geen behoefte om terug te komen.

Een illuster gezelschap werd aan de VI-tafel tot persona non grata gembombardeerd. Onder meer Heleen van Royen, Stella Bergsma, Rob Kemps, Britt Dekker en Sander Schimmelpenninck worden niet meer uitgenodigd voor het programma.

Van Vleuten viel wél in de smaak bij de heren, maar zij heeft zelf helemaal geen trek in een terugkeer. In de onlinerubriek In de Wandelgangen keken Van Vleuten en Genee terug op de uitzending. Hierin was de voormalig wielrenster duidelijk: „Ik vond het wel leuk om er een keer bij aanwezig te zijn. Maar niet voor herhaling vatbaar, nee.”

Genee stond met zijn oren te klapperen. „Wij analyseren na afloop altijd onze gasten, dan vallen er een heleboel af en zo nu en dan mogen ze door. Maar nu vallen wij af.” De presentator kan maar niet geloven dat VI voor het „eerst in de historie een blauwtje loopt”. „Hoe ga ik dit brengen aan de jongens?”

Een hele duidelijke reden gaf Van Vleuten er niet voor: „Ik zat hier als analist van het wielrennen, dat vind ik leuk. Wat jullie verder bespreken, prima, maar daar hoef ik me niet mee te bemoeien.”

Hier kijk je dat fragment terug:

Wilfred Genee aangeslagen in Vandaag Inside

„Ik zit hier toch een beetje als een aangeslagen man”, begint Genee gisteravond. De andere mannen hebben duidelijk geen idee waar het over gaat. „Heb je het niet meegekregen, het nieuws?” Johan Derksen: „Mevrouw Leeflang gaat weg?”

„Nee nee, Annemiek van Vleuten”, verklaart Genee met een ‘gebroken’ stemmetje. Dan begint het weer te dagen bij de analisten. „Ze vond het niet leuk”, zegt Derksen. „Wat vond ze er niet leuk aan?”, vraagt René van der Gijp zich af. „Ze vond mij erg leuk”, beweert Derksen.

‘Eerste keer in historie’

„Het is toch de eerste keer in de historie van dit programma dat wij afgewezen worden en niet dat wij zelf iemand affikken op tv”?, treurt Genee. „Maakt toch niet uit”, reageert Van der Gijp nonchalant. „Maak niet uit? Ik zit er verschrikkelijk mee!”, zegt Genee. „Jij had toch wel een band met haar?” Derksen is onverbiddelijk. „Ik was altijd een supporter. Maar ze kan nu het lazarus krijgen.”

Op serieuzere toon: „Dat meisje kende dit programma niet en dan kom je hier plompverloren. Die zijn eraan gewend om aan zo’n vredige tafel te zitten waar iedereen even de beurt krijgt om zijn zegje te doen en die komt in deze Babylonische spraakverwarring terecht.” Job Knoester, advocaat en tafelgast, wijst erop dat dit niet helemaal klopt. „Ze had wel een paar keer gekeken.”

„Ze had stukjes gezien”, legt Genee uit. „En stukjes doorgekregen van de ploegleider.” Derksen: „Daarin zei ik iets leuks over haar. Zij dacht dat we hier gisteravond zaten om iets leuks over haar te zeggen.” Knoester: „Ik vind het wel stoer dat ze dat tegen jou (Genee, red.) zegt.”

„Ik vond het een matige fietser”, zegt Van der Gijp, eerst bloedserieus, daarna lachend. „Kon niet sprinten, kon geen berg op”, haakt Derksen in. Genee laat het fragment uit In de Wandelgangen zien en benadrukt nog maar eens dat hij er zo van slag van is. „Een keiharde vrouw”, zegt Derksen na afloop. Van der Gijp: „Wij zijn ook mensen, wij hebben ook gevoelens.” Derksen: „Ik ben al die jaren nog nooit zo tot op het bot beledigd.”

Bekijk het fragment hier:

