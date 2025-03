Deel dit artikel: Share App Mail Pin

‘Bevalling’ LLDL-Mike werkt behoorlijk op de lachspieren: ‘Ik ga je nu een weeënstorm geven’

Romy en Mike mogen in Lang Leve de Liefde wel op een hele bijzondere date, namelijk: een weeënsimulator. Maar als LLDL-Mike de ‘bevalling’ ondergaat, werkt dat behoorlijk op de lachspieren.

Lang Leve de Liefde levert regelmatig vermakelijk televisie op. En nogal een breed arsenaal aan types betreedt de LLDL-villa. Zoals eerder LLDL–kandidaat Reynold, die zijn ongezouten mening over het uiterlijk van zijn date gaf. Of FC Utrecht-supporter Dion, die zich een hoedje schrok toen hij hoorde dat zijn date uit Amsterdam kwam.

Afgelopen vrijdag was te zien dat de 21-jarige Romy en Mike (20) elkaar in het LLDL-huis troffen. Horeca-medewerkster Romy uit Dordrecht zoekt een man met blauwe ogen, blond of donker haar, met een sociaal, grappig en zorgzaam karakter. Een jongen met wie ze volwassen, maar ook kinderlijk kan zijn. En met wie ze huisje-boompje-beestje en een kindje kan krijgen.

Het is aan Mike uit Purmerend om te kijken of hij daaraan kan tippen. Mike wil graag een vriendin. Mede omdat hij in zijn vriendenkring de enige is die alleen aan komt zetten en hij ook graag een keer op dubbeldate wil. Zijn grootste afknapper? Als een vrouw op hem afstapt in de club. „Dan stuur ik je weg, dat moet je niet doen bij mij. De man moet jagen, niet andersom. Net als de man betaalt met eten. Vrouwen betalen niks.” Hij zoekt een gemotiveerde partner met blauwe ogen en een mooi figuur.

Weeënsimulator bootst bevalling na

Mike overhandigt Romy gelijk vijftig rozen bij binnenkomst. „Ik dacht: ‘Ik doe eens gek’.” En Romy krijgt een deken met het hoofd van Mike erop. „Die is goed hè.”

Maar in de uitzending van vanavond is te zien dat Mike en Romy een wel heel bijzondere date hebben samen. Ze krijgen namelijk een weeënsimulator om die nabootst hoe een bevalling eraan toegaat. En het is kennelijk vooral Mike die eraan lijkt te bezwijken.

LLDL-Mike bezwijkt tijdens ‘bevalling’

In de video is namelijk te zien dat de date begint met het nabootsen van menstruatiepijn en dat Mike het dan al zwaar heeft. „Jezus, jezus”, roept Mike terwijl hij spartelt en naar zijn buik grijpt.

Daarna zet de vrouw die de simulator bedient, de machine op 50 procent. Ze stelt voor dat Mike op handen en knieën gaat zitten en over een bal heenrolt. Terwijl Mike kreunt en roept dat het niet goed met hem gaat, rolt en schreeuw hij over de grond. „Mag ‘ie hoger?”, vraagt de mevrouw van simulator. „Nee!”, roept Mike, terwijl hij nog harder kreunt en steunt.

Lang Leve de Liefde-beelden werken op lachspieren

Romy kan haar lach niet bedwingen en terwijl Mike zucht, puft en scheldt, besluit de vrouw hem een ‘weeënstorm’ te geven. En hoewel Mike al voorziet dat een weeënstorm niet best is, kent de vrouw geen genade en valt Mike om van de pijn. Romy kijkt aan de zijlijn toe en blijft maar lachen. Overigens heeft Romy tegelijkertijd ook zo’n simulator om. „Ik ben zo blij dat ik geen vrouw ben”, concludeert Mike.

Je bekijkt de beelden van Mike zijn bevalling hieronder:

