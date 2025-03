Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Kritiek op Mr. Frank Visser doet uitspraak: deelnemers hebben last van nasleep

Kijkers smullen zo ongeveer van burenruzies die in Mr. Frank Visser doet uitspraak op beeld exploderen. Voor kijkers kan het vermakelijk zijn, maar voor de deelnemers geldt dat lang niet altijd. Ze kunnen in emotie van alles roepen, dat dan vereeuwigd wordt. Het Algemeen Dagblad schrijft nu dat er veel kritiek is op het programma, vanuit mediators, woningstichtingen en tientallen deelnemers.

„Beelden met opruiende, suggestieve koppen staan op internet, alles voor de kijkcijfers. Het is schandalig.” Talpa heeft zeker twintig YouTube-titels, met termen als ‘terrorbuurman’ en ‘kreng’, tijdens het onderzoek van het AD aangepast en alle reacties uitgezet.

Mr. Frank Visser doet uitspraak is een kijkcijferhit van SBS6 en begint inmiddels aan het tiende seizoen. Ook op Metro kon je soms verslagen vinden van uit de hand gelopen discussies tussen buren. „Ze hadden deze echt dood moeten steken. Ik zweer het je”, roept boze buurman Matthew uit Hoorn voor de camera tegen zijn buurvrouw Melissa. Daarna slaat hij met zijn gebalde vuist tegen een lantaarnpaal. En zegt hij: „Ik maak geen dreigingen, hè. Ik maak beloftes.” Melissa loopt huilend weg, de camera gaat achter haar aan.

Ze zenden het ‘gewoon uit’, verzucht Melissa nu, jaren later. „Het interesseert SBS6 niets hoe het bij jou als deelnemer binnenkomt.” Het fragment uit seizoen 6 van het tv-programma Mr. Frank Visser doet uitspraak staat, drieënhalf jaar na de uitzending op tv, nog op het YouTubekanaal van SBS6. De burenruzie over een plastic zwembad op een gezamenlijke binnenplaats is meer dan een miljoen keer bekeken. Dat het ook anders kan, lieten de ‘leuke buren‘ zien die juist door kijkers omarmd werden. Meneer Klootsma en buurman Erik losten hun probleem toen gezamenlijk en zonder gescheld op.

