Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Jeroen Pauw bevraagt jonge soldaten: ‘Je kunt ook sneuvelen’

Jeroen Pauw reageerde gisteravond bedenkelijk op vijf jonge militairen in de studio van Bar Laat. Pauw kon moeilijk bevatten dat je als jongeman zou sneuvelen voor Nederland of een ander land in Europa en liet dat duidelijk blijken aan de jonge soldaten.

Na de ruzie tussen Donald Trump en Volodomir Zelenski in de Oval Office vorige week, staat de boel op scherp. De vrees voor een derde wereldoorlog klinkt en ja, ook de rol van Nederland komt aan talkshowtafels ter sprake. En dat terwijl het in Nederland ontbreekt aan materiaal en mankracht bij defensie. En wederom wordt de mogelijke dienstplicht besproken.

Tekort aan mankracht bij defensie

Eerder reageerde Jeroen Pauw bij Bar Laat met argwaan richting een dienstplicht-plan van ChristenUnie-leider Mirjam Bikker. Pauw vroeg haar direct of zij haar eigen kinderen op het slagveld zou zien staan.

Gisteravond zaten vijf jongens die de opleiding Veiligheid en Vakmanschap op het mbo volgen, een springplak richting defensie, aan de Bar Laat-tafel. Pauw noemt op dat het kan zijn dat er uiteindelijk ook Nederlandse militairen ergens een bijdrage moeten leveren. Ook Pauw benadrukt dat er een groot tekort is bij defensie.

Jonge militairen bij Bar Laat over opleiding

Uit onderzoek blijkt dat het aantal mensen dat bereid is om mee te vechten als Nederland of een ander EU-land wordt aangevallen, niet toeneemt.

Kevin, Youri, Lars, Senna en Melle volgen de mbo-opleiding richting defensie. Pauw vraagt de jongens waarom zij dit willen doen. Lars vertelt dat hij anderen wil helpen. Dat het ook gevaarlijk kan zijn, is volgens Senna „risico van het vak”. Pauw noemt op dat bij meerdere van deze jongens de ouders werkzaam zijn bij defensie. „Je krijgt het van huis uit ook mee.”

Maar Pauw spreekt zijn vrees uit. „Je kunt ook gewond raken, je kunt ook sneuvelen. Dat lijkt me niet iets waar je voor staat te springen?”, aldus Pauw. Dat beaamt Kevin, maar ook hij noemt op dat dat bij de risico’s hoort. „Kun je je voorstellen dat je je eigen land wilt verdedigen? Dat het je leven kost? En dat je een ander land gaat verdedigen?”, vraagt de presentator. Kevin: „Als dat moet, dan moet dat.” Pauw gaat door: „En dat dat ook je leven kost?” Waarna Kevin opnieuw benoemt dat die mogelijkheid er is.

Pauw kijkt ietwat bedenkelijk bij de antwoorden en vraagt zich af of de jongemannen dit met elkaar bespreken. „Tijdens de pauze?” De jongens antwoorden kort op de vragen van Pauw. „Af en toe hebben we het er wel over. Dat hoort bij je werk en de mogelijkheid die je tegen kan komen. Dus we hebben het er wel over, klopt”, aldus Kevin.

‘Ik ben bereid te sterven’

Pauw: „Ik heb ontzettend veel waardering voor hoe jullie hierin staan. Natuurlijk zijn er op alle mogelijke manieren militairen nodig die dit soort dingen doen en dit soort offers willen brengen. Maar het lijkt mij verschrikkelijk moeilijk het daarover te hebben. En te zeggen: ‘Ik ben bereid om te sterven’.”

Waarop Kevin opnieuw antwoordt dat die mogelijkheid er is en je deze moet accepteren. Melle noemt op dat de jongens vooral kijken naar vechten en niet naar sterven.

Pauw bedenkt dat de ouders van sommige jongens, die dus bij defensie werken, de vragen van de presentator wellicht vervelend vinden. „Maar ik kan me ook voorstellen dat er ouders zijn die zeggen: ‘Ik vind het helemaal niet leuk dat jullie dit willen’.” Maar volgens Lars zijn hun ouders ook op de hoogte van de risico’s.

De presentator laat beelden zien van de oorlog in Oekraïne. „Als er gevraagd wordt dat wij daar gaan staan en helpen ons land of een ander land, zoals Oekraïne, te verdedigen? Dan zijn wij bereid om daar heen te gaan. We willen graag ons land verdedigen, en andere landen, zoals de NAVO of Europa. We willen mensen helpen die het moeilijk hebben in de wereld”, legt Youri uit.

Pauw sluit af, maar blijft bedenkelijk. „Ik wens jullie succes met jullie opleiding. Ik hoop dat jullie dromen uitkomen. Maar ik hoop tegelijkertijd voor jullie en jullie ouders, vrienden en vriendinnen, dat het nog even duurt voordat jullie waar dan ook naartoe gestuurd worden.”

Je kijkt Bar Laat terug via NPO Start.

Reacties