Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Johan Derksen in Vandaag Inside eens positief, natuurlijk over overleden Dieuwertje Blok

Het gebeurt niet vaak dat Johan Derksen een positieve toon hanteert. Maar over Dieuwertje Blok, die gisteren overleed aan kanker, kan hij niet anders. In Vandaag Inside zei hij dat hij „niemand kent die een hekel aan haar had”.

Dat dat klopt, bleek gisteren ook uit de reacties die binnenstroomden na Bloks dood. Ze werd geroemd om haar warmte, hartelijkheid en positiviteit. Volgens velen hielden kinderen (en inmiddels volwassenen) meer van haar dan van Sinterklaas, waar ze in het Sinterklaasjournaal zo vaak over sprak.

Johan Derksen positief over Dieuwertje Blok

Presentator Wilfred Genee opent het gesprek over Blok, dat het „wel heel snel is gegaan opeens”. Dat zullen meer mensen gedacht hebben, aangezien eind januari pas bleek dat haar ziekte terug was en zij haar werk definitief moest neerleggen. Derksen begint zijn verhaal dat hij 30 of 40 jaar geleden nog met Blok samen heeft gewerkt. „Volgens mij werkte zij bij de KRO Gids”, herinnert de analist zich. „Ze kwam dan altijd op woensdagochtend bij ons op de redactie foto’s uitzoeken, die had je toen nog niet digitaal. Ik zat toen altijd een uur met Dieuwertje onder zo’n lamp de foto’s uit te zoeken.”

Derksen herinnert zich Blok in die tijd als een „zeldzaam mooi meisje”. „Ze was ook zeldzaam aardig. Het was echt een beauty. Die hele redactie zat z’n ogen uit te kijken als ik met haar uit dat donkere hok kwam.” Genee vraagt zich daarop af ‘of er nooit iets is gebeurd’. Derksen ontkent stellig: „Kijk, ik heb een bek als een scheermes, maar ik werk al 50 jaar in media en ik heb nog nooit aan een dame gezeten.”

‘Icoon’ en ‘grootheid’

Genee haalt het gesprek nog even terug naar Blok, en noemt dat ze in media werd geroemd als icoon. „Terecht ook hè”, vindt de presentator. „Iemand die zo breed gedragen wordt…” Derksen: „Ik ken niemand, en heb nog nooit van iemand gehoord dat ze een hekel aan Dieuwertje Blok hadden.”

Volgens Genee was Blok „echt een grootheid”. „Ik vond het echt een heel leuke, sympathieke vrouw.”

Video: Talpa Network

Reacties