Angela de Jong terug bij VI, maar was zij gecanceld? ‘Verbaasde me’

Angela de Jong schoof gisteravond weer eens aan bij Vandaag Inside en het was best een tijdje terug dat ze dat voor het laatst deed. En De Jong kon het natuurlijk niet laten om dat even te benoemen. Want was zij nou gecanceld?

De Jong zit weer aan tafel bij de VI-heren. En kennelijk dacht de AD-columnist dat ze gecanceld was om nog bij Vandaag Inside terug te keren. „Daar leek het op, had ik het idee, maar ik dacht: dat kan bijna niet, want Johan is zo fel tegen cancelen”, aldus De Jong.

Was Angela de Jong gecanceld bij VI?

Maar daar is volgens Derksen geen sprake van. „In principe zijn wij geen cancelfamilie hier.” De Jong:„Nee, daarom. Daarom verbaasde het me zo. Ik wist niet zo goed wat ik ervan moest denken, maar als jullie me niet meer willen: ook goed, hoor.”

Derksen noemt op dat hij het niet goed vindt dat De Jong bij VI aanschuift als ze de rest van de week ook bij andere talkshows zit. „Dat ben ik helemaal met je eens, maar dat lijkt me een gelegenheidsargument als ik zie wie er allemaal bij jullie zitten, maar dat maakt niet uit”, reageert de televisiecriticus van het AD.

Johan Derksen ontkracht aantijging

„Wie zie je bij mij zitten?”, reageert Derksen verbaasd. Waarna de Jong opnoemt dat politiek verslaggever Wouter de Winther ook regelmatig bij andere talkshows aanschuift. „Ja, ja, ja, maar die komt niet zo vaak hoor”, verdedigt Derksen. Maar ook Wilfred Genee beaamt dat De Winther behoorlijk vaak aan tafel zit.

„Maar maakt niet uit. Jongens, als jullie me zat zijn, ook prima, hè? Je hoeft mij niet uit te nodigen”, stelt De Jong. Maar Genee is blij dat ze er is. „Het is altijd gezellig met jou en jullie zijn ook gek op elkaar. Dat is fijn.” Dat is sarcastisch, want Derksen en De Jong botsen regelmatig met elkaar. Ook in de uitzending van gisteravond werd dat wederom duidelijk. Eerder reageerde ook René van der Gijp op de sneer die hij van collega Jack van Gelder kreeg.

Cancelen bij Vandaag Inside

Derksen haalt aan dat De Jong ook stelde dat hij generaal Pieter Cobelens had gecanceld. „Angela, nu je er toch bent: je hebt ook een keer geschreven dat ik Pieter, die dikke generaal, gecanceld had.” Waar De Jong op reageert: „Heb ik dat geschreven? Dat vraag ik me af.”

Derksen. „Als jij mij helemaal aan gort schrijft, daar heb ik geen moeite mee, maar dat van Pieter, dat was ook gewoon niet waar, zoals het nu ook gewoon niet waar was.” Maar volgens de Jong was Pieter Cobelens na een ruzie met Derksen een tijd niet bij VI te zien. „Ik heb hem sinds jullie die enorme rel hebben gehad geloof ik twee keer gezien hier.”

