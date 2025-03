Deel dit artikel: Share App Mail Pin

I Kissed a Girl: queer vrouwen op zoek naar de liefde en dat begint met ‘een partijtje tongen’

Tien vrijgezelle queer vrouwen gaan vanaf morgen op Videoland een liefdesavontuur aan in het nieuwe I Kissed a Girl. We hebben het dan over Bella, Bodil, Daphne, Ibi, Joy, Laura, Roos, Rui, Siem en Tessel, die elkaar op een nogal onverwachte manier ontmoeten.

Metro bekeek aflevering 1 van deze Video Original alvast voor tv-rubriek Blik op de Buis. Hebben we hier te maken met De Bachelor in een iets te gemakkelijk bedacht ander jasje? Of wordt het gewoon smullen (en heel veel zoenen) geblazen? Die vragen maakten ons in ieder geval benieuwd naar I Kissed a Girl, dat deze week een heuse première beleefde in de grote zaal van Paradiso in Amsterdam.

I Kissed a Girl start daadwerkelijk met een kus

De tien vrouwen die het I Kissed a Girl-avontuur aangaan, worden aan elkaar gekoppeld en er gebeurt meteen iets wat deze kijker niet had verwacht. Bijzonder (of bijzonder ongemakkelijk) namelijk: het eerste moment van de ontmoeting betekent voor de deelnemers geen gesprek of een swipe op een app, maar een kus. Wat botter, maar niet eens overdreven gezegd: de bek gaat er meteen flink op. Niet omdat zij dat zo graag willen, maar omdat dat zo is bedacht. Waarom? Geen idee, ‘leuk voor tv’ zal het idee erachter wel zijn. Een Nederlands idee is het overigens niet. De Britse BBC had het programma al wat eerder.

Hoe dan ook, deze kus kan zomaar de eerste stap zijn op weg naar een echte, blijvende liefde. De vrouwen brengen tijd door in een prachtige villa in Zuid-Afrika (wel met een wat minder fraaie slaapzaal). Onder de stralende zon krijgen de vrouwen de kans om hun nieuwe partners beter te leren kennen en hun relaties te ontwikkelen. Zal de eerste kus leiden tot een match made in heaven? Ondertussen ligt er uiteraard concurrentie op de loer en ontstaat er hier en daar onverwachte aantrekkingskracht met andere dames in en rond het huis.

‘Het werd tijd voor I Kissed a Girl’

I Kissed a Girl wordt gepresenteerd door Holly Mae Brood (ook actrice, zoals in december nog in de speelfilm Schitterend). Zij mag de deelneemsters in het gareel houden, al gaat het er bij de aftrap – naast wat roddels en ‘beoordelen van een afstandje’ – best vriendelijk en gezellig aan toe. „I Kissed a Girl is het eerste programma voor queer vrouwen, dat werd tijd”, zegt Brood. „Ladies, dit gaat fantastisch worden!”, vinden de dames tijdens de eerste bubbels zelf. Ze zijn tenslotte „proud lesbians“.

Maar dat gezoen bij de ontmoeting? Het zal misschien wel het meest opvallende zijn van alle afleveringen, wat kan dat nog overtreffen? „Ik ga eh, zo meteen een partijtje tongen met iemand”, zegt een van de kandidaten wat lacherig als zij de villa mag betreden. Dat gebeurt met twee vrouwen naar elkaar lopend over een tegelpad en dan: hoppakee! „Gek om te zoenen zonder iets te zeggen”, vindt de een. En: „Die lipgloss zit overal.” „Tongen met iemand waarvan ik de voornaam niet weet, doe ik niet voor het eerst”, zegt een ander. „Maar ik doe het nou ook weer niet elke dag.” Twee dames die elkaar moeten zoenen, kijken verbaasd: „Wij kennen elkaar toch?”

👄 Extra uitzending I Kissed a Girl Naast de reguliere ‘strijd om de liefde’ kun je vanaf morgen ook naar een I Kissed a Girl-viewingparty kijken. De aflevering wordt soms onderbroken door Annefleur Schipper, Christina Curry, Kim Schuddeboom, Lotte van Eijk, Mandy Woelkens, Marthe Woertman en Shary-An. Volgens Videoland ‘kletsen zij erop los en geven hun mening met een flinke dosis humor en zelfreflectie’.



Afscheid wordt hard en liefdeloos

Het zijn leuke dames die aan I Kissed a Girl meedoen. Ze hebben hun carrières aardig op de rit, zijn goed gebekt en houden zonder uitzondering van een feestje. De één houdt van flirten („maar ik ben er zo slecht in”), de ander van jagen. Karaktertrekken die aan elkaar of zichzelf worden toegedicht zijn romantisch, pittig, mysterieus, stoer, ‘met een randje’ en beest. Maar ja, op dit moment ontbreekt er nog iets: een andere vrouw in hun leven. Het moet bijzonder confronterend zijn als je liefdeloos op het vliegtuig terug naar ons koude kikkerlandje wordt gezet. Dat gebeurt namelijk na – alweer – een partijtje zoenen aan het einde van een uitzending. Wie niet wordt gekust, moet weg. Dit programma-onderdeel heet de Kiss Off, maar ontbreekt morgen helaas nog bij de eerste aflevering.

Voor I Kissed a Girl zal best een flink streamingpubliek te vinden zijn, het kijkt lekker weg. Qua villa en prachtige omgeving heeft het inderdaad veel van De Bachelor of Bachelorette, maar de opzet is anders. Daar is één single waarop wordt gejaagd, in dit format moet je de liefde binnen een groep van tien zien te vinden. Of blijft het daar niet bij? Tuurlijk niet, want er komt meteen ‘iets supermoois’ binnengewandeld (en dat zijn niét de woorden van de Metro-verslaggever).

Aantal blikken uit 5: 3

I Kissed A Girl is vanaf morgen (donderdag 27 maart) wekelijks te streamen op Videoland. Fans moeten telkens even wachten op de volgende aflevering dus.

