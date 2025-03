Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Hoogleraar over angst voor oorlog in Nederland: ‘Je kunt ook even rustig afwachten’

Talkshowtafels vol met generaals en politici vertellen ons over de geopolitieke dreiging en kennelijk heerst er behoorlijk wat angst voor oorlog in Nederland. Maar volgens een andere hoogleraar kun je oeverloos preppen en rantsoeneren, maar bepaalt of voorspelt de ‘gewone burger’ uiteindelijk niet hoe het allemaal gaat aflopen.

Nederland eindigt, net als veel Scandinavische landen, al lange tijd hoog op de geluksladder als we het World Happiness Report mogen geloven. Maar tegelijkertijd klinkt ook dat meer Nederlanders bang zijn voor (kern)oorlog.

Hoogleraar bij WNL op Zondag over angst in Nederland

Hoogleraar psychiatrie Damiaan Denys is expert op het gebied van angst en schoof gisteren aan bij WNL op Zondag. Daar legt hij uit dat Nederland inderdaad hoog scoort op de levensomstandigheden voor geluk, maar dat dat niet per se iets zegt over de geluksbeleving. In Nederland heb je dus veel kans om gelukkig te worden, maar tegelijkertijd is het daarmee ook moeilijker om gelukkig te zíjn, omdat de lat hoger ligt.

WNL-presentator Rick Nieman kaart aan dat we in Nederland aan menig talkshowtafel te horen krijgen dat we ons moeten voorbereiden op oorlog en dat Nederland weerbaarder moet zijn tegen een potentiële dreiging. René van der Gijp viel nogal op toen hij aan de VI-tafel hardop uitsprak dat die bangmakerij niet goed is voor een mens en een hoop Nederlanders moesten gaan genieten van de zon.

Angst voor oorlog

Denys benoemt dat Van der Gijp een punt heeft. „Dat heeft te maken met de onmacht die je als burger hebt tegenover zo’n gevaar. Geopolitiek stormt het, maar dat is heel abstract en niemand weet hoe dat zich gaat ontwikkelen. Het tempo waarmee de wereld verandert, is ongekend. Vroeger hadden we daar dertig jaar voor nodig, nu gebeurt dat in een paar weken.”

De hoogleraar benadrukt dat niemand kan voorspellen, wat voor expert je ook bent, waar het naartoe gaat met de wereld. „Die onmacht voel je als burger. Mensen proberen angsten om te zetten in concrete activiteiten.” Waarna hij als voorbeelden hamsteren tijdens de pandemie, rantsoeneren en preppen opnoemt. „Dat geeft een soort van gevoel van beheersing, controle op een heel klein niveau. Daar hebben we last van; we missen dat gevoel van controle. En dat is heel reëel.”

Impact van ‘gewone burger’ heel beperkt

Volgens Denys kun je oeverloos pakketten gaan samenstellen. „Maar je kunt ook denken: ‘Ik wacht even rustig af’. Want als één persoon zal ik in mijn achtertuin niet in staat zijn om te bepalen hoe het zal aflopen. Dus laat ik reëel zijn over mijn eigen impact en die is heel beperkt.”

