Opmerkelijk (te) hoge nood-avontuur Johan Derksen, dit gebeurde er

Johan Derksen heeft gisteravond Vandaag Inside een opmerkelijk en niet al te oud verhaal gedeeld over te hoge nood die hij in de auto had. Plat gezegd moest hij twee, drie jaar geleden dusdanig nodig poepen, dat hij het niet meer kon ophouden. Dit is wat hij toen deed.

Aanleiding voor het talkshow-onderwerp ‘hoge nood onderweg’ was overigens het nieuws van deze week dat verkeersminister Barry Madlener (PVV) tankstations zou willen sluiten om meer ruimte voor laadpalen voor elektrische auto’s te creëren. Daar hadden Johan Derksen en Thomas van Groningen maandag in Vandaag Inside hun beklag over gedaan. Madlener kwam daar gisteren overigens op terug, door plotseling te stellen dat hij helemaal geen tankstations gaat sluiten. Johan Derksen: „Omdat twee snijbonen aan tafel het hier zeggen?”

Ook Angela de Jong praatte gisteren overigens in Vandaag Inside mee. Zij bleek dus niet gecanceld, al werd dat eerder wel gedacht.

Johan Derksen moest ontzettend nodig poepen

René van der Gijp vroeg plotseling aan VI-gastheer Wilfred Genee of hij weleens moet poepen als hij in de auto zit. Dat was niet het geval, net als bij Van der Gijp zelf. Johan Derksen wel en die schroomt dan ook niet om even ‘smakelijk’ uit de doeken te doen wat hij toen deed: „Ik kon het niet meer houden.” Bij een rotonde, in het hoge gras, waar andere auto’s langsreden (beluister dat ‘smakelijke verhaal’ maar in de video).

Geluk bij een ongeluk: Johan Derksen had tissues in zijn auto liggen om de boel nog een beetje te fatsoeneren. Wilfred Genee zag het helemaal voor zich. „Het zou toch geweldig zijn als iemand toen opnames had gemaakt? Johan Derksen in het hoge gras, hahaha.”

