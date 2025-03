Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Reality-tv met (oude) Gerard Joling: ‘Vroeger naar de discotheek, nu naar de apotheek’

Gerard Joling loopt over de markt, zoals je in de video hierboven ziet, pakt een pan van een kraampje en wandelt verder. Op de verbaasde blik van de marktkoopman: „Er staat steel pan op, nou dan doe ik dat toch? Haha. Hahaha. Hahahaaaaaaaaaaa. We moeten een beetje blijven lachen, meneer.”

Welkom bij de nieuwe RTL-realityserie Only Joling (en het niveau daarvan). Dat is niet meteen negatief bedoeld: zo is die Gerard Joling nu eenmaal. De ene helft van de Nederlandse bevolking kan hem niet uitstaan en háát die eeuwige harde lach van de zanger en tv-maker. De andere helft van het land ligt in een deuk of begint spontaan te brullen. Juist omdat Gerard Joling zo in een deuk ligt met die aanstekelijke lach van hem.

Gerard Joling: bijna 65 en 40 jaar in het vak

Only Joling moesten we wel kijken dus voor de rubriek Blik op de Buis, vonden we bij Metro. Een realityserie had Gerard Joling ooit al met zijn ‘vriend maar meestal vijand‘ Gordon, Joling & Gordon over de vloer. Maar reality-tv over zichzelf? Nee, dat niet. Vanaf vanavond is dat verleden tijd. Kortom, gieren maar.

Gerard Joling geeft een inkijk in zijn leven, waarbij de kijker hem en zijn entourage van dichtbij volgt op weg naar zijn 65ste verjaardag en 40-jarig jubileum in het vak. RTL meldt: ‘We zien de ras-entertainer in zijn dagelijks leven op intieme momenten. Zoals thuis, op weg naar optredens, tijdens zijn werk voor RTL en verschillende feestjes met vrienden. Ook staat Gerard stil bij het verlies van zijn moeder en zijn naasten.’ Is dat niet een beetje saai, op dat laatste na? We gaan het zien. Het tijdstip is overigens best spannend, want de reeks is nogal (over)moedig geprogrammeerd tegenover de meestal best bekeken uitzending van de dag, Het 20.00 Uur Journaal.

‘De enige echte only Joling’

„Eén van de grootste sterren die ons land rijk is”, zegt de voice-over. „De enige echte only Joling.” Wat dat betreft gaan er deze week nogal wat sterren in reality-première. Gisteren nog Jutta Leerdam met Jake en Logan Paul in Paul American op HBO Max. Nu mogen we als kijkers dus meeleven met hoe Gerard Joling bijvoorbeeld omgaat met ouder worden. De geboren Noord-Hollander heeft er rake oneliners over: „We willen allemaal ouder worden, maar het niet zijn.” En: „Vroeger ging ik naar de discotheek, nu naar de apotheek.”

Nee, eeuwig jong geldt voor niemand, ook niet voor Gerard Joling. Zijn jarenlange steun en toeverlaat en huishoudster Roos vraagt zich af hoe laat hij ‘nu weer uit z’n bed komt’. De score van de dag is 12.00 uur. „Goeiemorgen Roos”, zegt de zanger als hij wat krakkemikkig de trap van zijn villa in Aalsmeer afdaalt, „is er nog iemand dood?”

🎤 Lang gewacht met eigen reality Het is best bijzonder in de ‘tv-tijden van reality’ dat Gerard Joling nu pas een eigen serie heeft (al moet je zoiets wel willen natuurlijk). 1985 was tenslotte het jaar en daarmee een eeuwigheid geleden, dat de man met de hoge stem derde werd als Don McLean in De Soundmixshow van Hennie Huisman. De cv die op muziek- en televisiegebied volgde is ellenlang. Van deelname aan het Songfestival tot stadions vullen in Azië (zelf) en Amsterdam (De Toppers) en van Holland’s Got Talent tot The Masked Singer op de buis.

Ergernissen van Gerard Joling

Only Joling gaat soms behoorlijk nergens over. Maar denkend aan Gerard Joling is dat waarschijnlijk nou net de bedoeling. Beetje (of heel vaak) lachen, beetje mopperen, beetje de dramaqueen uithangen, beetje ergeren… het hoort bij ‘m. „Ach mensen, ik ga een nieuw lied opnemen. Het heet Ergernis.”

De wijze van vertellen is absoluut leuk, dat kan die Gerard Joling wel. Of het nou over z’n jeugd en zwemles in Wieringerwerf gaat, of over het feit dat hij tot z’n 26ste thuis in Schagen bleef wonen. Ook spreekt hij over familie, zijn managers en vrienden Wino en Glenn en zijn chauffeur Marc. Maar bovenal over zijn moeder Jannie Joling, die in 2022 overleed aan een dubbele longontsteking. De liefde voor haar was groot en is dat nog steeds.

Willem Pedaalemmer

Grappig om te zien is zijn broer Willem, die werkelijk in de verste verte in uiterlijk, doen en laten niet op de regelmatig extravagante Gerard Joling lijkt. Tijdens het eten biedt Willem zich als vrijwilliger aan, „mocht er nog wat in de pan zitten”. Joling schudt het zo weer uit z’n mouw, adrem als ie is: „Willem is net een ouwe pedaalemmer. Als je op z’n tenen gaat staan, gaat z’n mond open.”

Haha. Hahaha. Hahaaaaaaaaaaaaa.

Aantal blikken uit 5: 3,5

Noot: Only Joling is eerlijk gezegd leuker dan het eerder genoemde en ook nieuwe Paul American, als is er helemaal geen competitie natuurlijk. En Jolinghaters zullen in plaats van een 3,5 een 1 geven vermoedelijk.

Only Joling is vanaf vandaag (28 maart) op vrijdag om 20.09 uur te zien op RTL 4. De eerste aflevering kun je nu al zien op Videoland.

